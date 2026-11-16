Combinés d’îles : Exotismes lance une nouvelle version du site "2 îles, sinon rien" - Image Exotismes
Exotismes refond son outil dédié aux combinés d’îles.
Le tour-opérateur a mis en ligne une nouvelle version de son site « 2 îles, sinon rien », indique un communiqué de presse.
Le site regroupe plus de 500 propositions de combinés. Elles sont construites à partir des meilleures ventes d’Exotismes sur les Antilles françaises, l’océan Indien, la Polynésie et les Canaries.
Les combinés représentent près de 20 % du chiffre d’affaires d’Exotismes. Selon le communiqué, les tendances de réservation indiquent que cette part devrait progresser.
D’après le TO, un seul vol long-courrier suffit pour découvrir plusieurs îles au cours d’un même voyage.
A lire aussi : Exotismes met le cap sur les Canaries pour diversifier son offre
Le tour-opérateur a mis en ligne une nouvelle version de son site « 2 îles, sinon rien », indique un communiqué de presse.
Le site regroupe plus de 500 propositions de combinés. Elles sont construites à partir des meilleures ventes d’Exotismes sur les Antilles françaises, l’océan Indien, la Polynésie et les Canaries.
Les combinés représentent près de 20 % du chiffre d’affaires d’Exotismes. Selon le communiqué, les tendances de réservation indiquent que cette part devrait progresser.
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Une offre étendue aux Canaries
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Les combinés ont d’abord été développés sur les destinations francophones.
Aux Antilles, ils portaient sur la Guadeloupe et la Martinique. Dans l’océan Indien, ils concernaient Maurice, la Réunion et les Seychelles. En Polynésie française, ils couvraient Tahiti, Moorea, Bora Bora, Rangiroa et Huahine. Ils ont ensuite été étendus au Sri Lanka et aux Maldives, puis à la Tanzanie et à Zanzibar.
Ensuite les combinés se sont étendus aux autres destinations ouvertes par le TO : Sri Lanka/Maldives, Tanzanie/Zanzibar. Plus récemment, ils ont été ouverts aux Canaries (Tenerife, Grande Canarie, Lanzarote, Fuerteventura).
Sur le nouveau site, on peut chercher par nombre d’îles, durée, catégorie d’hôtel ou chaîne hôtelière. Il propose aussi des autotours. Les réservations bénéficient de tarifs garantis sur deux ans, avec un accès aux stocks sur 24 mois.
Aux Antilles, ils portaient sur la Guadeloupe et la Martinique. Dans l’océan Indien, ils concernaient Maurice, la Réunion et les Seychelles. En Polynésie française, ils couvraient Tahiti, Moorea, Bora Bora, Rangiroa et Huahine. Ils ont ensuite été étendus au Sri Lanka et aux Maldives, puis à la Tanzanie et à Zanzibar.
Ensuite les combinés se sont étendus aux autres destinations ouvertes par le TO : Sri Lanka/Maldives, Tanzanie/Zanzibar. Plus récemment, ils ont été ouverts aux Canaries (Tenerife, Grande Canarie, Lanzarote, Fuerteventura).
Sur le nouveau site, on peut chercher par nombre d’îles, durée, catégorie d’hôtel ou chaîne hôtelière. Il propose aussi des autotours. Les réservations bénéficient de tarifs garantis sur deux ans, avec un accès aux stocks sur 24 mois.