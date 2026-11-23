Cap-Vert : le Riu Touareg se réinvente pour toute la famille
RIU franchit une étape clé sur l'île de Boa Vista. Bordant la sublime plage de Praia de Chaves, le Riu Touareg, célèbre pour son architecture évocatrice de châteaux de sable, a rouvert ses portes avec une offre repensée pour accueillir tous les profils de voyageurs dans un cadre convivial. L'établissement a réagencé l'ensemble de ses hébergements : parmi les différentes typologies proposées, on retrouve désormais de nombreuses chambres communicantes spacieuses et des suites familiales entièrement modernisées.
La palette gastronomique s'enrichit considérablement avec six restaurants intégralement rénovés, dont plusieurs propositions à la carte ainsi qu'un tout nouveau concept American Country couplé au Sportsbar. L'offre est complétée par un second point snack Pepe's Food, un glacier et plusieurs bars aux ambiances variées. Au-delà des animations quotidiennes orchestrées par les équipes RIU et de l'accès direct à la plage, les adultes (18+) disposent chaque vendredi d'une navette gratuite vers les célèbres RIU Party du Riu Karamboa, situé à 20 minutes.
Cette rénovation confirme l'ancrage solide de RIU au Cap-Vert, où le groupe compte deux autres établissements à Boa Vista (Riu Karamboa et Riu Palace Boa Vista) et trois à Sal (Riu Funana, Riu Cabo Verde et Riu Palace Santa Maria).
L’expansion asiatique se confirme avec le Riu Palace Phuket
RIU affirme ses ambitions en Asie en y déployant son savoir-faire avec la marque de prestige RIU Palace. L’inauguration, le 4 septembre dernier, du Riu Palace Phuket marque une étape clé dans la diversification géographique du groupe, qui apporte son expertise du Tout Compris haut de gamme en Thaïlande.
Idéalement situé en bord de mer, l’hôtel associe le cadre spectaculaire de la mer d’Andaman à des infrastructures ultra-modernes, tout en bénéficiant d’une localisation pratique à proximité de l’aéroport et à seulement 3 km du complexe touristique Turtle Village.
Sur place, les résidents bénéficient d’une gastronomie raffinée déclinée dans plusieurs restaurants à la carte et d’un service de bar enrichi par la présence d’un mixologue proposant un cocktail signature du jour. Innovation majeure sur ce produit : pour la première fois, le concept exclusif Elite Club est ouvert aux familles, leur permettant de bénéficier de services et privilèges VIP. Sur le marché asiatique, où le Tout Compris haut de gamme demeure rare, cette adresse rassurera particulièrement les clients peu habitués aux voyages ou réticents à la logistique des repas hors hôtel, en leur garantissant un budget 100 % maîtrisé sans aucune concession sur le confort.
Idéalement situé en bord de mer, l’hôtel associe le cadre spectaculaire de la mer d’Andaman à des infrastructures ultra-modernes, tout en bénéficiant d’une localisation pratique à proximité de l’aéroport et à seulement 3 km du complexe touristique Turtle Village.
Sur place, les résidents bénéficient d’une gastronomie raffinée déclinée dans plusieurs restaurants à la carte et d’un service de bar enrichi par la présence d’un mixologue proposant un cocktail signature du jour. Innovation majeure sur ce produit : pour la première fois, le concept exclusif Elite Club est ouvert aux familles, leur permettant de bénéficier de services et privilèges VIP. Sur le marché asiatique, où le Tout Compris haut de gamme demeure rare, cette adresse rassurera particulièrement les clients peu habitués aux voyages ou réticents à la logistique des repas hors hôtel, en leur garantissant un budget 100 % maîtrisé sans aucune concession sur le confort.
Riu Palace Zanzibar : un havre de paix au nord-ouest de l’île
Devenu une référence pour la clientèle française, le Riu Palace Zanzibar confirme son positionnement au nord-ouest de l’île, sur la célèbre plage de Nungwi, réputée pour être préservée des contraintes des fortes marées. L’établissement séduit par son architecture raffinée mêlant influences arabes, africaines et coloniales.
Dans ce cadre privilégié, l’hôtel propose une atmosphère paisible et une animation douce tournée vers la détente et la musique live. Pour autant, les clients désireux de faire la fête ont la possibilité de rejoindre les soirées RIU Party, organisées une fois par semaine dans l’hôtel voisin, le Riu Jambo. Un équilibre parfait pour les voyageurs en quête de calme, tout en gardant la liberté de s'amuser.
Dans ce cadre privilégié, l’hôtel propose une atmosphère paisible et une animation douce tournée vers la détente et la musique live. Pour autant, les clients désireux de faire la fête ont la possibilité de rejoindre les soirées RIU Party, organisées une fois par semaine dans l’hôtel voisin, le Riu Jambo. Un équilibre parfait pour les voyageurs en quête de calme, tout en gardant la liberté de s'amuser.
Riu Palace Mexico : nouvelle identité visuelle, montée en gamme et virage Adults Only
Au cœur du complexe exclusif de Playacar à Playa del Carmen, le mythique Riu Palace Mexico s’offre une véritable cure de jouvence. Désormais réservé aux adultes de plus de 18 ans, l’établissement adopte la nouvelle identité visuelle et moderne de RIU : lignes épurées, décoration contemporaine et montée en gamme globale des prestations.
Outre ce repositionnement ciblé sur les couples et les groupes d’amis, l’hôtel intègre désormais le concept Elite Club by RIU. Cette section premium donne accès à divers avantages uniques tels que des boissons premium, des accès à des zones privilégiées, un accès prioritaire aux restaurants à la carte. Les clients conservent également un accès direct aux RIU Party du complexe.
Outre ce repositionnement ciblé sur les couples et les groupes d’amis, l’hôtel intègre désormais le concept Elite Club by RIU. Cette section premium donne accès à divers avantages uniques tels que des boissons premium, des accès à des zones privilégiées, un accès prioritaire aux restaurants à la carte. Les clients conservent également un accès direct aux RIU Party du complexe.
De grandes ambitions de rénovation pour les saisons à venir
Cette dynamique de modernisation ne s'arrêtera pas là. RIU Hotels & Resorts confirme d'ores et déjà un programme ambitieux pour l'année prochaine, mêlant rénovations et nouvelles ouvertures. Le groupe poursuivra la refonte de ses adresses phares dans les Caraïbes (notamment au Mexique et en République dominicaine) tout en renforçant sa présence en Espagne : outre la réhabilitation très attendue du Riu Palace Tres Islas à Fuerteventura, le groupe célèbrera l’inauguration d’une toute nouvelle destination avec le Riu Plaza Barcelona, qui accueillera ses premiers clients dès avril 2027.
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Chers professionnels du tourisme, vous connaissez l’accueil chaleureux, le professionnalisme, la qualité de service et le taux de satisfaction client exceptionnel qui font la renommée de la marque. Pour vos ventes, appuyez-vous sur la valeur sûre RIU !
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