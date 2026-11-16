TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Combinés d’îles : Exotismes lance une nouvelle version du site "2 îles, sinon rien"

le site « 2 îles, sinon rien » réunit plus de 500 propositions, avec des tarifs garantis sur deux ans


Exotismes a mis en ligne une nouvelle version de son site « 2 îles, sinon rien », consacré aux combinés d’îles. Il réunit plus de 500 propositions sur les Antilles françaises, l’océan Indien, la Polynésie et les Canaries. Ces voyages représentent près de 20 % du chiffre d’affaires du tour-opérateur.


Rédigé par le Lundi 16 Novembre 2026 à 11:09

Combinés d’îles : Exotismes lance une nouvelle version du site "2 îles, sinon rien" - Image Exotismes
Combinés d’îles : Exotismes lance une nouvelle version du site "2 îles, sinon rien" - Image Exotismes
Climats du Monde
Exotismes refond son outil dédié aux combinés d’îles.

Le tour-opérateur a mis en ligne une nouvelle version de son site « 2 îles, sinon rien », indique un communiqué de presse.

Le site regroupe plus de 500 propositions de combinés. Elles sont construites à partir des meilleures ventes d’Exotismes sur les Antilles françaises, l’océan Indien, la Polynésie et les Canaries.

Les combinés représentent près de 20 % du chiffre d’affaires d’Exotismes. Selon le communiqué, les tendances de réservation indiquent que cette part devrait progresser.

D’après le TO, un seul vol long-courrier suffit pour découvrir plusieurs îles au cours d’un même voyage.

A lire aussi : Exotismes met le cap sur les Canaries pour diversifier son offre

Une offre étendue aux Canaries

Autres articles
Les combinés ont d’abord été développés sur les destinations francophones.

Aux Antilles, ils portaient sur la Guadeloupe et la Martinique. Dans l’océan Indien, ils concernaient Maurice, la Réunion et les Seychelles. En Polynésie française, ils couvraient Tahiti, Moorea, Bora Bora, Rangiroa et Huahine. Ils ont ensuite été étendus au Sri Lanka et aux Maldives, puis à la Tanzanie et à Zanzibar.

Ensuite les combinés se sont étendus aux autres destinations ouvertes par le TO : Sri Lanka/Maldives, Tanzanie/Zanzibar. Plus récemment, ils ont été ouverts aux Canaries (Tenerife, Grande Canarie, Lanzarote, Fuerteventura).

Sur le nouveau site, on peut chercher par nombre d’îles, durée, catégorie d’hôtel ou chaîne hôtelière. Il propose aussi des autotours. Les réservations bénéficient de tarifs garantis sur deux ans, avec un accès aux stocks sur 24 mois.

Lu 314 fois

Tags : exotismes
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News La Travel Tech

Challenges, workshops, éductours : qu’est-ce qui mérite vraiment le temps des agents de voyage ? Donnez-nous votre avis !

Challenges, workshops, éductours : qu’est-ce qui mérite vraiment le temps des agents de voyage ? Donnez-nous votre avis !
Billets d'avion à gagner, rencontres avec des partenaires, découverte de destinations ou montée en...
Dernière heure

Mama Shelter ouvre son premier hôtel en Amérique latine, à Mexico

Air France ouvre plus de 1 200 postes en CDI dans sa division maintenance

Cathay commande 14 Airbus supplémentaires

Avion électrique : la Chine fait voler un avion commercial de 19 places avec des pilotes à bord

Aman lance ATMA, une nouvelle marque hôtelière axée sur le bien-être et la performance

Brand News

Cap-Vert : Ôvoyages relance l’emblématique hôtel club Vila do Farol 4* Sup en exclusivité sur le marché français

Cap-Vert : Ôvoyages relance l’emblématique hôtel club Vila do Farol 4* Sup en exclusivité sur le marché français
Après avoir rencontré un fort succès sous les couleurs Ôclub lors de la saison 2023-2024, le Vila...
Les annonces

FITOUR TRAVEL - Chef de produit H/F - CDI - (Brive-la-Gaillarde puis Malemort-en-Corrèze (19))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGES PLUS - Technicien Billettiste Groupes H/F - CDI - (Ile de France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGES PLUS - Commerciaux Groupes H/F - CDI - (Ile de France et Est de la France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Confidant Collective : développez vos ventes avec Hyatt Inclusive Collection

Confidant Collective : développez vos ventes avec Hyatt Inclusive Collection

Les Ambassadeurs Brand USA : 10 rencontres qui racontent l'Amérique

Les Ambassadeurs Brand USA : 10 rencontres qui racontent l'Amérique
Distribution

Distribution

Séjours collectifs : l’Unat veut remettre le droit aux vacances au cœur des débats

Séjours collectifs : l’Unat veut remettre le droit aux vacances au cœur des débats
Partez en France

Partez en France

Le Panoramique des Dômes dépasse son objectif annuel de fréquentation

Le Panoramique des Dômes dépasse son objectif annuel de fréquentation
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Mama Shelter ouvre son premier hôtel en Amérique latine, à Mexico

Mama Shelter ouvre son premier hôtel en Amérique latine, à Mexico
Production

Production

Finaxy réunit toutes les activités d'Assurinco et de Xplorassur

Finaxy réunit toutes les activités d'Assurinco et de Xplorassur
AirMaG

AirMaG

Air France ouvre plus de 1 200 postes en CDI dans sa division maintenance

Air France ouvre plus de 1 200 postes en CDI dans sa division maintenance
Transport

Transport

Train : le trafic ferroviaire européen bat un record en 2025

Train : le trafic ferroviaire européen bat un record en 2025
La Travel Tech

La Travel Tech

Amadeus : comment l’IA va révolutionner le tourisme d'ici 2032

Amadeus : comment l’IA va révolutionner le tourisme d'ici 2032
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Aman lance ATMA, une nouvelle marque hôtelière axée sur le bien-être et la performance

Aman lance ATMA, une nouvelle marque hôtelière axée sur le bien-être et la performance
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie : les Français font confiance aux hôtels, mais réservent ailleurs...

Hôtellerie : les Français font confiance aux hôtels, mais réservent ailleurs...
Futuroscopie

Futuroscopie

Route, rail, aérien : la sécurité des transports, le grand défi européen [ABO]

Route, rail, aérien : la sécurité des transports, le grand défi européen [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières : Singapour devient port d’attache du MSC Orchestra dès l’hiver 2028-2029

MSC Croisières : Singapour devient port d’attache du MSC Orchestra dès l’hiver 2028-2029
TravelJobs

Emploi & Formation

Recrutement : Jet tours veut former 150 animateurs de clubs en 2027

Recrutement : Jet tours veut former 150 animateurs de clubs en 2027
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Heavent Paris 2026 : l’île Maurice à la rencontre des acteurs de l’événementiel

Heavent Paris 2026 : l’île Maurice à la rencontre des acteurs de l’événementiel
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias