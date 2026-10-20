Manor : Bruno Le Maire et Franck Gervais attendus pour le congrès à Venise

Jeudi 29 octobre, la matinée sera consacrée à plusieurs interventions, dont celle de Franck Gervais, directeur général du groupe Pierre & Vacances, qui reviendra sur la relance de l’entreprise. Sébastien Mazé, grand maître international d’échecs, proposera également une intervention intitulée « La reine, le fou et le PDG ».



L’ancien ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire est attendu pour une intervention annoncée comme exceptionnelle et exclusive, de 11 h à 12 h 30.



Un déjeuner buffet organisé autour d’un workshop avec les partenaires est ensuite prévu. En fin de journée, les participants rejoindront Venise en bateau et disposeront d’un temps libre près de la place Saint-Marc.



Vendredi 30 octobre, le programme prévoit une excursion en bateau vers les îles de Murano et Burano. L'assemblée générale du GIE Manor sera programmée l'après-midi.