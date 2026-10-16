Travelski Night Express : une nouvelle ligne au Benelux pour l’hiver 2026-2027 - Depositphotos.com Auteur sanddebeautheil
Travelski Night Express prépare son retour pour la saison hivernale 2026-2027. À partir du 18 décembre 2026, le train de nuit reliera Paris-Austerlitz à Bourg-Saint-Maurice, au cœur de la Tarentaise, jusqu’au 20 mars 2027.
L’objectif : permettre aux vacanciers de rejoindre les stations alpines pendant la nuit et de profiter des pistes dès le samedi matin.
Principale nouveauté de cette saison, Travelski Night Express étend son réseau avec une nouvelle ligne au départ d’Amsterdam, Rotterdam, Anvers et Bruxelles. Elle permettra aux voyageurs belges et néerlandais de rejoindre les Alpes françaises en train de nuit. Les deux lignes fonctionneront en parallèle pendant la saison hivernale.
L’objectif : permettre aux vacanciers de rejoindre les stations alpines pendant la nuit et de profiter des pistes dès le samedi matin.
Principale nouveauté de cette saison, Travelski Night Express étend son réseau avec une nouvelle ligne au départ d’Amsterdam, Rotterdam, Anvers et Bruxelles. Elle permettra aux voyageurs belges et néerlandais de rejoindre les Alpes françaises en train de nuit. Les deux lignes fonctionneront en parallèle pendant la saison hivernale.
Quatre niveaux de confort et des séjours packagés
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Le service propose quatre options : place assise, couchette standard, couchette standard plus avec une literie améliorée et compartiment Première privatisable, doté de trois couchettes et d’un cabinet de toilette privatif.
Au départ de Paris, les billets sont proposés à partir de 65 euros par personne en place assise, 109 euros en couchette standard et 135 euros en couchette standard plus, par trajet. Le compartiment Première est affiché à partir de 555 euros.
Des formules associant le transport aller-retour, sept nuits d’hébergement et les forfaits de remontées mécaniques sont également disponibles.
Le service est opéré par Pegasus Trains. Travelski, marque du groupe Travelfactory, filiale de la Compagnie des Alpes, indique avoir fait voyager plus de 140 000 clients durant l’hiver 2024-2025.
Au départ de Paris, les billets sont proposés à partir de 65 euros par personne en place assise, 109 euros en couchette standard et 135 euros en couchette standard plus, par trajet. Le compartiment Première est affiché à partir de 555 euros.
Des formules associant le transport aller-retour, sept nuits d’hébergement et les forfaits de remontées mécaniques sont également disponibles.
Le service est opéré par Pegasus Trains. Travelski, marque du groupe Travelfactory, filiale de la Compagnie des Alpes, indique avoir fait voyager plus de 140 000 clients durant l’hiver 2024-2025.