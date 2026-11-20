Le groupe Marrietton Développement a signé le 3 novembre dernier le rachat de l'agence créée par Jean-Jacques Bessière : Corse Itinéraires et la reprise de ses deux salariés.



Basé à Ajaccio sur le cours Napoléon, le point de vente qui est adhérent Selectour, a fêté ses 40 ans en 2026.



"C'est une belle agence, qui fait aussi bien du business travel, du loisir et qui travaille avec les collectivités" précise David Bernin, Directeur général d'Ailleurs et Bleu Voyages (Business Travel & Loisir).



Le groupe Marietton est déjà implanté en Corse à Baleone (8 km d'Ajaccio) où il dispose d'une agence Bleu Voyages.