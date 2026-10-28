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Atlantic Airways : deux Airbus A320neo supplémentaires en commande

quatre A320neo désormais en commande


La compagnie féroïenne Atlantic Airways a signé avec Airbus un accord portant sur deux A320neo supplémentaires, livrables au début de la prochaine décennie. Elle compte désormais quatre A320neo en commande et vise, à terme, une flotte exclusivement composée de ce modèle.


Rédigé par le Mercredi 28 Octobre 2026 à 10:06

Johan Pelissier (Airbus), Johanna A. Bergi (CEO Atlantic Airways) et Niels Mortensen (Chairman Atlantic Airways) - Photo Atlantic Airways
Johan Pelissier (Airbus), Johanna A. Bergi (CEO Atlantic Airways) et Niels Mortensen (Chairman Atlantic Airways) - Photo Atlantic Airways
PONANT
Atlantic Airways poursuit le renouvellement de sa flotte.

La compagnie aérienne des îles Féroé a signé avec Airbus un accord portant sur deux A320neo supplémentaires, indique un communiqué de presse. Les livraisons sont prévues au début de la prochaine décennie précise la compagnie.

Le contrat a été signé à Toulouse en présence de Niels Mortensen, président du conseil d’administration de la compagnie. Le choix de la motorisation est encore en cours d’arbitrage.

Avec cet accord, Atlantic Airways totalise quatre A320neo en commande. Ces acquisitions font partie d’un programme d’investissement à long terme pouvant atteindre 2 milliards de couronnes danoises (267 578 000 euros) au cours des prochaines années.

« Notre ambition est d’exploiter, à terme, une flotte exclusivement composée d’Airbus A320neo. Cet accord constitue une avancée majeure vers la réalisation de cet objectif », déclare Niels Mortensen dans le communiqué.

Une flotte de quatre A320 et deux hélicoptères

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La compagnie possède actuellement un A320ceo et en exploite trois autres en location : un A320ceo et deux A320neo. Elle opère également deux hélicoptères Leonardo AW139, utilisés notamment pour les liaisons inter-îles et des missions de service public.

Leur remplacement est aussi à l’ordre du jour. Atlantic Airways négocie avec le gouvernement féroïen un nouvel accord relatif aux services héliportés, dans lequel l’acquisition de nouveaux hélicoptères constitue « un élément essentiel », précise Niels Mortensen.

Depuis la France, la compagnie propose des vols directs entre Paris-Charles-de-Gaulle et Vágar d’avril à octobre. En hiver, une connexion est assurée via Copenhague en partenariat avec Air France.

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Tags : airbus, atlantic airways
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