Tiphaine Heem (Kit Voyages) : "Il faut faire signer les clients dès maintenant pour 2027"

TourMaG - Le contexte social se tend en France, sentez-vous de la fébrilité dans l'activité ?



Tiphaine Heem-Fihey : Pas forcément, c'est très dur à anticiper. Nous savons désormais que nous sommes soumis aux aléas. L'année prochaine, nous savons que c'est une année d'élection, et on dit souvent que ce sera une mauvaise année. Je ne suis pas vraiment d'accord avec cela. Il y a quelques années aussi, il y eu des élections, et nous avons fait une très bonne année.



Maintenant, oui cela m'inquiète, si la France est en récession, les gens ne vont pas acheter de voyage. C'est là où il est intéressant d'avoir plusieurs activités : groupes, billetterie, individuels et B2B. C'est rare, que les 4 ne fonctionnent pas en même temps.



TourMaG - Ressentez-vous l’effet pouvoir d’achat ?



Tiphaine Heem-Fihey : Oui. Les clients aisés partiront toujours. La billetterie fonctionnera toujours aussi, mais ceux qui économisent toute l’année pour un club ne le feront peut-être pas. C’est là où c’est intéressant d’avoir des activités diversifiées.



Nous ressentons tout de même l'effet pourvoir d'achat. Pour la clientèle, c'est toujours important de voyager, c'est le moteur après une année de travail. Nous avons des clients qui économisent toute l'année pour leurs vacances.



TourMaG - Proposez-vous le paiement fractionné ?



Tiphaine Heem-Fihey : Oui. Le paiement fractionné a été amené par les 3 agences Univairmer qui le proposaient déjà. Nous ne l'avions pas auparavant. C'est d'ailleurs un moyen de paiement en croissance chez nous. Au départ, nous le proposions sur la billetterie, et nous sommes en train de l'étendre aux forfaits pour des clients qui veulent faire un beau voyage et qui ne veulent pas tout donner d'un coup. Même les 30 % d'acompte, c'est déjà beaucoup.



Même s’il fait baisser notre marge, ce sont des clients que nous n’aurions peut-être pas sans ce produit.



TourMaG - Le rachat de ces 3 points de vente était une opportunité, envisagez-vous d’autres rachats ?



Tiphaine Heem-Fihey : Ce n’est pas une volonté de croître absolument. Déjà la volonté c'est de faire fonctionner l'existant, que les collaborateurs se sentent bien dans l'entreprise, et qu'on soit rentable, pour payer les charges et les salaires. C'est déjà un défi.



Nous sommes en train de refaire les enseignes, d'embellir. Maintenant si quelqu’un me propose la sienne, je regarderai toujours. Il ne faut jamais dire jamais. Les choses n'arrivent pas hasard. D'acheter ces 3 agences, cela a été une super opportunité, je suis vraiment content de l'avoir fait, je ne regrette rien et si c'était à refaire, je referai exactement la même chose.