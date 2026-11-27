Périer Voyages a organisé un voyage en Tunisie pour réunir ses 60 collaborateurs du 13 au 16 novembre 2026.
Le réseau normand a fermé ses 11 agences et ses services pendant quatre jours pour permettre à ses équipes de se retrouver à Hammamet, à l’hôtel Ôclub Royal Tulip Taj Sultan 5 étoiles.
Les équipes ont notamment découvert la médina et les souks de Tunis, Sidi Bou Saïd et le site historique de Carthage.
Deux soirées ont également rythmé le séjour : une soirée costumée sur le thème des « Pays du monde » et un dîner de gala aux couleurs de Périer Voyages.
Le réseau normand a fermé ses 11 agences et ses services pendant quatre jours pour permettre à ses équipes de se retrouver à Hammamet, à l’hôtel Ôclub Royal Tulip Taj Sultan 5 étoiles.
Les équipes ont notamment découvert la médina et les souks de Tunis, Sidi Bou Saïd et le site historique de Carthage.
Deux soirées ont également rythmé le séjour : une soirée costumée sur le thème des « Pays du monde » et un dîner de gala aux couleurs de Périer Voyages.
Un programme entre visites et moments de convivialité
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Organisé avec Ôvoyages, le séjour a également associé deux autres partenaires du réseau : CroisiEurope et Assurever.
Selon Anne-Sophie Lecarpentier, directrice générale de Périer Voyages, cette escapade a permis de renforcer les liens entre les collaborateurs et les partenaires.
Selon Anne-Sophie Lecarpentier, directrice générale de Périer Voyages, cette escapade a permis de renforcer les liens entre les collaborateurs et les partenaires.