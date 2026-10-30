Espagne, IA, croisière autour du monde... quoi de neuf dans le monde du tourisme cette semaine ? [ABO]

Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 26 octobre 2026 :
Croisières autour du monde : un marché à conquérir grâce à la fidélisation
Espagne : les trains Madrid-Andalousie toujours perturbés après un accident
Tendances voyage 2026 : les Européens réduisent leurs dépenses, l’Amérique latine reste dynamique
Aena : bénéfice net record de 1,77 milliard d’euros à fin septembre
Tourisme : l’Europe devrait rester le moteur mondial jusqu’en 2036
EasyJet Holidays : le chatbot IA traite 45% des demandes des vacanciers
Thaïlande : 150 hôtels ont fermé en neuf mois, la concurrence s’intensifie
EasyJet installera le Wi-Fi Starlink à bord de ses avions dès 2027
Le saviez-vous ? La Turquie compte 29 villes labellisées Cittaslow, dédiées au slow travel
Croisières autour du monde : un marché à conquérir grâce à la fidélisation
Espagne : les trains Madrid-Andalousie toujours perturbés après un accident
Tendances voyage 2026 : les Européens réduisent leurs dépenses, l’Amérique latine reste dynamique
Aena : bénéfice net record de 1,77 milliard d’euros à fin septembre
Tourisme : l’Europe devrait rester le moteur mondial jusqu’en 2036
EasyJet Holidays : le chatbot IA traite 45% des demandes des vacanciers
Thaïlande : 150 hôtels ont fermé en neuf mois, la concurrence s’intensifie
EasyJet installera le Wi-Fi Starlink à bord de ses avions dès 2027
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Croisières autour du monde : un marché à conquérir grâce à la fidélisation
Les croisières de longue durée semblent être une opportunité pour les agences de voyages - Depositphotos.com, ml12nan
Les croisières de longue durée, de quelques semaines à plusieurs mois, représentent une opportunité à forte valeur ajoutée pour les agences de voyages.
Si elles ne représentent encore que 6,5% des croisières en 2025, l’offre se développe et attire notamment les voyageurs de plus de 55 ans, les retraités et, de plus en plus, les actifs en télétravail.
Une analyse de travelweekly.com
Si elles ne représentent encore que 6,5% des croisières en 2025, l’offre se développe et attire notamment les voyageurs de plus de 55 ans, les retraités et, de plus en plus, les actifs en télétravail.
Une analyse de travelweekly.com
Espagne : les trains Madrid-Andalousie toujours perturbés après un accident
La collision entre deux trains Renfe et Iryo, mercredi 28 octobre en Espagne, perturbe le trafic entre Madrid et l’Andalousie - Depositphotos.com, gjp1991
Un accident ferroviaire survenu mercredi à Urda, dans la province de Tolède, a entraîné la suspension du trafic à grande vitesse entre Madrid et l’Andalousie, à la veille du pont de la Toussaint.
Renfe prépare un plan de transport alternatif à partir du vendredi 30 octobre, tandis qu’Ouigo annule toutes ses liaisons sur cet axe jusqu’au 2 novembre inclus au moins.
Iryo maintient ses annulations sans annoncer de date de reprise. Les deux opérateurs proposent le remboursement intégral ou la modification gratuite des billets.
Plus à lire sur hosteltur.com
Renfe prépare un plan de transport alternatif à partir du vendredi 30 octobre, tandis qu’Ouigo annule toutes ses liaisons sur cet axe jusqu’au 2 novembre inclus au moins.
Iryo maintient ses annulations sans annoncer de date de reprise. Les deux opérateurs proposent le remboursement intégral ou la modification gratuite des billets.
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Tendances voyage 2026 : les Européens réduisent leurs dépenses, l’Amérique latine reste dynamique
Les voyageurs européens réduisent leurs dépenses, tandis que la demande demeure plus soutenue au Brésil et au Mexique - Depositphotos.com, szefei
Selon une étude d’Arival et Civitatis, les voyageurs européens sont davantage contraints par la hausse des prix : 29% prévoient de voyager moins en 2027 et les dépenses moyennes par séjour ont reculé en un an.
Au Brésil et au Mexique, la demande reste plus dynamique, portée notamment par les voyages en famille.
Autre tendance marquante : 70% des voyageurs latino-américains interrogés ont utilisé l’intelligence artificielle pour préparer leurs voyages, contre une préférence européenne pour les réservations d’expériences en ligne anticipées.
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Au Brésil et au Mexique, la demande reste plus dynamique, portée notamment par les voyages en famille.
Autre tendance marquante : 70% des voyageurs latino-américains interrogés ont utilisé l’intelligence artificielle pour préparer leurs voyages, contre une préférence européenne pour les réservations d’expériences en ligne anticipées.
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Aena : bénéfice net record de 1,77 milliard d’euros à fin septembre
L’exploitant aéroportuaire espagnol Aena a enregistré un bénéfice net en hausse de 12,4 % sur un an - Depositphotos.com, tupungato
L’exploitant aéroportuaire espagnol Aena a enregistré un bénéfice net de 1 774,7 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2026, en hausse de 12,4% sur un an.
Son chiffre d’affaires atteint 5,28 milliards d’euros (+10,4%), tandis que le trafic passagers progresse de 4,1%, à 309,9 millions sur l’ensemble de son réseau.
