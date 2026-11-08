Manor célèbre ses 40 ans lors d'un congrès à Venise

Jour 1 : Manor affiche ses ambitions européennes
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Le congrès Manor s'est ouvert avec un message de Jean Korcia, président fondateur du réseau, qui a rappelé l'importance de l'esprit collectif et familial dans l'histoire de Manor.
Grégory Mavoillan, président du GIE, a ensuite présenté les ambitions du réseau, avec un objectif de développement à l'échelle européenne. Face à la concentration des fournisseurs, Manor entend élargir son implantation et attirer de nouveaux adhérents hors de France. Le président a également rappelé l'un des principes historiques du réseau : la redistribution intégrale des incentives aux agences membres. En 40 ans, Manor est passé de 8 à 450 agences.
Cette première journée a également été consacrée à plusieurs sujets concrets pour les professionnels. La facturation électronique a notamment fait l'objet d'un rappel sur la nécessité pour les agences d'anticiper leur mise en conformité et de choisir leurs outils avec attention. Les enjeux de visibilité dans les moteurs d'intelligence artificielle ont aussi été abordés, avec des pistes d'action autour des avis clients, de la présence dans les médias et de l'actualisation des fiches Google.
Grégory Mavoillan, président du GIE, a ensuite présenté les ambitions du réseau, avec un objectif de développement à l'échelle européenne. Face à la concentration des fournisseurs, Manor entend élargir son implantation et attirer de nouveaux adhérents hors de France. Le président a également rappelé l'un des principes historiques du réseau : la redistribution intégrale des incentives aux agences membres. En 40 ans, Manor est passé de 8 à 450 agences.
Cette première journée a également été consacrée à plusieurs sujets concrets pour les professionnels. La facturation électronique a notamment fait l'objet d'un rappel sur la nécessité pour les agences d'anticiper leur mise en conformité et de choisir leurs outils avec attention. Les enjeux de visibilité dans les moteurs d'intelligence artificielle ont aussi été abordés, avec des pistes d'action autour des avis clients, de la présence dans les médias et de l'actualisation des fiches Google.
Jour 2 : réinvention des entreprises et intelligence artificielle
La deuxième journée a donné la parole à plusieurs intervenants venus partager leur expérience et leur analyse des évolutions du tourisme. Franck Gervais, directeur général du groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, est notamment revenu sur le redressement du groupe et les transformations engagées depuis son arrivée en 2021. Il a insisté sur la nécessité pour les entreprises de ne pas se reposer sur leurs réussites passées pour préparer leur avenir. Le groupe réalise aujourd'hui 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Christian Sabbagh, fondateur et CEO de Travelsoft, a pour sa part abordé les conséquences de l'intelligence artificielle sur le secteur. Il a notamment évoqué les possibilités d'automatisation des tâches internes et invité les agences à s'approprier ces outils, tout en continuant à valoriser leur expertise et leur visibilité.
Autre invité de cette journée, Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Économi, qui à rappelé l'importance du conseil et de la relation humaine dans le métier d'agent de voyages.
Les échanges se sont poursuivis avec un workshop réunissant les partenaires du réseau, avant une soirée dans la cité des Doges.
Christian Sabbagh, fondateur et CEO de Travelsoft, a pour sa part abordé les conséquences de l'intelligence artificielle sur le secteur. Il a notamment évoqué les possibilités d'automatisation des tâches internes et invité les agences à s'approprier ces outils, tout en continuant à valoriser leur expertise et leur visibilité.
Autre invité de cette journée, Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Économi, qui à rappelé l'importance du conseil et de la relation humaine dans le métier d'agent de voyages.
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Jour 3 : bilan des 40 ans et découverte de la lagune
Pour cette dernière journée, les participants ont quitté les salles de conférence pour découvrir la lagune vénitienne. Au programme : une excursion à Murano, connue pour son savoir-faire verrier, puis à Burano et ses maisons colorées.
Cette édition anniversaire s'est achevée sur un bilan des trois journées, avec les témoignages de participants et de représentants du réseau. Grégory Mavoillan est notamment revenu sur la qualité des interventions, les idées à retenir et les perspectives de travail pour les agences. Il a également rappelé que ces 40 ans ne marquaient pas une fin, mais une nouvelle étape pour Manor.
Le congrès s'est terminé autour du cocktail et du dîner de clôture, dans le cadre de Venise.
A lire aussi : Bruno Le Maire : « Nous sommes en train de foncer dans le mur en klaxonnant »
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