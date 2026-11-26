New York, Miami, Hawaï, Sydney, Tokyo, les Maldives... C'est parti pour un nouveau tour du monde pour Costa Croisières !
Après un départ de Savone en Italie, le Costa Deliziosa a fait escale à Marseille ce jeudi 26 novembre 2026.
Le périple de 139 jours doit mener les passagers à la découverte de 5 continents, 29 pays et 47 destinations.
Après la traversée de l’Atlantique, le navire fera escale à New York et Miami, avant de rejoindre une nouveauté au programme : Half Moon Cay, l’île privée des Bahamas, qui accueillera pour la première fois exclusivement les passagers de Costa.
Le voyage se poursuivra ensuite sur la côte ouest américaine, avec des escales à San Francisco, San Diego et Los Angeles. C’est en Californie que les voyageurs célébreront le passage à la nouvelle année, avant de mettre le cap sur le Pacifique pour poursuivre leur aventure.
Direction ensuite Hawaï, avec la découverte des îles de Maui et d’Oahu, puis l’Océanie, à travers l’Australie et la Nouvelle-Calédonie.
Le parcours se poursuivra en Asie, avec le Japon, avant de rejoindre Hong Kong, Singapour et le Vietnam. Après une parenthèse aux Maldives, le navire traversera l’océan Indien pour rejoindre l’Afrique australe, puis remontera la côte ouest du continent en direction de la Méditerranée.
Après un départ de Savone en Italie, le Costa Deliziosa a fait escale à Marseille ce jeudi 26 novembre 2026.
Le périple de 139 jours doit mener les passagers à la découverte de 5 continents, 29 pays et 47 destinations.
Après la traversée de l’Atlantique, le navire fera escale à New York et Miami, avant de rejoindre une nouveauté au programme : Half Moon Cay, l’île privée des Bahamas, qui accueillera pour la première fois exclusivement les passagers de Costa.
Le voyage se poursuivra ensuite sur la côte ouest américaine, avec des escales à San Francisco, San Diego et Los Angeles. C’est en Californie que les voyageurs célébreront le passage à la nouvelle année, avant de mettre le cap sur le Pacifique pour poursuivre leur aventure.
Direction ensuite Hawaï, avec la découverte des îles de Maui et d’Oahu, puis l’Océanie, à travers l’Australie et la Nouvelle-Calédonie.
Le parcours se poursuivra en Asie, avec le Japon, avant de rejoindre Hong Kong, Singapour et le Vietnam. Après une parenthèse aux Maldives, le navire traversera l’océan Indien pour rejoindre l’Afrique australe, puis remontera la côte ouest du continent en direction de la Méditerranée.
Escales prolongées et excursions sur plusieurs jours
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Particularité de cette édition 2027, les escales prolongées et les nuitées à quai permettront de profiter plus longuement de villes emblématiques telles que New York, Miami, Los Angeles, San Francisco, Sydney, Tokyo et Hong Kong.
Par ailleurs, la compagnie propose également des excursions à terre immersives, sur plusieurs jours. Au programme : une découverte du Grand Canyon et de Las Vegas, un circuit de cinq jours au Japon, reliant Tokyo, Kyoto, Nagasaki, Hakone et le mont Fuji, ou encore un safari de trois jours dans une réserve naturelle au départ de Port Elizabeth, en Afrique du Sud.
Alors que le Costa Deliziosa s'apprête à s'élancer vers l'Amérique, la compagnie prépare déjà la prochaine édition, qui partira de Savone le 25 novembre 2027, avec un retour prévu le 11 avril 2028, et comprendra son lot de nouveautés.
Les passagers pourront découvrir, pour la première fois, l'île privée de Celebration Key, aux Bahamas. Depuis le Pacifique jusqu’à l’océan Indien, l’itinéraire fera notamment escale à Hawaï, aux Fidji, aux Samoa, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est.
Le voyage se poursuivra ensuite au Sri Lanka, aux Maldives et à Maurice, puis en Afrique centrale, avec des escales en Afrique du Sud et en Namibie.
En 2028 à nouveau, des circuits terrestres de plusieurs jours seront proposés : les paysages et la culture maorie de Nouvelle-Zélande, les temples de Kyoto ou encore un circuit de cinq jours à travers l’Afrique australe.
Par ailleurs, la compagnie propose également des excursions à terre immersives, sur plusieurs jours. Au programme : une découverte du Grand Canyon et de Las Vegas, un circuit de cinq jours au Japon, reliant Tokyo, Kyoto, Nagasaki, Hakone et le mont Fuji, ou encore un safari de trois jours dans une réserve naturelle au départ de Port Elizabeth, en Afrique du Sud.
Alors que le Costa Deliziosa s'apprête à s'élancer vers l'Amérique, la compagnie prépare déjà la prochaine édition, qui partira de Savone le 25 novembre 2027, avec un retour prévu le 11 avril 2028, et comprendra son lot de nouveautés.
Les passagers pourront découvrir, pour la première fois, l'île privée de Celebration Key, aux Bahamas. Depuis le Pacifique jusqu’à l’océan Indien, l’itinéraire fera notamment escale à Hawaï, aux Fidji, aux Samoa, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est.
Le voyage se poursuivra ensuite au Sri Lanka, aux Maldives et à Maurice, puis en Afrique centrale, avec des escales en Afrique du Sud et en Namibie.
En 2028 à nouveau, des circuits terrestres de plusieurs jours seront proposés : les paysages et la culture maorie de Nouvelle-Zélande, les temples de Kyoto ou encore un circuit de cinq jours à travers l’Afrique australe.