Malgré cette croissance, la hausse des charges d’exploitation pèse sur la rentabilité, avec une marge d’EBITDA en recul de 60,2% à 58,3%.
Le groupe poursuit parallèlement ses investissements dans ses infrastructures et son expansion internationale, notamment au Brésil.
Un article à retrouver sur hosteltur.com
Son chiffre d’affaires atteint 5,28 milliards d’euros (+10,4%), tandis que le trafic passagers progresse de 4,1%, à 309,9 millions sur l’ensemble de son réseau.
Malgré cette croissance, la hausse des charges d’exploitation pèse sur la rentabilité, avec une marge d’EBITDA en recul de 60,2% à 58,3%.
Le groupe poursuit parallèlement ses investissements dans ses infrastructures et son expansion internationale, notamment au Brésil.
Un article à retrouver sur hosteltur.com
Tourisme : l’Europe devrait rester le moteur mondial jusqu’en 2036
Les nuitées touristiques en Europe devraient progresser de 32 % entre 2026 et 2036, soit 1,6 milliard de nuitées supplémentaires par an - Depositphotos.com, DragonImages
Selon un rapport d’Accor, fondé sur les données de Tourism Economics, les nuitées touristiques en Europe devraient progresser de 32% entre 2026 et 2036, soit 1,6 milliard de nuitées supplémentaires par an.
La croissance sera portée notamment par les déplacements intra-européens, qui représenteront 77% des arrivées supplémentaires.
Les nuitées internationales devraient augmenter de 42%, avec une forte progression attendue en Azerbaïdjan (+116%), en Lettonie (+83%) et en Roumanie (+82%).
Les arrivées en provenance d’Asie devraient bondir de 88%, et celles de Chine de 138%.
Une actualité tirée du site euronews.com
La croissance sera portée notamment par les déplacements intra-européens, qui représenteront 77% des arrivées supplémentaires.
Les nuitées internationales devraient augmenter de 42%, avec une forte progression attendue en Azerbaïdjan (+116%), en Lettonie (+83%) et en Roumanie (+82%).
Les arrivées en provenance d’Asie devraient bondir de 88%, et celles de Chine de 138%.
Une actualité tirée du site euronews.com
EasyJet Holidays : le chatbot IA traite 45% des demandes des vacanciers
45 % des demandes des clients EasyJet Holidays sont traitées via son chatbot basé sur l’intelligence artificielle, sans intervention humaine - Depositphotos.com, evaldas.lp@gmail.com
EasyJet Holidays indique que son chatbot basé sur l’intelligence artificielle gère désormais 45% des demandes de ses clients à destination sans intervention humaine.
Le voyagiste annonce un taux de satisfaction supérieur de huit points à celui des échanges téléphoniques et une baisse de 10% des coûts de service, malgré une hausse de 22% du volume d’appels pendant les vacances.
Présenté lors du congrès Abta Travel Convention 2026, ce dispositif fournit notamment des réponses personnalisées sur les réservations et les transferts, avec la possibilité de solliciter un conseiller humain lorsque nécessaire.
Source : travelweekly.c.uko
Le voyagiste annonce un taux de satisfaction supérieur de huit points à celui des échanges téléphoniques et une baisse de 10% des coûts de service, malgré une hausse de 22% du volume d’appels pendant les vacances.
Présenté lors du congrès Abta Travel Convention 2026, ce dispositif fournit notamment des réponses personnalisées sur les réservations et les transferts, avec la possibilité de solliciter un conseiller humain lorsque nécessaire.
Source : travelweekly.c.uko
Thaïlande : 150 hôtels ont fermé en neuf mois, la concurrence s’intensifie
Face à la concurrence, environ 150 établissements ont fermé au cours des neuf premiers mois de l’année en Thaïlande - Depositphotos.com, masterlu
L’industrie hôtelière thaïlandaise subit une pression croissante : environ 150 établissements ont fermé au cours des neuf premiers mois de l’année, soit 42% de plus qu’un an auparavant.
Cette situation s’explique notamment par une offre excédentaire, avec un parc de 876 000 chambres, en hausse de 12% par rapport à 2019.
La concurrence s’intensifie dans les principales destinations touristiques, notamment Bangkok, Phuket et Chiang Mai.
Plus à lire sur reisevor9.de
Cette situation s’explique notamment par une offre excédentaire, avec un parc de 876 000 chambres, en hausse de 12% par rapport à 2019.
La concurrence s’intensifie dans les principales destinations touristiques, notamment Bangkok, Phuket et Chiang Mai.
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EasyJet installera le Wi-Fi Starlink à bord de ses avions dès 2027
EasyJet proposera le Wi-Fi grâce à un partenariat avec Starlink à bord de tous ses avions en 2028 - Depositphotos.com, DmitryRukhlenko
EasyJet proposera pour la première fois une connexion Internet à bord grâce à un partenariat avec Starlink, le service satellitaire de SpaceX.
Le déploiement débutera au premier semestre 2027 sur les Airbus A320 et A321 de la compagnie, avec une installation complète prévue début 2028.
Plus de détails sur easyjet.com
Le déploiement débutera au premier semestre 2027 sur les Airbus A320 et A321 de la compagnie, avec une installation complète prévue début 2028.
Plus de détails sur easyjet.com
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