demandes

règles supplémentaires

imposer des tâches au départ ;

donner des amendes ;

ajouter une règle après la réservation ;

demander l’e-mail, le téléphone, une pièce d’identité ou un contrat signé, sauf si la loi, l’immeuble ou l’assureur l’exige.

Nous aurions aussi pu mieux expliquer pourquoi et comment nous apportons ces changements

Les «» deviennent des «», car Airbnb jugeait l’ancien nom confus. On peut demander au voyageur de déposer la vaisselle dans l’évier, mais pas l’obliger à la laver ni à faire la lessive.Les contrats de location séparés restent interdits, sauf s’ils sont imposés par la loi, une association de propriétaires ou le règlement d’un immeuble. L’interdiction prévoit désormais une exception supplémentaire, quand l’assureur de l’hôte exige un contrat. Selon Airbnb, cette exception existait déjà mais n’était pas citée.Le contrôle des annonces commencera le 20 novembre et durera jusqu’en mars 2027. Quand une règle est signalée, l’hôte aura au moins 20 jours pour la corriger ou faire appel, avec un seul recours par règle. Les sanctions ne changent pas : une alerte s’affiche sur l’annonce, puis l’annonce perd de la visibilité dans la recherche en cas de récidive.Pour les réservations effectuées à partir du 20 novembre, les hôtes ne pourront toujours pas :Ils ne peuvent annuler sans pénalité que si le voyageur ne respecte pas l’une des sept règles standards.», reconnaît Airbnb dans sa mise à jour.