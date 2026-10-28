World Connect : une 17e édition « record » à Monaco avec plus de 500 participants

Le thème de cette année porte sur « comment s’adapter aux mutations du transport aérien en favorisant une croissance durable », précise Jean-Louis Baroux, président du World Connect 2026, dans le communiqué.



Parmi les intervenants annoncés figurent Pieter Elbers, ancien CEO de KLM et d’IndiGo, Roberto Alvo, CEO de LATAM, et Yannick Assouad, CEO de Thales Avionics.



Comme l’an dernier, une traduction simultanée en plusieurs langues sera assurée par intelligence artificielle.



En marge des conférences, Kotaro Shigemori, lauréat du prix Cortot 2026, donnera un concert de piano classique. Pour la première fois, un défilé de mode du couturier Christophe Guillarme est également prévu. Il sera suivi du dîner de gala, servi dans la salle d’honneur du Fairmont.