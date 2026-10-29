Croisières : la Méditerranée se vend aussi en hiver

L'hiver en Méditerranée permet de découvrir des destinations comme Santorin sans la foule - DepositPhotos.com, Panos Karas
La Méditerranée reste ouverte en hiver.
Avec des températures souvent douces et des tarifs qui peuvent être attractifs, même si la météo reste un aléa, la saison froide a bien des arguments pour les candidats à la croisière.
À Marseille, "nous travaillons désormais douze mois sur douze", affirme Jacques Hardelay, président de Marseille Provence Croisière.
C’est bien en Méditerranée que le très attendu MSC World Asia fera ses débuts. Après une livraison prévue le 25 novembre et un baptême au Havre le 28 novembre, le troisième navire de la World Class doit entamer sa première croisière le 4 décembre 2026 au départ de Barcelone.
Avec des températures souvent douces et des tarifs qui peuvent être attractifs, même si la météo reste un aléa, la saison froide a bien des arguments pour les candidats à la croisière.
À Marseille, "nous travaillons désormais douze mois sur douze", affirme Jacques Hardelay, président de Marseille Provence Croisière.
C’est bien en Méditerranée que le très attendu MSC World Asia fera ses débuts. Après une livraison prévue le 25 novembre et un baptême au Havre le 28 novembre, le troisième navire de la World Class doit entamer sa première croisière le 4 décembre 2026 au départ de Barcelone.
Costa donne trois couleurs à l’hiver
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Au programme : des rotations de sept nuits reliant Barcelone, Marseille, Gênes, Civitavecchia, Messine et La Valette.
La Cité phocéenne constitue une porte d’entrée pour les passagers français : "Un passager sur deux que nous réservons en France part de Marseille", a rappelé Patrick Pourbaix, directeur général France de MSC Croisières, lors d’une conférence organisée à l’IFTM.
Costa n’est pas en reste avec trois concepts d’itinéraires en Méditerranée occidentale.
À bord du Costa Toscana, "Méditerranée Emblématique" offre des escales à Rome, Barcelone, Palma de Majorque et Palerme. Le Costa Pacifica propose pour sa part "Âme Méditerranéenne", autour de Barcelone, La Goulette, Naples et Palerme.
Une troisième proposition, "Méditerranée Exotique", associe Malaga, La Goulette, Tanger et Valence.
La Cité phocéenne constitue une porte d’entrée pour les passagers français : "Un passager sur deux que nous réservons en France part de Marseille", a rappelé Patrick Pourbaix, directeur général France de MSC Croisières, lors d’une conférence organisée à l’IFTM.
Costa n’est pas en reste avec trois concepts d’itinéraires en Méditerranée occidentale.
À bord du Costa Toscana, "Méditerranée Emblématique" offre des escales à Rome, Barcelone, Palma de Majorque et Palerme. Le Costa Pacifica propose pour sa part "Âme Méditerranéenne", autour de Barcelone, La Goulette, Naples et Palerme.
Une troisième proposition, "Méditerranée Exotique", associe Malaga, La Goulette, Tanger et Valence.
CroisiEurope décline le patrimoine et les fêtes
Autre proposition, celle de CroisiEurope. Avec sa collection "Soleil d’hiver", proposée entre octobre et mars, l’entreprise alsacienne met notamment en avant Naples, la côte amalfitaine, la Sicile et Malte. La compagnie propose également une croisière de Noël autour de Naples et de la Sicile.
Chez Viking, la Méditerranée hors saison bénéficie d’une entrée dédiée dans l’offre maritime sous l’appellation "Quiet Season Mediterranean".
Azamara prolonge également la saison avec notamment une croisière de sept nuits entre l’Italie et la Grèce du 5 au 12 décembre 2026, passant par la côte amalfitaine, Syracuse et Olympie.
Chez Viking, la Méditerranée hors saison bénéficie d’une entrée dédiée dans l’offre maritime sous l’appellation "Quiet Season Mediterranean".
Azamara prolonge également la saison avec notamment une croisière de sept nuits entre l’Italie et la Grèce du 5 au 12 décembre 2026, passant par la côte amalfitaine, Syracuse et Olympie.
Le segment haut de gamme en force
Sur le segment haut de gamme, Explora Journeys développe dès l’hiver 2026-2027 sa collection "La sérénité de la Méditerranée", à bord d’Explora II. La gastronomie tient une place de choix avec des visites de marchés accompagnées par un chef et des ateliers culinaires à bord.
Quant à Oceania Cruises, elle annonce pour la première fois une saison hivernale complète en Méditerranée avec l’Allura. Entre novembre 2027 et mars 2028, le navire effectuera 17 croisières de 9 à 26 jours reliant notamment Barcelone, Rome, Athènes et Istanbul.
La compagnie "luxe" de Norwegian Cruise Line met en avant la découverte culturelle et gastronomique avec des excursions en petits groupes et des expériences auprès de marchés et de producteurs locaux.
Quant à Oceania Cruises, elle annonce pour la première fois une saison hivernale complète en Méditerranée avec l’Allura. Entre novembre 2027 et mars 2028, le navire effectuera 17 croisières de 9 à 26 jours reliant notamment Barcelone, Rome, Athènes et Istanbul.
La compagnie "luxe" de Norwegian Cruise Line met en avant la découverte culturelle et gastronomique avec des excursions en petits groupes et des expériences auprès de marchés et de producteurs locaux.
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
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