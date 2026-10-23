États-Unis : une nouvelle attestation sanitaire obligatoire pour tous les passagers dès novembre - Depositphotos.com Auteur jonbilous
Du nouveau dans les formalités d'entrée aux États-Unis !
À partir du 3 novembre 2026, les passagers des vols internationaux à destination des États-Unis devront remplir une attestation sanitaire certifiant qu’ils n’ont pas séjourné ni transité en République démocratique du Congo (RDC) au cours des 21 derniers jours.
Il s'agit d'une mesure de prévention contre l’épidémie d’Ebola qui touche actuellement le pays. Selon VisasNews, la mesure concernera tous les passagers, quelle que soit leur nationalité ou leur provenance. Les voyageurs au départ de France, de Belgique, de Suisse ou du Canada seront donc également concernés, même s’ils n’ont jamais voyagé en RDC.
Seront également concernés les passagers en transit.
À partir du 3 novembre 2026, les passagers des vols internationaux à destination des États-Unis devront remplir une attestation sanitaire certifiant qu’ils n’ont pas séjourné ni transité en République démocratique du Congo (RDC) au cours des 21 derniers jours.
Il s'agit d'une mesure de prévention contre l’épidémie d’Ebola qui touche actuellement le pays. Selon VisasNews, la mesure concernera tous les passagers, quelle que soit leur nationalité ou leur provenance. Les voyageurs au départ de France, de Belgique, de Suisse ou du Canada seront donc également concernés, même s’ils n’ont jamais voyagé en RDC.
Seront également concernés les passagers en transit.
Voyage États-Unis : nouvelle attestation sanitaire mise en place jusqu'au 18 décembre 2026
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L’attestation, intitulée « Passenger Disclosure and Attestation to the United States of America », pourra être présentée au format papier ou numérique. Une déclaration distincte devra être remplie pour chaque passager. Pour les mineurs de moins de 18 ans, un parent ou une personne autorisée pourra signer le document en leur nom.
Les compagnies aériennes devront refuser l’embarquement aux voyageurs qui ne présenteront pas cette attestation dûment remplie et signée. Elles devront également en conserver une copie pendant au moins 42 jours après le départ du vol, indique VisasNews.
La mesure entrera en vigueur le 3 novembre à 23 h 59, heure de la côte Est américaine, soit le 4 novembre à 5 h 59, heure de Paris. Elle doit rester applicable jusqu’au 18 décembre 2026 au plus tard, sauf modification ou prolongation par les autorités sanitaires.
Cette mesure vient s'ajouter aux autres formalités ESTA ou visas.
Les compagnies aériennes devront refuser l’embarquement aux voyageurs qui ne présenteront pas cette attestation dûment remplie et signée. Elles devront également en conserver une copie pendant au moins 42 jours après le départ du vol, indique VisasNews.
La mesure entrera en vigueur le 3 novembre à 23 h 59, heure de la côte Est américaine, soit le 4 novembre à 5 h 59, heure de Paris. Elle doit rester applicable jusqu’au 18 décembre 2026 au plus tard, sauf modification ou prolongation par les autorités sanitaires.
Cette mesure vient s'ajouter aux autres formalités ESTA ou visas.