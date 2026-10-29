Croisière : Norwegian Cruise Line Holdings relève ses prévisions 2026 et change de directeur financier

Norwegian Cruise Line Holdings poursuit son redressement.



Au troisième trimestre 2026, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 2,9 milliards de dollars, pour un Ebitda ajusté de 937 M$, soit 63 M$ de plus que prévu, indique un communiqué.



NCLH relève ses objectifs annuels et attend désormais un Ebitda ajusté d’environ 2,55 milliards de dollars en 2026.



« Dans cette nouvelle phase de notre redressement, nous nous concentrons sur le positionnement de la marque Norwegian Cruise Line, l’efficacité du marketing et une approche plus disciplinée du revenue management, avec une stratégie prudente de remplissage anticipé (base-loading ndlr). Nous voyons les premiers signes de progrès et attendons une croissance du rendement net de 1 à 2 % en 2027, avec une nette accélération au second semestre », explique John W. Chidsey, président-directeur général de NCLH.



Le carnet de réservations à douze mois reste en dessous du niveau jugé optimal. Pour 2027, les prix sont en hausse sur un an, mais le remplissage du premier semestre reste en retrait. Au 30 septembre, la dette totale atteignait 15,1 milliards de dollars. Le groupe a depuis émis 950 M$ d’obligations et cédé l’Oceania Sirena.