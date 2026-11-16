Combinés d’îles : Exotismes lance une nouvelle version du site "2 îles, sinon rien"

Les combinés ont d’abord été développés sur les destinations francophones.



Aux Antilles, ils portaient sur la Guadeloupe et la Martinique. Dans l’océan Indien, ils concernaient Maurice, la Réunion et les Seychelles. En Polynésie française, ils couvraient Tahiti, Moorea, Bora Bora, Rangiroa et Huahine. Ils ont ensuite été étendus au Sri Lanka et aux Maldives, puis à la Tanzanie et à Zanzibar.



Ensuite les combinés se sont étendus aux autres destinations ouvertes par le TO : Sri Lanka/Maldives, Tanzanie/Zanzibar. Plus récemment, ils ont été ouverts aux Canaries (Tenerife, Grande Canarie, Lanzarote, Fuerteventura).



Sur le nouveau site, on peut chercher par nombre d’îles, durée, catégorie d’hôtel ou chaîne hôtelière. Il propose aussi des autotours. Les réservations bénéficient de tarifs garantis sur deux ans, avec un accès aux stocks sur 24 mois.