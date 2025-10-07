TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Costa Rica : le Riu Guanacaste rouvre après rénovation

Modernisation des installations pour une expérience client améliorée


RIU Hotels & Resorts vient de rouvrir le Riu Guanacaste, après une rénovation complète de son établissement emblématique de Playa Matapalo, au Costa Rica. Plus de 1 000 chambres modernisées, de nouvelles piscines, un parc aquatique pour enfants et une offre gastronomique enrichie viennent renforcer l’expérience client.


Rédigé par le Mercredi 8 Octobre 2025

Le Riu Guanacaste rouvre après rénovation - ©RIU Hotels & Resorts
Après une rénovation complète, le Riu Guanacaste rouvre ses portes sur la côte pacifique du Costa Rica.

Inauguré en 2009, le complexe emblématique de Playa Matapalo a été entièrement modernisé.

Les travaux ont concerné les 1 041 chambres, désormais plus spacieuses et lumineuses, dont huit swim-up avec piscine privée, ainsi que l’ensemble des espaces communs, restaurants et bars.

Costa Rica : le Riu Guanacaste fait peau neuve

Le lobby a été repensé pour maximiser la lumière naturelle et la sensation d’espace, tandis que les extérieurs intègrent de nouveaux espaces ombragés et six piscines, dont trois avec bar aquatique. Les familles bénéficieront d’un RIU Land rénové pour les enfants et du Splash Water World, le parc aquatique du complexe.

Côté gastronomie, l’hôtel enrichit son offre avec des restaurants de spécialités asiatiques, mexicaines et italiennes, un restaurant-grill classique, deux buffets avec préparations à la minute et plusieurs snacks et stands de tacos.

Les bars et glaciers ont également été modernisés, proposant un large choix de boissons, douceurs et spécialités américaines au Sports Bar ouvert 24h/24.

Cette rénovation renforce la présence de RIU au Costa Rica, où le groupe exploite également le Riu Palace Costa Rica depuis 2012, et confirme son rôle dans le développement économique local, avec plus de 1 500 emplois créés dans la région de Guanacaste.

