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Emeutes : Paris City Tours, une vidéo générée par IA qui fait le buzz...

Publiée par un créateur néerlandais


C'est une vidéo qui est en train de faire le "buzz" comme on dit. Créée grâce à l'IA par le créateur néerlandais Wytse Koetse, elle met en scène une guide touristique qui fait visiter Paris dans un environnement qui fait référence aux violences du 17 octobre dernier. Si cette vidéo, baptisée "Paris City Tours | AI Satire", pourrait faire sourire certains, elle fera aussi certainement grincer des dents... On vous laissera en juger.


Rédigé par le Mercredi 21 Octobre 2026 à 13:08

CroisiEurope
Le créateur néerlandais Wytse Koetse a réalisé cette vidéo satirique à l’aide de plusieurs outils d’intelligence artificielle.

Il a utilisé ChatGPT pour élaborer ses prompts, GPT Image 2.5 et Nano Banana 2.1 pour générer les images, puis Seedance 2.5 pour produire la vidéo.

La musique a été créée avec Suno v6, avant un montage et une postproduction réalisés avec les outils d’Adobe Creative Cloud.


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