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Kazakhstan : l’autorisation électronique ETA sera progressivement obligatoire

l'ETA sera gratuit


Le Kazakhstan met en place une autorisation électronique ETA, qui sera gratuite. Les voyageurs devront effectuer leur demande en ligne au moins 72 heures avant leur arrivée. Le dispositif sera déployé de manière progressive à partir du 1er novembre 2026.


Rédigé par le Vendredi 23 Octobre 2026 à 09:10

Kazakhstan : l’autorisation électronique ETA sera progressivement obligatoire - Depositphotos.com Auteur Petrichuk
Kazakhstan : l’autorisation électronique ETA sera progressivement obligatoire - Depositphotos.com Auteur Petrichuk
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Le Kazakhstan va progressivement généraliser son autorisation électronique d’entrée (ETA) à partir du 1er novembre 2026. Selon le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le dispositif deviendra obligatoire à tous les points de passage frontaliers à compter du 1er mars 2027, avant une application stricte le 1er juillet.

Actuellement en phase pilote, l’ETA sera d’abord exigée à l’aéroport international d’Aktau et à quatre postes-frontières routiers dès le 1er novembre 2026. À partir du 1er janvier 2027, l’obligation s’étendra aux aéroports internationaux d’Astana et d’Almaty, puis à l’ensemble des postes-frontières le 1er mars.

Les voyageurs devront effectuer leur demande en ligne au moins 72 heures avant leur arrivée, via l’application mobile QazETA ou le site officiel qazeta.kz. Gratuite, l’autorisation sera valable 180 jours calendaires à compter de sa délivrance et permettra plusieurs entrées sur le territoire.

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L’ETA ne modifie pas les règles de séjour applicables à chaque nationalité. Pour les ressortissants français, la durée autorisée reste généralement de 30 jours. Les titulaires de passeports diplomatiques ou de service, ainsi que certaines catégories de voyageurs, sont exemptés. Le texte prévoit également une exemption pour les moins de 16 ans et les plus de 65 ans.

À partir du 1er juillet 2027, l’absence d’ETA constituera un motif de refus d’entrée au Kazakhstan. Le ministère recommande aux voyageurs de consulter régulièrement ses conseils aux voyageurs et le site officiel du dispositif.

Le Kazakhstan a rétabli le régime d’exemption de visa de court séjour pour les ressortissants de 54 pays, dont la France, depuis le 1er janvier 2022. Les ressortissants étrangers de ces 54 pays peuvent séjourner dans le pays sans visa jusqu’à 30 jours calendaires à chaque visite.

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Tags : kazakhstan
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