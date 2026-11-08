Manor célèbre ses 40 ans lors d'un congrès à Venise

La deuxième journée a donné la parole à plusieurs intervenants venus partager leur expérience et leur analyse des évolutions du tourisme. Franck Gervais, directeur général du groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, est notamment revenu sur le redressement du groupe et les transformations engagées depuis son arrivée en 2021. Il a insisté sur la nécessité pour les entreprises de ne pas se reposer sur leurs réussites passées pour préparer leur avenir. Le groupe réalise aujourd'hui 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires.



Christian Sabbagh, fondateur et CEO de Travelsoft, a pour sa part abordé les conséquences de l'intelligence artificielle sur le secteur. Il a notamment évoqué les possibilités d'automatisation des tâches internes et invité les agences à s'approprier ces outils, tout en continuant à valoriser leur expertise et leur visibilité.



Autre invité de cette journée, Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Économi, qui à rappelé l'importance du conseil et de la relation humaine dans le métier d'agent de voyages.



Les échanges se sont poursuivis avec un workshop réunissant les partenaires du réseau, avant une soirée dans la cité des Doges.