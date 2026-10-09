Kenya : une assurance voyage à 44 dollars intégrée à l’ETA ?

Des incertitudes persistent également sur la reconnaissance des contrats souscrits à l’étranger. Si le ministère kényan de la Santé avait indiqué en août qu’une assurance étrangère conforme pouvait être acceptée, le fonctionnement observé sur le portail semble privilégier une couverture proposée dans le cadre kényan. Aucune procédure claire n’a été publiée pour les voyageurs disposant déjà d’une ETA.



Enfin, aucune instruction officielle identifiée par VisasNews n’impose de renouveler une autorisation déjà délivrée. Les voyageurs pourraient toutefois devoir justifier d’une assurance à leur arrivée au Kenya.