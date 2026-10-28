Atlantic Airways : deux Airbus A320neo supplémentaires en commande

La compagnie possède actuellement un A320ceo et en exploite trois autres en location : un A320ceo et deux A320neo. Elle opère également deux hélicoptères Leonardo AW139, utilisés notamment pour les liaisons inter-îles et des missions de service public.



Leur remplacement est aussi à l’ordre du jour. Atlantic Airways négocie avec le gouvernement féroïen un nouvel accord relatif aux services héliportés, dans lequel l’acquisition de nouveaux hélicoptères constitue « un élément essentiel », précise Niels Mortensen.



Depuis la France, la compagnie propose des vols directs entre Paris-Charles-de-Gaulle et Vágar d’avril à octobre. En hiver, une connexion est assurée via Copenhague en partenariat avec Air France.