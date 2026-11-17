Airbnb ajuste ses règles de séjour après la contestation des hôtes - Depositphotos.com Auteur bigtunaonline
Airbnb revoit sa copie sans en changer le fond.
Selon le site Skift, la plateforme a modifié le 3 novembre la politique de règlement intérieur (House Rules) annoncée en octobre. Cette politique encadre ce que les hôtes peuvent exiger des voyageurs.
Elle remplaçait les règles libres par sept règles standards, dont les heures de silence, les animaux ou le tabac. Tout le reste devenait des « demandes », que les voyageurs étaient seulement « encouragés » à suivre.
Les hôtes ont dénoncé une perte de contrôle sur leur logement, et l’annonce a reçu des centaines de commentaires.
Selon le site Skift, la plateforme a modifié le 3 novembre la politique de règlement intérieur (House Rules) annoncée en octobre. Cette politique encadre ce que les hôtes peuvent exiger des voyageurs.
Elle remplaçait les règles libres par sept règles standards, dont les heures de silence, les animaux ou le tabac. Tout le reste devenait des « demandes », que les voyageurs étaient seulement « encouragés » à suivre.
Les hôtes ont dénoncé une perte de contrôle sur leur logement, et l’annonce a reçu des centaines de commentaires.
Une exception pour les assureurs
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Les « demandes » deviennent des « règles supplémentaires », car Airbnb jugeait l’ancien nom confus. On peut demander au voyageur de déposer la vaisselle dans l’évier, mais pas l’obliger à la laver ni à faire la lessive.
Les contrats de location séparés restent interdits, sauf s’ils sont imposés par la loi, une association de propriétaires ou le règlement d’un immeuble. L’interdiction prévoit désormais une exception supplémentaire, quand l’assureur de l’hôte exige un contrat. Selon Airbnb, cette exception existait déjà mais n’était pas citée.
Le contrôle des annonces commencera le 20 novembre et durera jusqu’en mars 2027. Quand une règle est signalée, l’hôte aura au moins 20 jours pour la corriger ou faire appel, avec un seul recours par règle. Les sanctions ne changent pas : une alerte s’affiche sur l’annonce, puis l’annonce perd de la visibilité dans la recherche en cas de récidive.
Pour les réservations effectuées à partir du 20 novembre, les hôtes ne pourront toujours pas :
Ils ne peuvent annuler sans pénalité que si le voyageur ne respecte pas l’une des sept règles standards.
« Nous aurions aussi pu mieux expliquer pourquoi et comment nous apportons ces changements », reconnaît Airbnb dans sa mise à jour.
Les contrats de location séparés restent interdits, sauf s’ils sont imposés par la loi, une association de propriétaires ou le règlement d’un immeuble. L’interdiction prévoit désormais une exception supplémentaire, quand l’assureur de l’hôte exige un contrat. Selon Airbnb, cette exception existait déjà mais n’était pas citée.
Le contrôle des annonces commencera le 20 novembre et durera jusqu’en mars 2027. Quand une règle est signalée, l’hôte aura au moins 20 jours pour la corriger ou faire appel, avec un seul recours par règle. Les sanctions ne changent pas : une alerte s’affiche sur l’annonce, puis l’annonce perd de la visibilité dans la recherche en cas de récidive.
Pour les réservations effectuées à partir du 20 novembre, les hôtes ne pourront toujours pas :
- imposer des tâches au départ ;
- donner des amendes ;
- ajouter une règle après la réservation ;
- demander l’e-mail, le téléphone, une pièce d’identité ou un contrat signé, sauf si la loi, l’immeuble ou l’assureur l’exige.
Ils ne peuvent annuler sans pénalité que si le voyageur ne respecte pas l’une des sept règles standards.
« Nous aurions aussi pu mieux expliquer pourquoi et comment nous apportons ces changements », reconnaît Airbnb dans sa mise à jour.