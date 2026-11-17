Situation économique
Le dollar termine la semaine à son meilleur niveau de l'année contre l'euro. Mardi, juste avant le chiffre de l'inflation aux États-Unis, un euro valait encore 1,1214 dollar. Vendredi, il n'en valait plus que 1,1052, soit 1,44 % de moins en trois jours.
L'euro recule depuis quatre semaines et se trouve 7,7 % en dessous de son sommet de fin janvier, à 1,1974. Pour un tour-opérateur, les prestations réglées en dollars coûtent donc nettement plus cher qu'en début d'année.
Tout est parti des prix américains. Ils ont augmenté de 0,4 % en octobre par rapport à septembre, un peu plus que ne le prévoyaient les économistes. Plusieurs dirigeants de la Fed, la banque centrale des États-Unis, ont alors réclamé de nouvelles hausses des taux d'intérêt.
Les investisseurs tiennent pour acquise une première hausse les 8 et 9 décembre, alors que les taux américains se situent aujourd'hui entre 3,75 % et 4,00 %. Ils en attendent une autre au début de 2027.
Or une monnaie mieux rémunérée attire les capitaux. Un placement sur deux ans rapporte 4,88 % aux États-Unis, contre 4,51 % sept jours plus tôt, et environ 3,11 % en Allemagne. Cette différence, proche de 1,8 point, joue pour le dollar. La Banque centrale européenne ne la comblera pas : elle devrait relever son taux le 17 décembre, de 2,50 % à 2,75 %, mais 40 économistes sur 70, sondés par Reuters en octobre, pensent qu'elle s'arrêtera là.
Selon nous, l'euro baisse moins à cause des décisions de décembre que de ce que la Fed fera ensuite. Sans mauvaise surprise, le dollar devrait donc monter moins vite. Reste le pétrole : selon l'Iran, trois pétroliers ont été touchés par des mines samedi à Ormuz. La zone euro achète son énergie à l'étranger, et un baril plus cher affaiblirait encore sa monnaie. Les budgets de l'hiver se construisent ainsi avec un dollar cher et un carburant qui peut le redevenir.
L'euro recule depuis quatre semaines et se trouve 7,7 % en dessous de son sommet de fin janvier, à 1,1974. Pour un tour-opérateur, les prestations réglées en dollars coûtent donc nettement plus cher qu'en début d'année.
Tout est parti des prix américains. Ils ont augmenté de 0,4 % en octobre par rapport à septembre, un peu plus que ne le prévoyaient les économistes. Plusieurs dirigeants de la Fed, la banque centrale des États-Unis, ont alors réclamé de nouvelles hausses des taux d'intérêt.
Les investisseurs tiennent pour acquise une première hausse les 8 et 9 décembre, alors que les taux américains se situent aujourd'hui entre 3,75 % et 4,00 %. Ils en attendent une autre au début de 2027.
Or une monnaie mieux rémunérée attire les capitaux. Un placement sur deux ans rapporte 4,88 % aux États-Unis, contre 4,51 % sept jours plus tôt, et environ 3,11 % en Allemagne. Cette différence, proche de 1,8 point, joue pour le dollar. La Banque centrale européenne ne la comblera pas : elle devrait relever son taux le 17 décembre, de 2,50 % à 2,75 %, mais 40 économistes sur 70, sondés par Reuters en octobre, pensent qu'elle s'arrêtera là.
Selon nous, l'euro baisse moins à cause des décisions de décembre que de ce que la Fed fera ensuite. Sans mauvaise surprise, le dollar devrait donc monter moins vite. Reste le pétrole : selon l'Iran, trois pétroliers ont été touchés par des mines samedi à Ormuz. La zone euro achète son énergie à l'étranger, et un baril plus cher affaiblirait encore sa monnaie. Les budgets de l'hiver se construisent ainsi avec un dollar cher et un carburant qui peut le redevenir.
Taux de change : le point technique
Les hausses de taux de décembre, américaine comme européenne, sont connues : elles sont déjà comprises dans les cours et ne feront plus bouger l'euro à elles seules.
Nous pensons que sa baisse peut continuer, mais plus lentement. Deux rendez-vous serviront de test : la consommation des ménages américains mardi, puis mercredi le compte rendu de la dernière réunion de la Fed. Des chiffres solides pourraient faire descendre l'euro jusqu'à 1,0960 dollar. Des chiffres décevants le feraient remonter vers 1,1140.
C'est le franc suisse qui a le plus reculé parmi les grandes monnaies. Il ne rapporte aucun intérêt, son taux étant de 0 %, et les investisseurs qui s'y étaient réfugiés en octobre en sont ressortis.
L'euro a pris 1,35 % contre lui, à 0,9266 franc : un séjour en Suisse revient un peu moins cher. La livre sterling (0,83559 pour un euro) et le dollar canadien (1,5758) n'ont presque pas bougé. Le yen a faibli autant que l'euro face au dollar, et il faut toujours 176,83 yens pour un euro.
