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Barcelone : RIU acquiert le Princesa Sofía et ses 465 chambres

465 chambres sur 19 étages, exploitation par RIU à partir du 1er avril 2027


RIU Hotels & Resorts a acquis l’hôtel Princesa Sofía de Barcelone auprès de Blasson Property Investments et BNP Paribas Asset Management Alts. Ce premier hôtel du groupe dans la ville, qui compte 465 chambres, deviendra le 14e établissement de la gamme urbaine Riu Plaza à partir du 1er avril 2027.


Rédigé par le Vendredi 30 Octobre 2026 à 16:00

Barcelone : RIU acquiert le Princesa Sofía et ses 465 chambres - Depositphotos.com Auteur DaLiu
Barcelone : RIU acquiert le Princesa Sofía et ses 465 chambres - Depositphotos.com Auteur DaLiu
PONANT
RIU s’installe à Barcelone.

Le groupe a acquis l’hôtel Princesa Sofía auprès de ses anciens propriétaires, Blasson Property Investments et BNP Paribas Asset Management Alts, indique un communiqué de presse. Le montant de la transaction n’est pas précisé.

L’établissement compte 465 chambres réparties sur 19 étages, ainsi qu’un centre d’événements et de réunions. Il est situé sur l’Avenida Joan XXIII, dans le quartier de Les Corts-Pedralbes, à proximité de l’Avenida Diagonal et du Camp Nou.

RIU en assurera la gestion à compter du 1er avril 2027. L’hôtel deviendra le 14e établissement de la gamme urbaine Riu Plaza, présente notamment à Londres, New York et Chicago.

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L’opération a été conseillée par aCapital côté acheteur, et par Eastdil et Colliers côté vendeurs.

« Avec cet hôtel, nous atteignons un objectif historique, car nous étions à la recherche de l’opportunité idéale pour investir à Barcelone depuis plus d’une décennie, une ville qui constitue une priorité stratégique pour nous depuis le lancement de notre gamme Riu Plaza en 2010 », déclare Luis Riu, PDG de RIU, dans le communiqué.

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Tags : riu
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