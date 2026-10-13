« Les Antilles reviennent très fort chez nous en prises de réservations »

« C’est la France, cela rassure les voyageurs »

« L’idée est de pouvoir proposer à la clientèle française un budget maîtrisé dès la réservation »

Pour Exotismes, les Antilles françaises restent les destinations phares de la production.La République dominicaine arrive à 16 %, tandis que La Réunion pèse également 15 %., constate Nelson De Almeida, responsable commercial France d’Exotismes. Un retour qu’il explique notamment par, souligne-t-il.Le TO constate notamment une demande importante sur les villas. Plus d’une cinquantaine d’adresses sont proposées entre la Martinique et la Guadeloupe. Une offre qui répond à une demande des particuliers, mais que le voyagiste entend aussi valoriser auprès des agences.Exotismes travaille parallèlement sur la maîtrise du budget, avecCette dernière permet notamment de bloquer le prix et, selon les conditions de l’offre, d’, explique Nelson De Almeida.Le voyagiste a également enrichi sa production avec, organisés autour d’un même hébergement et accompagnés d’