Tempête Austen : Train, vols, route... des perturbations dans les transports !

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a alerté sur d’importantes perturbations dans les déplacements. En Île-de-France, de fortes perturbations sont attendues sur les RER C, D et E, ainsi que des interruptions de circulation sur plusieurs lignes Transilien.
En Normandie, l’ensemble des circulations ferroviaires du réseau Nomad est interrompu. Le trafic est également fortement perturbé dans les Hauts-de-France et en Bretagne.
Des TGV en provenance de Nantes accusent également d'importants retards à l'arrivée à Paris Montparnasse, selon le site Traintracker24.com.
Sur les routes, des restrictions de circulation ont été mises en place dans l’ouest du pays. Les ponts de Normandie, de Tancarville et de Brotonne seront fermés à tous les usagers à partir de 10h ou 10h30 ce vendredi 23 octobre, jusqu’à nouvel ordre. Depuis 5h ou 6h, des restrictions s’appliquent déjà à certaines catégories de véhicules.
En Seine-Maritime, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes, les deux-roues, les camping-cars et les véhicules avec remorque ou caravane sont également soumis à des restrictions : interdiction de dépasser et réduction de la vitesse maximale autorisée de 20 km/h.
Perturbations dans les aéroports et ferries à l'arrêt entre la France et l'Angleterre
Du côté du transport aérien, le trafic est perturbé à l'aéroport de Brest, et à l'aéroport de Nantes où plusieurs vols à l'arrivée et au départ ont été annulés.
Tous les vols Transavia de la matinée sont notamment annulés au départ de Nantes.
L'aéroport précise sur son site Internet que les ponts de Saint-Nazaire et de Cheviré à Nantes sont fermés à la circulation ce vendredi matin.
Les ferries sont aussi concernés par les perturbations. Les navires reliant la France à l'Angleterre ne navigueront pas ce matin en raison des conditions météorologiques très défavorables.
Près de 161.000 foyers sont privés d'électricité.
La tempête Austen frappe actuellement le nord et l’ouest de notre pays, entraînant d’importantes perturbations dans les transports. 🚆 Sur le réseau ferroviaire : • En Île-de-France, de fortes perturbations sont à prévoir sur les RER C, D et E, ainsi que des interruptions de circulation sur plusieurs lignes Transilien. • En Normandie, l’ensemble des circulations ferroviaires du réseau Nomad est interrompu. • Dans les Hauts-de-France et en Bretagne, le trafic est également fortement perturbé. 🚗 Sur le réseau routier, des restrictions de circulation sont mises en place dans l’ouest du pays. J’appelle chacun à la plus grande vigilance, à se tenir informé de l’évolution des conditions de circulation avant tout trajet, et à respecter les consignes transmises par les préfectures.— Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) October 23, 2026