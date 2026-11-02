DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

C’est une première édition pour nous, et une vraie belle découverte. Les visiteurs sont passionnés, les échanges très constructifs. »

« Nous avons constaté une forte affluence durant les 4 jours du salon et nos animations gourmandes ont rencontré un vrai succès »

« Ce salon nous a permis de faire connaître notre ADN et de gagner en notoriété. Les visiteurs sont venus pour découvrir, toucher, comparer et repartir avec des coups de cœur »

« Véritable marché aux idées, le salon offre aux professionnels une plateforme privilégiée pour valoriser leur offre, développer leur visibilité et rencontrer un public qualifié, curieux et en quête d’inspiration pour ses prochaines aventures outdoor.» Christel Marzullo, Directrice du Salon Destinations Nature et des Salons du Tourisme.Destinations Nature est le rendez-vous des passionnés de randonnées et d’activités de plein air. 4 jours d’événements qui vous permettent de rencontrer un visitorat cœur de cible :• 49 000 visites• 210 exposants• 6500 m2 d'exposition• 76% des visiteurs sont porteurs de projets d’activités outdoor en France ou à l’étranger• 96% pratiquent au moins une activité outdoor• 88% pratiquent la randonnée à pied• 85% sont satisfaits par leur visite du salon Destinations Nature76 % des visiteurs sont porteurs de projet d’activités outdoor en France ou à l’étranger.4 visiteurs sur 10 ont réservé un séjour sur l’événement– Fédération Française de Cyclisme73% des exposants estiment que leur participation à l’évènement leur permettra de générer des ventes après la fermeture du salon.86% des exposants dont l’objectif était de générer du lead sont satisfaits.- Visit Paris RégionAuprès de 49 000 visiteurs parmi lesquels près de 76% sont porteurs de projets d’activités outdoor en France ou à l’étranger.87% des exposants sont satisfaits de leur participation au salon Destinations Nature.- Tonton Outdoor