États-Unis : une nouvelle attestation sanitaire obligatoire pour tous les passagers dès novembre

L’attestation, intitulée « Passenger Disclosure and Attestation to the United States of America », pourra être présentée au format papier ou numérique. Une déclaration distincte devra être remplie pour chaque passager. Pour les mineurs de moins de 18 ans, un parent ou une personne autorisée pourra signer le document en leur nom.



Les compagnies aériennes devront refuser l’embarquement aux voyageurs qui ne présenteront pas cette attestation dûment remplie et signée. Elles devront également en conserver une copie pendant au moins 42 jours après le départ du vol, indique VisasNews.



La mesure entrera en vigueur le 3 novembre à 23 h 59, heure de la côte Est américaine, soit le 4 novembre à 5 h 59, heure de Paris. Elle doit rester applicable jusqu’au 18 décembre 2026 au plus tard, sauf modification ou prolongation par les autorités sanitaires.



Cette mesure vient s'ajouter aux autres formalités ESTA ou visas.