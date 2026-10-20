Emeutes : Paris City Tours, une vidéo générée par IA qui fait le buzz...

Le créateur néerlandais Wytse Koetse a réalisé cette vidéo satirique à l’aide de plusieurs outils d’intelligence artificielle.
Il a utilisé ChatGPT pour élaborer ses prompts, GPT Image 2.5 et Nano Banana 2.1 pour générer les images, puis Seedance 2.5 pour produire la vidéo.
La musique a été créée avec Suno v6, avant un montage et une postproduction réalisés avec les outils d’Adobe Creative Cloud.
Il a utilisé ChatGPT pour élaborer ses prompts, GPT Image 2.5 et Nano Banana 2.1 pour générer les images, puis Seedance 2.5 pour produire la vidéo.
La musique a été créée avec Suno v6, avant un montage et une postproduction réalisés avec les outils d’Adobe Creative Cloud.