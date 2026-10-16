Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 12 octobre 2026 :
SAF : les achats des entreprises pourraient atteindre 1,9 million de tonnes en 2030
Arabie saoudite : le conflit fragilise les ambitions touristiques
EasyJet réduit son offre hivernale de 1,4 million de sièges face au coût du carburant
Hôtellerie : les OTA renforcent leur emprise sur la distribution
« Pilgra-merch » : quand les souvenirs deviennent un motif de voyage
Tourisme : les voyages historiques et légendaires en vogue en 2027
Syrie : les groupes hôteliers étudient des projets malgré les obstacles
Lufthansa Group augmente ses capacités vers le Japon pour l’été 2027
Insolite ! À Las Vegas, on se marie chez Five Guys… avec son agent de voyages !
SAF : les achats des entreprises pourraient atteindre 1,9 million de tonnes en 2030
Arabie saoudite : le conflit fragilise les ambitions touristiques
EasyJet réduit son offre hivernale de 1,4 million de sièges face au coût du carburant
Hôtellerie : les OTA renforcent leur emprise sur la distribution
« Pilgra-merch » : quand les souvenirs deviennent un motif de voyage
Tourisme : les voyages historiques et légendaires en vogue en 2027
Syrie : les groupes hôteliers étudient des projets malgré les obstacles
Lufthansa Group augmente ses capacités vers le Japon pour l’été 2027
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SAF : les achats des entreprises pourraient atteindre 1,9 million de tonnes en 2030
Les achats de carburant d’aviation durable (SAF) pourraient atteindre entre 1 et 1,9 million de tonnes par an d’ici 2030, contre 323 000 tonnes en 2024. @depositphotos/tbtb
Selon une étude de l’IATA, Airbus et Accenture, les achats de carburant d’aviation durable (SAF) par les entreprises pourraient atteindre entre 1 et 1,9 million de tonnes par an d’ici 2030, contre 323 000 tonnes en 2024.
Mais le marché reste freiné par des prix deux à trois fois supérieurs à ceux du kérosène classique, des règles comptables floues et des procédures d’achat complexes.
Seules 15 % des entreprises interrogées achètent actuellement des certificats SAF. L’étude appelle à clarifier les règles de comptabilisation des émissions, à renforcer la transparence et à simplifier les achats pour stimuler la demande et accélérer la production.
Un article à lire sur traveldailynews.com
Mais le marché reste freiné par des prix deux à trois fois supérieurs à ceux du kérosène classique, des règles comptables floues et des procédures d’achat complexes.
Seules 15 % des entreprises interrogées achètent actuellement des certificats SAF. L’étude appelle à clarifier les règles de comptabilisation des émissions, à renforcer la transparence et à simplifier les achats pour stimuler la demande et accélérer la production.
Un article à lire sur traveldailynews.com
Arabie saoudite : le conflit fragilise les ambitions touristiques
Après plusieurs bombardement de l'aéroport de Riyad par des missiles tirés depuis le Yémen, des compagnies aériennes freinent le déploiement de lignes vers le Royaume. @depositphotos/nmessana
Les tensions régionales pèsent sur le développement touristique de l’Arabie saoudite. Delta Air Lines repousse à mars 2027 le lancement de sa liaison directe entre Atlanta et Riyad, suite à plusieurs attaques visant l’aéroport international King Khalid, dont une le 10 octobre ayant fait au moins 12 morts et plus de 300 blessés selon les autorités saoudiennes.
De son côté, Virgin Atlantic a déjà annulé sa liaison Londres-Riyad en avril, invoquant le conflit, les risques sécuritaires et les difficultés à garantir un programme de vols fiable.
Ces événements remettent en question les ambitions touristiques du royaume.
Une info à retrouver sur skift.com
De son côté, Virgin Atlantic a déjà annulé sa liaison Londres-Riyad en avril, invoquant le conflit, les risques sécuritaires et les difficultés à garantir un programme de vols fiable.
Ces événements remettent en question les ambitions touristiques du royaume.
Une info à retrouver sur skift.com
EasyJet réduit son offre hivernale de 1,4 million de sièges face au coût du carburant
EasyJet supprime entre 600 000 et 700 000 sièges supplémentaires de son programme hivernal. @depositphotos/Boarding2Now
EasyJet supprime entre 600 000 et 700 000 sièges supplémentaires de son programme hivernal, après une première réduction similaire plus tôt dans l’année.
Au total, la compagnie réduit sa capacité d’environ 1,4 million de sièges pour limiter son exposition à la hausse des prix du carburant, qui ont presque doublé depuis le début du conflit avec l’Iran en février.
Ryanair et Wizz Air réduisent également leur offre hivernale. Les compagnies alertent par ailleurs sur le poids croissant des coûts réglementaires et environnementaux, notamment liés au système européen d’échange de quotas d’émissions et aux carburants durables (SAF).
A lire sur travelweekly.co.uk
Au total, la compagnie réduit sa capacité d’environ 1,4 million de sièges pour limiter son exposition à la hausse des prix du carburant, qui ont presque doublé depuis le début du conflit avec l’Iran en février.
Ryanair et Wizz Air réduisent également leur offre hivernale. Les compagnies alertent par ailleurs sur le poids croissant des coûts réglementaires et environnementaux, notamment liés au système européen d’échange de quotas d’émissions et aux carburants durables (SAF).
