RIU digitalise son programme agents avec une nouvelle application mobile

RIU Hotels & Resorts annonce le lancement d’une nouvelle application mobile dédiée aux membres de RIU Partner Club, son programme de fidélisation à destination des agents de voyages.
Cet outil est disponible sur iOS et Android. L’application propose « une gestion agile et un contrôle total en temps réel des réservations et des points du programme de fidélisation ».
Elle permet aux agents de voyages de piloter leur activité de manière « confortable, rapide et sécurisée » depuis un terminal mobile.
Cet outil est disponible sur iOS et Android. L’application propose « une gestion agile et un contrôle total en temps réel des réservations et des points du programme de fidélisation ».
Elle permet aux agents de voyages de piloter leur activité de manière « confortable, rapide et sécurisée » depuis un terminal mobile.
3 fonctionnalités principales pour les agents de voyages
RIU lance sa nouvelle app pour les agents de voyages membres de RIU Partner Club - Photo RIU
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L’outil repose sur trois fonctionnalités principales. D’abord, une plus grande fluidité dans les réservations grâce à un processus simplifié permettant d’enregistrer les ventes et de réserver des séjours plus rapidement.
Ensuite, un accès en temps réel aux informations : profil utilisateur, historique des réservations et solde de points. Enfin, une gestion optimisée des avantages, avec un système de points cumulables à chaque réservation, échangeables contre des séjours gratuits dans les hôtels du groupe.
Le programme RIU Partner Club, fort de plus de 30 ans d’existence, revendique aujourd’hui une communauté de plus de 100 000 agents de voyages actifs dans 139 pays.
Ensuite, un accès en temps réel aux informations : profil utilisateur, historique des réservations et solde de points. Enfin, une gestion optimisée des avantages, avec un système de points cumulables à chaque réservation, échangeables contre des séjours gratuits dans les hôtels du groupe.
Le programme RIU Partner Club, fort de plus de 30 ans d’existence, revendique aujourd’hui une communauté de plus de 100 000 agents de voyages actifs dans 139 pays.