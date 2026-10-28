EuroAirport : plus de 157 millions d’euros pour agrandir le terminal d’ici fin 2031 - Depositphotos.com andr.naegeli@gmail.com
L’EuroAirport franchit une étape administrative.
Les Conseillers d’État des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne ainsi que la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) ont approuvé l’extension côté ville du terminal, indique l’aéroport dans un communiqué.
L’investissement dépasse 157 millions d’euros et il est entièrement financé par l’EuroAirport. Il s’agit du principal projet d’un programme pluriannuel de plus de 600 millions d’euros sur sept ans, dont près de la moitié est consacrée à la qualité de service.
Les Conseillers d’État des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne ainsi que la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) ont approuvé l’extension côté ville du terminal, indique l’aéroport dans un communiqué.
L’investissement dépasse 157 millions d’euros et il est entièrement financé par l’EuroAirport. Il s’agit du principal projet d’un programme pluriannuel de plus de 600 millions d’euros sur sept ans, dont près de la moitié est consacrée à la qualité de service.
EuroAirport : les contrôles de sûreté regroupés dans un nouveau bâtiment
Le projet prévoit la construction d’un bâtiment d’environ 14 000 m² sur la façade est du terminal et la rénovation d’environ 15 000 m² dans le bâtiment existant.
Les contrôles de sûreté seront centralisés dans ce nouveau bâtiment et le parcours passagers sera simplifié. Les travaux doivent aussi permettre de faire évoluer l’offre de restauration et la zone duty free, et l’accès au terminal sera réaménagé. L’extension ne créera pas de capacité supplémentaire de traitement des avions, précise le communiqué.
Baptisé EMT (Évolution Modulaire du Terminal), le projet vise la certification BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) « Excellent » et une réduction de l’empreinte carbone du bâtiment.
Les travaux doivent débuter au troisième trimestre 2027, pour un achèvement prévu vers la fin de l’année 2031.
Les contrôles de sûreté seront centralisés dans ce nouveau bâtiment et le parcours passagers sera simplifié. Les travaux doivent aussi permettre de faire évoluer l’offre de restauration et la zone duty free, et l’accès au terminal sera réaménagé. L’extension ne créera pas de capacité supplémentaire de traitement des avions, précise le communiqué.
Baptisé EMT (Évolution Modulaire du Terminal), le projet vise la certification BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) « Excellent » et une réduction de l’empreinte carbone du bâtiment.
Les travaux doivent débuter au troisième trimestre 2027, pour un achèvement prévu vers la fin de l’année 2031.