Cette vigueur du dollar se retrouve à Dubaï et à Abou Dhabi. La valeur du dirham des Émirats est fixée sur celle du dollar et ne bouge jamais par rapport à lui : quand le dollar monte, le dirham monte avec lui. Un euro s'échangeait contre environ 4,07 dirhams le 12 novembre, contre 4,15 au début d'octobre, soit près de 2 % de moins.
En pleine haute saison, un hôtel ou une excursion facturés en dirhams coûtent donc plus cher à l'acheteur européen, comme toute prestation payée en dollars.
Nous pensons que sa baisse peut continuer, mais plus lentement. Deux rendez-vous serviront de test : la consommation des ménages américains mardi, puis mercredi le compte rendu de la dernière réunion de la Fed. Des chiffres solides pourraient faire descendre l'euro jusqu'à 1,0960 dollar. Des chiffres décevants le feraient remonter vers 1,1140.
C'est le franc suisse qui a le plus reculé parmi les grandes monnaies. Il ne rapporte aucun intérêt, son taux étant de 0 %, et les investisseurs qui s'y étaient réfugiés en octobre en sont ressortis.
L'euro a pris 1,35 % contre lui, à 0,9266 franc : un séjour en Suisse revient un peu moins cher. La livre sterling (0,83559 pour un euro) et le dollar canadien (1,5758) n'ont presque pas bougé. Le yen a faibli autant que l'euro face au dollar, et il faut toujours 176,83 yens pour un euro.
Cette vigueur du dollar se retrouve à Dubaï et à Abou Dhabi. La valeur du dirham des Émirats est fixée sur celle du dollar et ne bouge jamais par rapport à lui : quand le dollar monte, le dirham monte avec lui. Un euro s'échangeait contre environ 4,07 dirhams le 12 novembre, contre 4,15 au début d'octobre, soit près de 2 % de moins.
En pleine haute saison, un hôtel ou une excursion facturés en dirhams coûtent donc plus cher à l'acheteur européen, comme toute prestation payée en dollars.
|SUPPORTS HEBDO
|RÉSISTANCES HEBDO
|S2
|S1
|R1
|R2
|EUR/USD
|1,0960
|1,1000
|1,1100
|1,1140
|EUR/GBP
|0,8290
|0,8320
|0,8390
|0,8420
|EUR/CHF
|0,9150
|0,9210
|0,9320
|0,9380
|EUR/CAD
|1,5600
|1,5680
|1,5840
|1,5910
|EUR/JPY
|174,50
|175,80
|178,00
|179,20
Les supports et résistances affichés ci-dessous indiquent respectivement les points bas et hauts au sein desquels les cours devraient évoluer dans le courant de la semaine.
Les annonces à suivre
L'essentiel viendra des États-Unis. Plusieurs dirigeants de la Fed prennent la parole dès lundi. Mardi à 14h30 tombent les ventes des magasins américains en octobre, attendues en hausse de 0,2 %.
Ce chiffre compte les dollars dépensés : des prix plus élevés suffisent à le faire monter. Mercredi à 20 heures, le compte rendu de la Fed montrera combien de ses membres veulent encore augmenter les taux.
Côté destinations, l'inflation canadienne est publiée lundi, celle du Royaume-Uni mercredi matin et celle du Japon dans la nuit de jeudi à vendredi. Chacune peut faire bouger la monnaie du pays, et donc le prix d'un programme facturé en dollars canadiens, en livres ou en yens. Reste Ormuz, à surveiller : tout nouvel incident ferait remonter le pétrole et pèserait sur l'euro.
Ce chiffre compte les dollars dépensés : des prix plus élevés suffisent à le faire monter. Mercredi à 20 heures, le compte rendu de la Fed montrera combien de ses membres veulent encore augmenter les taux.
Côté destinations, l'inflation canadienne est publiée lundi, celle du Royaume-Uni mercredi matin et celle du Japon dans la nuit de jeudi à vendredi. Chacune peut faire bouger la monnaie du pays, et donc le prix d'un programme facturé en dollars canadiens, en livres ou en yens. Reste Ormuz, à surveiller : tout nouvel incident ferait remonter le pétrole et pèserait sur l'euro.
|Jour
|Heure
|Pays
|Indicateur
|À quoi s'attendre ?
|Lun. 16/11
|14:30
|Canada
|Prix à la consommation d'octobre, sur un mois
|0,3 % attendu (précédent : 0,1 %).
|Mar. 17/11
|14:30
|États-Unis
|Ventes au détail d'octobre, sur un mois
|0,2 % attendu (précédent : 0,8 %).
|Mer. 18/11
|08:00
|Royaume-Uni
|Prix à la consommation d'octobre, sur un an
|3,6 % attendu (précédent : 3,5 %).
|Mer. 18/11
|20:00
|États-Unis
|Compte rendu de la réunion de la Fed du 28/10
|Appétit pour de nouvelles hausses.
|Ven. 20/11
|00:30
|Japon
|Prix à la consommation hors produits frais d'octobre, sur un an
|2,3 % attendu (précédent : 2,1 %).
Les informations présentées sur cette publication vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d’investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doivent en aucun cas servir de base ou être pris en compte comme une incitation à s’engager dans un quelconque investissement.
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Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.
Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...
www.mondialchange.com
Contact : nicolas@mondialchange.com
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