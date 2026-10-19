Modernisation d’un système d'information de tourisme social : le retour d'expérience d'APAS-BTP et de SpeedMedia sur un projet de transformation ambitieux

Le planning d’implémentation a été construit de façon très méthodique : compréhension des processus existants et des besoins cibles, ateliers métiers, développement par séquences, phases successives de recette, formation des équipes, puis mise en production, avec notamment l’intégration du lien de paiement PSP.



Le pilotage conjoint entre APAS-BTP et SpeedMedia a permis d’identifier rapidement les points de blocage, d’arbitrer les priorités et de sécuriser progressivement la trajectoire vers la mise en production. « Au-delà de la méthodologie, la compétence technique, la disponibilité, l’écoute et la patience des équipes SpeedMedia ont largement contribué à l’appropriation de la solution et à l’acculturation au nouvel environnement », souligne Bruno ARBONEL.



Un constat que partage Martin CLÉMENT : « Nous avons construit une collaboration fluide et constructive, fondée sur une relation de confiance et une vision partagée de la digitalisation des offres de voyages. » Le dialogue régulier et les temps de formation entre équipes opérationnelles et fonctionnelles ont permis d’anticiper un maximum de spécificités dès la phase de cadrage. Sur un projet de cette envergure, les parties prenantes sont nombreuses et les imprévus inévitables, mais la proximité et la transparence entre les équipes ont permis d’avancer sereinement.