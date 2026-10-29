Croisières : la Méditerranée se vend aussi en hiver

Sur le segment haut de gamme, Explora Journeys développe dès l’hiver 2026-2027 sa collection "La sérénité de la Méditerranée", à bord d’Explora II. La gastronomie tient une place de choix avec des visites de marchés accompagnées par un chef et des ateliers culinaires à bord.



Quant à Oceania Cruises, elle annonce pour la première fois une saison hivernale complète en Méditerranée avec l’Allura. Entre novembre 2027 et mars 2028, le navire effectuera 17 croisières de 9 à 26 jours reliant notamment Barcelone, Rome, Athènes et Istanbul.



La compagnie "luxe" de Norwegian Cruise Line met en avant la découverte culturelle et gastronomique avec des excursions en petits groupes et des expériences auprès de marchés et de producteurs locaux.