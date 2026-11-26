Les actionnaires de Tunisair sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le 15 décembre pour décider de la poursuite de l’activité de la compagnie aérienne tunisienne, selon Business News.
Cette nouvelle consultation intervient après un premier vote en mai dernier, au cours duquel ils avaient choisi de maintenir l'activité malgré les difficultés financières de l'entreprise.
Fin 2023, les capitaux propres de Tunisair étaient négatifs à hauteur de 1,76 milliard de dinars tunisiens (soit environ 529 millions d'euros), un niveau inférieur au seuil légal fixé à la moitié du capital social.
Cette nouvelle consultation intervient après un premier vote en mai dernier, au cours duquel ils avaient choisi de maintenir l'activité malgré les difficultés financières de l'entreprise.
Fin 2023, les capitaux propres de Tunisair étaient négatifs à hauteur de 1,76 milliard de dinars tunisiens (soit environ 529 millions d'euros), un niveau inférieur au seuil légal fixé à la moitié du capital social.
Les comptes 2024 attendus avant le vote
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Une assemblée générale ordinaire doit se tenir en amont. Les actionnaires seront notamment appelés à approuver les comptes annuels de 2024 et à élire les membres du conseil d’administration.
Ces résultats doivent apporter des éléments supplémentaires sur la situation financière de la compagnie, avant le nouveau vote sur la poursuite de ses activités.
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Ces résultats doivent apporter des éléments supplémentaires sur la situation financière de la compagnie, avant le nouveau vote sur la poursuite de ses activités.
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