World Connect : une 17e édition « record » à Monaco avec plus de 500 participants

Le World Connect d’APG ouvre ses portes dans une semaine.
La 17e édition se tiendra du 4 au 6 novembre 2026 au Fairmont de Monaco, indique un communiqué de presse.
Plus de 500 participants sont inscrits, dont 70 compagnies aériennes représentées par leurs dirigeants, pour 96 nationalités. Les organisateurs évoquent un « record de fréquentation ». Des chambres supplémentaires ont dû être allouées dans un hôtel voisin du Fairmont.
La 17e édition se tiendra du 4 au 6 novembre 2026 au Fairmont de Monaco, indique un communiqué de presse.
Plus de 500 participants sont inscrits, dont 70 compagnies aériennes représentées par leurs dirigeants, pour 96 nationalités. Les organisateurs évoquent un « record de fréquentation ». Des chambres supplémentaires ont dû être allouées dans un hôtel voisin du Fairmont.
Pieter Elbers, Roberto Alvo et Yannick Assouad parmi les intervenants
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Le thème de cette année porte sur « comment s’adapter aux mutations du transport aérien en favorisant une croissance durable », précise Jean-Louis Baroux, président du World Connect 2026, dans le communiqué.
Parmi les intervenants annoncés figurent Pieter Elbers, ancien CEO de KLM et d’IndiGo, Roberto Alvo, CEO de LATAM, et Yannick Assouad, CEO de Thales Avionics.
Comme l’an dernier, une traduction simultanée en plusieurs langues sera assurée par intelligence artificielle.
En marge des conférences, Kotaro Shigemori, lauréat du prix Cortot 2026, donnera un concert de piano classique. Pour la première fois, un défilé de mode du couturier Christophe Guillarme est également prévu. Il sera suivi du dîner de gala, servi dans la salle d’honneur du Fairmont.
Parmi les intervenants annoncés figurent Pieter Elbers, ancien CEO de KLM et d’IndiGo, Roberto Alvo, CEO de LATAM, et Yannick Assouad, CEO de Thales Avionics.
Comme l’an dernier, une traduction simultanée en plusieurs langues sera assurée par intelligence artificielle.
En marge des conférences, Kotaro Shigemori, lauréat du prix Cortot 2026, donnera un concert de piano classique. Pour la première fois, un défilé de mode du couturier Christophe Guillarme est également prévu. Il sera suivi du dîner de gala, servi dans la salle d’honneur du Fairmont.