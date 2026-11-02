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DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor


Destinations Nature rassemble les passionnés et les professionnels du tourisme nature et de l’outdoor. Randonnée, trail, vélo, vanlife et activités de plein air : l’événement donne rendez-vous à tout un écosystème du 11 au 14 mars 2027 à Paris Expo Porte de Versailles.


Rédigé par le Lundi 2 Novembre 2026 à 06:20

© Destinations Nature
© Destinations Nature
Attitude Hotels
La France connaît un essor remarquable des vacances outdoor, porté par une envie croissante de nature, d’activités en plein air et d’échappées loin du quotidien. D’après une étude Sociovision (2024), 7 français sur dix déclarent ressentir un besoin d’évasion, une tendance en progression constante depuis la crise sanitaire.

Quelques chiffres clés :

• En 2023, 89 % de la population considèrent qu’il est important de maintenir un lien régulier avec la nature.
• 27 millions de Français pratiquent la randonnée, faisant de cette activité le sport le plus populaire en France et la principale activité de leurs vacances.
• 22 millions de Français ont déclaré avoir fait du vélo lors de leurs vacances en 2023.

Voyage nature : destinations, agences, hébergements et équipementiers à la conquête de nouveaux voyageurs

© Franck Foucha - Destinations Nature
© Franck Foucha - Destinations Nature
« Véritable marché aux idées, le salon offre aux professionnels une plateforme privilégiée pour valoriser leur offre, développer leur visibilité et rencontrer un public qualifié, curieux et en quête d’inspiration pour ses prochaines aventures outdoor.» Christel Marzullo, Directrice du Salon Destinations Nature et des Salons du Tourisme.

Destinations Nature est le rendez-vous des passionnés de randonnées et d’activités de plein air. 4 jours d’événements qui vous permettent de rencontrer un visitorat cœur de cible :

• 49 000 visites
• 210 exposants
• 6500 m2 d'exposition
• 76% des visiteurs sont porteurs de projets d’activités outdoor en France ou à l’étranger
• 96% pratiquent au moins une activité outdoor
• 88% pratiquent la randonnée à pied
• 85% sont satisfaits par leur visite du salon Destinations Nature

Destinations Nature répond à vos objectifs 2027

• GÉNÉRER DU BUSINESS :
76 % des visiteurs sont porteurs de projet d’activités outdoor en France ou à l’étranger.
4 visiteurs sur 10 ont réservé un séjour sur l’événement

C’est une première édition pour nous, et une vraie belle découverte. Les visiteurs sont passionnés, les échanges très constructifs. » – Fédération Française de Cyclisme

• GÉNÉRER DU LEAD :
73% des exposants estiment que leur participation à l’évènement leur permettra de générer des ventes après la fermeture du salon.
86% des exposants dont l’objectif était de générer du lead sont satisfaits.

« Nous avons constaté une forte affluence durant les 4 jours du salon et nos animations gourmandes ont rencontré un vrai succès » - Visit Paris Région


DÉVELOPPER VOTRE NOTORIÉTÉ :
Auprès de 49 000 visiteurs parmi lesquels près de 76% sont porteurs de projets d’activités outdoor en France ou à l’étranger.
87% des exposants sont satisfaits de leur participation au salon Destinations Nature.

« Ce salon nous a permis de faire connaître notre ADN et de gagner en notoriété. Les visiteurs sont venus pour découvrir, toucher, comparer et repartir avec des coups de cœur » - Tonton Outdoor

Estimez votre participation au Salon Destinations Nature

Ils exposent déjà sur Destinations Nature. Découvrez leurs témoignages :


EXPERIENCE NATURE : LE FESTIVAL DU FILM NATURE & AVENTURE

© Franck Foucha - Destinations Nature
© Franck Foucha - Destinations Nature
Depuis trois éditions, le Festival Expérience Nature enrichit l’expérience du salon en permettant aux exposants d’aller à la rencontre d’un public jeune et passionné par la nature et l’outdoor. Une opportunité pour les marques et professionnels de faire découvrir leur univers et de créer de nouveaux liens avec une génération adeptes d’aventures outdoor.

• 1500 spectateurs (Moyenne d’âge : 52 ans)
• Une salle de projection de 250 places assises
• 14 films projetés
• Au cœur de Destinations Nature, le plus grand rassemblement de l’écosystème outdoor (territoires, agences de voyage, équipement, fédérations…)
• Des projections suivies de questions-réponses avec les réalisateurs
• Des intervenants de référence (le festival a accueilli en 2025 : Franck Bruno, Cédric Tassan, Myriam et Pierre du compte Wheeled World ou encore les Coflocs)


Voici une liste non-exhaustive des catégories d’exposants présents sur le salon :

• Offices nationaux et régionaux de tourisme
• Agence de voyage et Tour-Opérateurs Nature et Rando
• Fédérations de randonnée, de cyclotourisme et de sports outdoor
• Itinéraires rando et vélo français et étranger
• Vendeur d’équipements, matériel outdoor et outils connectés
• Hébergements
• Vanlife
• Presse, éditions...

A l’ère du digital, la rencontre et le conseil n’ont donc jamais été aussi essentiels. N’attendez plus et rejoignez l’aventure du Salon Destinations Nature !

Estimez votre participation au Salon Destinations Nature

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

Le Salon Mondial du Tourisme : Au cœur des nouvelles envies d’évasion


Professionnels du tourisme, le salon Destinations Nature se tient conjointement au Salon Mondial du Tourisme afin d’optimiser la synergie visiteurs. il accueillera plus de 73 000 visiteurs sur 8 500m² d’exposition et plus de 200 exposants.

Pour en savoir plus

Vos contacts Destinations Nature

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor
Pour plus d’informations, cliquez ici rubrique Devenez Exposant
communication-tourisme@comexposium.com


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