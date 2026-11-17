Le dollar termine la semaine à son meilleur niveau de l'année contre l'euro. Mardi, juste avant le chiffre de l'inflation aux États-Unis, un euro valait encore 1,1214 dollar. Vendredi, il n'en valait plus que 1,1052, soit 1,44 % de moins en trois jours.



L'euro recule depuis quatre semaines et se trouve 7,7 % en dessous de son sommet de fin janvier, à 1,1974. Pour un tour-opérateur, les prestations réglées en dollars coûtent donc nettement plus cher qu'en début d'année.



Tout est parti des prix américains. Ils ont augmenté de 0,4 % en octobre par rapport à septembre, un peu plus que ne le prévoyaient les économistes. Plusieurs dirigeants de la Fed, la banque centrale des États-Unis, ont alors réclamé de nouvelles hausses des taux d'intérêt.



Les investisseurs tiennent pour acquise une première hausse les 8 et 9 décembre, alors que les taux américains se situent aujourd'hui entre 3,75 % et 4,00 %. Ils en attendent une autre au début de 2027.



Or une monnaie mieux rémunérée attire les capitaux. Un placement sur deux ans rapporte 4,88 % aux États-Unis, contre 4,51 % sept jours plus tôt, et environ 3,11 % en Allemagne. Cette différence, proche de 1,8 point, joue pour le dollar. La Banque centrale européenne ne la comblera pas : elle devrait relever son taux le 17 décembre, de 2,50 % à 2,75 %, mais 40 économistes sur 70, sondés par Reuters en octobre, pensent qu'elle s'arrêtera là.



Selon nous, l'euro baisse moins à cause des décisions de décembre que de ce que la Fed fera ensuite. Sans mauvaise surprise, le dollar devrait donc monter moins vite. Reste le pétrole : selon l'Iran, trois pétroliers ont été touchés par des mines samedi à Ormuz. La zone euro achète son énergie à l'étranger, et un baril plus cher affaiblirait encore sa monnaie. Les budgets de l'hiver se construisent ainsi avec un dollar cher et un carburant qui peut le redevenir.