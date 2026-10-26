L'ECTAA signe un partenariat avec l’Office national du tourisme de Grèce - Depositphotos.com Auteur ilfede
L’ECTAA et l’Office national hellénique du tourisme (GNTO) ont signé un partenariat destiné à renforcer les liens entre la Grèce et les professionnels européens du voyage.
Jusqu’au 31 décembre 2026, plusieurs initiatives sont prévues, dont des webinaires consacrés à l’offre touristique grecque du 24 au 26 novembre, un atelier sur la protection contre l’insolvabilité à Athènes le 9 décembre et la réunion semestrielle de l’ECTAA les 10 et 11 décembre.
L’accord doit permettre aux acteurs grecs de toucher le réseau de l’association, qui représente quelque 100 000 agents de voyages et tour-opérateurs en Europe, et aux professionnels européens de découvrir de nouveaux produits touristiques, indique un communiqué de presse.
Jusqu’au 31 décembre 2026, plusieurs initiatives sont prévues, dont des webinaires consacrés à l’offre touristique grecque du 24 au 26 novembre, un atelier sur la protection contre l’insolvabilité à Athènes le 9 décembre et la réunion semestrielle de l’ECTAA les 10 et 11 décembre.
L’accord doit permettre aux acteurs grecs de toucher le réseau de l’association, qui représente quelque 100 000 agents de voyages et tour-opérateurs en Europe, et aux professionnels européens de découvrir de nouveaux produits touristiques, indique un communiqué de presse.
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Eric Drésin, secrétaire général de l’ECTAA, souligne dans le communiqué : « La Grèce n’a guère besoin d’être présentée aux voyageurs européens, mais le pays continue d’investir dans le tourisme et de développer de nouvelles opportunités commerciales.
Avec le GNTO, nous souhaitons aller au-delà de la promotion traditionnelle des destinations et mettre directement en relation les acteurs touristiques grecs avec les professionnels européens du voyage. Nous sommes particulièrement heureux de clôturer l’année en réunissant nos membres à Athènes. Après tout, qui a dit qu’on ne pouvait pas fêter Noël à Athènes ? »
Avec le GNTO, nous souhaitons aller au-delà de la promotion traditionnelle des destinations et mettre directement en relation les acteurs touristiques grecs avec les professionnels européens du voyage. Nous sommes particulièrement heureux de clôturer l’année en réunissant nos membres à Athènes. Après tout, qui a dit qu’on ne pouvait pas fêter Noël à Athènes ? »