Un train de nuit va connecter dès cet hiver, Paris à 8 stations de ski mythiques des Alpes !

"dans le but de fournir à ses clients un service régulier de transport en train à faible émission de carbone."

Travelski n'en est pas à son coup d'essai. La filiale de la CDA avait commercialisé en 2021 - 2022 et en 2022 - 2023, une offre de transport en train depuis Londres et Paris.Travelski avait notamment affrété un Eurostar depuis Londres et acheté des sièges à Trenitalia et à la SNCF.Pour rappel, la Compagnie des Alpes et Travelski avaient lancé un appel d'offres européenLancée le 9 novembre 2023, l’appel à candidature était destiné aux opérateurs ferroviaires européens capables de fournir des trains, en totalité ou partiellement, pour transporter les voyageurs vers les stations de ski alpines.