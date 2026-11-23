RIU affirme ses ambitions en Asie en y déployant son savoir-faire avec la marque de prestige RIU Palace. L’inauguration, le 4 septembre dernier, du Riu Palace Phuket marque une étape clé dans la diversification géographique du groupe, qui apporte son expertise du Tout Compris haut de gamme en Thaïlande.



Idéalement situé en bord de mer, l’hôtel associe le cadre spectaculaire de la mer d’Andaman à des infrastructures ultra-modernes, tout en bénéficiant d’une localisation pratique à proximité de l’aéroport et à seulement 3 km du complexe touristique Turtle Village.



Sur place, les résidents bénéficient d’une gastronomie raffinée déclinée dans plusieurs restaurants à la carte et d’un service de bar enrichi par la présence d’un mixologue proposant un cocktail signature du jour. Innovation majeure sur ce produit : pour la première fois, le concept exclusif Elite Club est ouvert aux familles, leur permettant de bénéficier de services et privilèges VIP. Sur le marché asiatique, où le Tout Compris haut de gamme demeure rare, cette adresse rassurera particulièrement les clients peu habitués aux voyages ou réticents à la logistique des repas hors hôtel, en leur garantissant un budget 100 % maîtrisé sans aucune concession sur le confort.