" J'interviens à l'université et les étudiants pensent que c'est une tendance nouvelle, alors que l'attrait pour cette forme de voyage est relativement ancien.



Par contre, son essor date des années 2010-2015. Depuis, ce marché est arrivé à maturité. Il n'y a pas de forte croissance, car ce sont des produits onéreux.



Malgré tout, je reste persuadé que cette forme de voyage correspond de plus en plus aux besoins profonds de nos sociétés urbaines.



Ces grands territoires du Nord sont peu peuplés. Ils offrent cette reconnexion à la nature et permettent de vivre une expérience qu'on ne peut vivre nulle part ailleurs ", estime-t-il.



Et pour distribuer sa petite production, Horizon Boréal va donc s'appuyer sur son propre canal, à savoir son site internet.



Elle entend aussi pourquoi pas nouer, dans un second temps et si la demande est là, des partenariats avec des agences de voyages.



Celles-ci devront alors apprendre à connaître les produits et bien cerner les attentes et les capacités de leurs voyageurs, pour ne pas faire fausse route en les envoyant dans ces destinations singulières qui nécessitent un minimum de condition physique.



Et après avoir fait d'Altaï la success story que nous connaissons, ce changement d'échelle, n'est-ce pas trop difficile à accepter ?



" On n'est pas obligé de prendre du plaisir seulement dans ce qui est grand.



Chez Altaï, nous avions près de 500 personnes, en comptant les guides à l'étranger. À ce niveau, le directeur général est plutôt un homme politique d'entreprise. Je m'occupais de la stratégie et veillais à ce que tout fonctionne, mais je n'étais plus dans l'opérationnel.



Il n'y a pas d'ego par rapport à la taille, nous partons de zéro, c'est un vrai challenge. Mes objectifs sont de mettre sur les rails ce projet et de donner à ceux qui me succéderont les moyens de poursuivre l'aventure.



Je ne me donne pas de limite de temps pour réussir ce projet ", nous livre avec le sourire Yannick Briand.