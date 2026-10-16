Travelski Night Express : une nouvelle ligne au Benelux pour l’hiver 2026-2027

Le service propose quatre options : place assise, couchette standard, couchette standard plus avec une literie améliorée et compartiment Première privatisable, doté de trois couchettes et d’un cabinet de toilette privatif.



Au départ de Paris, les billets sont proposés à partir de 65 euros par personne en place assise, 109 euros en couchette standard et 135 euros en couchette standard plus, par trajet. Le compartiment Première est affiché à partir de 555 euros.



Des formules associant le transport aller-retour, sept nuits d’hébergement et les forfaits de remontées mécaniques sont également disponibles.



Le service est opéré par Pegasus Trains. Travelski, marque du groupe Travelfactory, filiale de la Compagnie des Alpes, indique avoir fait voyager plus de 140 000 clients durant l’hiver 2024-2025.