Manor : Bruno Le Maire et Franck Gervais attendus pour le congrès à Venise

Le 31e congrès des dirigeants Manor se tiendra à Venise du 28 au 31 octobre 2026. Pour cette édition anniversaire, le réseau a prévu plusieurs séances de travail.
La première journée, mercredi 28 octobre, débutera par l’ouverture officielle du congrès et le discours de Grégory Mavoian, président de Manor. Les participants aborderont ensuite la facturation électronique, avec Lionel Weingaertner, d’American Express GBT, et Thierry Vialaneix, avocat fiscaliste chez Baker McKenzie.
L’intelligence artificielle occupera une place importante dans le programme, avec une intervention de Nicolas François, directeur digital et créateur de la newsletter IA Tech & Travel Café, sur les enjeux de cette technologie dans le tourisme. Marie-Laure Tarragano, avocate associée chez DTMV, présentera ensuite le cadre juridique applicable à l’IA.
Christian Sabbagh, PDG de Travelsoft, interviendra sur le thème « Le SAAS Apocalypse », avant une conférence consacrée aux risques liés à la cybersécurité et à l’intelligence artificielle par Clément Domingo, hacker et conférencier.
La première journée, mercredi 28 octobre, débutera par l’ouverture officielle du congrès et le discours de Grégory Mavoian, président de Manor. Les participants aborderont ensuite la facturation électronique, avec Lionel Weingaertner, d’American Express GBT, et Thierry Vialaneix, avocat fiscaliste chez Baker McKenzie.
L’intelligence artificielle occupera une place importante dans le programme, avec une intervention de Nicolas François, directeur digital et créateur de la newsletter IA Tech & Travel Café, sur les enjeux de cette technologie dans le tourisme. Marie-Laure Tarragano, avocate associée chez DTMV, présentera ensuite le cadre juridique applicable à l’IA.
Christian Sabbagh, PDG de Travelsoft, interviendra sur le thème « Le SAAS Apocalypse », avant une conférence consacrée aux risques liés à la cybersécurité et à l’intelligence artificielle par Clément Domingo, hacker et conférencier.
Bruno Le Maire attendu le 29 octobre
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Jeudi 29 octobre, la matinée sera consacrée à plusieurs interventions, dont celle de Franck Gervais, directeur général du groupe Pierre & Vacances, qui reviendra sur la relance de l’entreprise. Sébastien Mazé, grand maître international d’échecs, proposera également une intervention intitulée « La reine, le fou et le PDG ».
L’ancien ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire est attendu pour une intervention annoncée comme exceptionnelle et exclusive, de 11 h à 12 h 30.
Un déjeuner buffet organisé autour d’un workshop avec les partenaires est ensuite prévu. En fin de journée, les participants rejoindront Venise en bateau et disposeront d’un temps libre près de la place Saint-Marc.
Vendredi 30 octobre, le programme prévoit une excursion en bateau vers les îles de Murano et Burano. L'assemblée générale du GIE Manor sera programmée l'après-midi.
L’ancien ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire est attendu pour une intervention annoncée comme exceptionnelle et exclusive, de 11 h à 12 h 30.
Un déjeuner buffet organisé autour d’un workshop avec les partenaires est ensuite prévu. En fin de journée, les participants rejoindront Venise en bateau et disposeront d’un temps libre près de la place Saint-Marc.
Vendredi 30 octobre, le programme prévoit une excursion en bateau vers les îles de Murano et Burano. L'assemblée générale du GIE Manor sera programmée l'après-midi.