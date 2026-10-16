Japon, Syrie, « Pilgra-merch »... quoi de neuf dans le monde du tourisme cette semaine ? [ABO]

La revue de presse de la semaine du 12 octobre 2026

Les tensions au Moyen-Orient pèsent sur les ambitions touristiques de l’Arabie saoudite, EasyJet supprime 1,4 million de sièges cet hiver, les voyages historiques séduisent déjà pour 2027 et Lufthansa Group renforce ses liaisons vers le Japon… TourMaG vous propose sa revue de presse de la semaine !

Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 16 Octobre 2026 à 09:36

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