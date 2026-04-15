RIU digitalise son programme agents avec une nouvelle application mobile

L’outil repose sur trois fonctionnalités principales. D’abord, une plus grande fluidité dans les réservations grâce à un processus simplifié permettant d’enregistrer les ventes et de réserver des séjours plus rapidement.



Ensuite, un accès en temps réel aux informations : profil utilisateur, historique des réservations et solde de points. Enfin, une gestion optimisée des avantages, avec un système de points cumulables à chaque réservation, échangeables contre des séjours gratuits dans les hôtels du groupe.



Le programme RIU Partner Club, fort de plus de 30 ans d’existence, revendique aujourd’hui une communauté de plus de 100 000 agents de voyages actifs dans 139 pays.