A lire sur travelweekly.co.uk
Hôtellerie : les OTA renforcent leur emprise sur la distribution
En Europe, les réservations directes ont représenté 49,7 % des nuitées hôtelières en 2025, contre 28,2 % pour les agences de voyages en ligne (OTA).
Selon une étude de HOTREC et de l’université HES-SO Valais-Wallis, Booking et Expedia concentrent 85 % du marché des OTA. Le rapport souligne que les tensions avec les hôteliers dépassent désormais les commissions et portent aussi sur le contrôle de la distribution et des opérations.
Une analyse de hosteltur.com
Selon une étude de HOTREC et de l’université HES-SO Valais-Wallis, Booking et Expedia concentrent 85 % du marché des OTA. Le rapport souligne que les tensions avec les hôteliers dépassent désormais les commissions et portent aussi sur le contrôle de la distribution et des opérations.
Une analyse de hosteltur.com
« Pilgra-merch » : quand les souvenirs deviennent un motif de voyage
Selon le rapport sur les tendances de Skyscanner, le « pilgra-merch » consiste à acheter des produits dérivés propres à une destination, comme des cabas de supermarché ou des accessoires siglés d’hôtels.
Près de 23 % des voyageurs interrogés ont ainsi voyagé pour acheter un produit introuvable en ligne.
La tendance est particulièrement marquée chez la génération Z, dont 28 % se disent fiers d’acquérir des cabas en édition limitée. Ces objets deviennent à la fois des souvenirs, des signes d’appartenance et une source d’inspiration pour de futurs voyages.
Plus à lire sur euronews.com
Près de 23 % des voyageurs interrogés ont ainsi voyagé pour acheter un produit introuvable en ligne.
La tendance est particulièrement marquée chez la génération Z, dont 28 % se disent fiers d’acquérir des cabas en édition limitée. Ces objets deviennent à la fois des souvenirs, des signes d’appartenance et une source d’inspiration pour de futurs voyages.
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Tourisme : les voyages historiques et légendaires en vogue en 2027
Selon Skyscanner, en 2027, les voyageurs devraient être davantage attirés par les sites antiques, les itinéraires historiques et les lieux popularisés par le cinéma. @depositphotos/Dudlajzov
Selon le rapport de Skyscanner sur les tendances de voyage 2027, les voyageurs devraient être davantage attirés par les sites antiques, les itinéraires historiques et les lieux popularisés par le cinéma.
Baptisée « Grand Odysseys », cette tendance répond à une quête de sens et de connexion avec le passé.
Les films et séries influencent les choix de destinations : 30 % des voyageurs de la génération Z interrogés ont déjà voyagé sur les traces de récits antiques. Les randonnées reliant paysages naturels et patrimoine historique devraient également profiter de cet engouement.
Plus à découvrir sur le site euronews.com
Baptisée « Grand Odysseys », cette tendance répond à une quête de sens et de connexion avec le passé.
Les films et séries influencent les choix de destinations : 30 % des voyageurs de la génération Z interrogés ont déjà voyagé sur les traces de récits antiques. Les randonnées reliant paysages naturels et patrimoine historique devraient également profiter de cet engouement.
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Syrie : les groupes hôteliers étudient des projets malgré les obstacles
Alors que la Syrie souhaite relancer le tourisme après des années de guerre, plusieurs groupes hôteliers internationaux s’intéressent au pays. @depositphotos/vyskoczilova
La Syrie cherche à relancer son secteur touristique après des années de guerre. Plusieurs groupes hôteliers internationaux, dont Eagle Hills, Emaar, Accor et Wyndham, s’intéressent à de possibles projets dans le pays, notamment à Damas et Lattaquié.
Au premier semestre 2026, la Syrie a accueilli 3,52 millions de visiteurs, dont plus de deux millions de Syriens expatriés.
Si ces chiffres témoignent d’un regain d’activité, ils ne permettent pas de conclure à un retour massif du tourisme international. Les infrastructures dégradées et les difficultés de paiement restent des freins importants à la reprise.
Une info reuters.com
Au premier semestre 2026, la Syrie a accueilli 3,52 millions de visiteurs, dont plus de deux millions de Syriens expatriés.
Si ces chiffres témoignent d’un regain d’activité, ils ne permettent pas de conclure à un retour massif du tourisme international. Les infrastructures dégradées et les difficultés de paiement restent des freins importants à la reprise.
Une info reuters.com
Lufthansa Group augmente ses capacités vers le Japon pour l’été 2027
Lufthansa Group prévoit jusqu’à 50 vols hebdomadaires vers quatre aéroports japonais durant l’été 2027. @depositphotos/mrsiraphol
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Face à la hausse de la demande, Lufthansa Group prévoit jusqu’à 50 vols hebdomadaires vers quatre aéroports japonais durant l’été 2027.
Le groupe relancera sa liaison saisonnière Francfort-Nagoya le 29 mars, à raison de trois vols par semaine, et ajoutera un vol quotidien entre Francfort et Tokyo-Narita dès le 28 mars.
SWISS renforcera également sa liaison Zurich-Tokyo-Narita, avec jusqu’à sept vols hebdomadaires. Cette expansion intervient après une année 2025 record pour le tourisme international au Japon, avec 42,7 millions de visiteurs étrangers.
Source : euronews.com
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Source : euronews.com
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A retrouver sur travelweekly.com
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