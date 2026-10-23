Tempête Austen : Train, vols, route... des perturbations dans les transports !

La tempête Austen frappe actuellement le nord et l’ouest de notre pays, entraînant d’importantes perturbations dans les transports. 🚆 Sur le réseau ferroviaire : • En Île-de-France, de fortes perturbations sont à prévoir sur les RER C, D et E, ainsi que des interruptions de circulation sur plusieurs lignes Transilien. • En Normandie, l’ensemble des circulations ferroviaires du réseau Nomad est interrompu. • Dans les Hauts-de-France et en Bretagne, le trafic est également fortement perturbé. 🚗 Sur le réseau routier, des restrictions de circulation sont mises en place dans l’ouest du pays. J’appelle chacun à la plus grande vigilance, à se tenir informé de l’évolution des conditions de circulation avant tout trajet, et à respecter les consignes transmises par les préfectures.