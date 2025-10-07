Costa Rica : le Riu Guanacaste rouvre après rénovation

Après une rénovation complète, le Riu Guanacaste rouvre ses portes sur la côte pacifique du Costa Rica.
Inauguré en 2009, le complexe emblématique de Playa Matapalo a été entièrement modernisé.
Les travaux ont concerné les 1 041 chambres, désormais plus spacieuses et lumineuses, dont huit swim-up avec piscine privée, ainsi que l’ensemble des espaces communs, restaurants et bars.
Costa Rica : le Riu Guanacaste fait peau neuve
Le lobby a été repensé pour maximiser la lumière naturelle et la sensation d’espace, tandis que les extérieurs intègrent de nouveaux espaces ombragés et six piscines, dont trois avec bar aquatique. Les familles bénéficieront d’un RIU Land rénové pour les enfants et du Splash Water World, le parc aquatique du complexe.
Côté gastronomie, l’hôtel enrichit son offre avec des restaurants de spécialités asiatiques, mexicaines et italiennes, un restaurant-grill classique, deux buffets avec préparations à la minute et plusieurs snacks et stands de tacos.
Les bars et glaciers ont également été modernisés, proposant un large choix de boissons, douceurs et spécialités américaines au Sports Bar ouvert 24h/24.
Cette rénovation renforce la présence de RIU au Costa Rica, où le groupe exploite également le Riu Palace Costa Rica depuis 2012, et confirme son rôle dans le développement économique local, avec plus de 1 500 emplois créés dans la région de Guanacaste.
