Kazakhstan : l’autorisation électronique ETA sera progressivement obligatoire

L’ETA ne modifie pas les règles de séjour applicables à chaque nationalité. Pour les ressortissants français, la durée autorisée reste généralement de 30 jours. Les titulaires de passeports diplomatiques ou de service, ainsi que certaines catégories de voyageurs, sont exemptés. Le texte prévoit également une exemption pour les moins de 16 ans et les plus de 65 ans.



À partir du 1er juillet 2027, l’absence d’ETA constituera un motif de refus d’entrée au Kazakhstan. Le ministère recommande aux voyageurs de consulter régulièrement ses conseils aux voyageurs et le site officiel du dispositif.



Le Kazakhstan a rétabli le régime d’exemption de visa de court séjour pour les ressortissants de 54 pays, dont la France, depuis le 1er janvier 2022. Les ressortissants étrangers de ces 54 pays peuvent séjourner dans le pays sans visa jusqu’à 30 jours calendaires à chaque visite.