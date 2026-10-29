Barcelone : RIU acquiert le Princesa Sofía et ses 465 chambres

L’opération a été conseillée par aCapital côté acheteur, et par Eastdil et Colliers côté vendeurs.



« Avec cet hôtel, nous atteignons un objectif historique, car nous étions à la recherche de l’opportunité idéale pour investir à Barcelone depuis plus d’une décennie, une ville qui constitue une priorité stratégique pour nous depuis le lancement de notre gamme Riu Plaza en 201 0 », déclare Luis Riu, PDG de RIU, dans le communiqué.