Espagne, IA, croisière autour du monde... quoi de neuf dans le monde du tourisme cette semaine ? [ABO]

La revue de presse de la semaine du 26 octobre 2026

Recul des dépenses des vacanciers européens en 2026, dynamisme de l’Amérique latine, potentiel des croisières autour du monde, perspectives de croissance du tourisme européen jusqu’en 2036, chatbot IA d’easyJet Holidays… Comme chaque semaine, TourMaG vous propose un tour d’horizon des actualités qui font bouger le secteur du tourisme.

Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 30 Octobre 2026 à 10:04

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