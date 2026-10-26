L'ECTAA signe un partenariat avec l’Office national du tourisme de Grèce

L’ECTAA et l’Office national hellénique du tourisme (GNTO) ont signé un partenariat destiné à renforcer les liens entre la Grèce et les professionnels européens du voyage.



Jusqu’au 31 décembre 2026, plusieurs initiatives sont prévues, dont des webinaires consacrés à l’offre touristique grecque du 24 au 26 novembre, un atelier sur la protection contre l’insolvabilité à Athènes le 9 décembre et la réunion semestrielle de l’ECTAA les 10 et 11 décembre.



L’accord doit permettre aux acteurs grecs de toucher le réseau de l’association, qui représente quelque 100 000 agents de voyages et tour-opérateurs en Europe, et aux professionnels européens de découvrir de nouveaux produits touristiques, indique un communiqué de presse.