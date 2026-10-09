Kenya : une assurance voyage à 44 dollars intégrée à l’ETA ? - Depositphotos.com splinestudios@yahoo.com
Au Kenya, le portail officiel de demande d’autorisation électronique de voyage (ETA) impose aux voyageurs de justifier d’une assurance santé pour finaliser leur demande, explique VisasNews, qui a testé le portail officiel le 6 octobre.
En l’absence de couverture reconnue, la plateforme propose une assurance au tarif de 44 dollars par personne. Avec les frais additionnels, le montant total atteignait 52 dollars lors du test réalisé par le spécialiste des visas.
Cette évolution intervient alors que le dispositif avait été suspendu par la Haute Cour du Kenya le 24 août 2026, dans l’attente de l’examen d’un recours. Au 6 octobre, VisasNews n’avait identifié aucune décision publique confirmant la levée de cette suspension.
En l’absence de couverture reconnue, la plateforme propose une assurance au tarif de 44 dollars par personne. Avec les frais additionnels, le montant total atteignait 52 dollars lors du test réalisé par le spécialiste des visas.
Cette évolution intervient alors que le dispositif avait été suspendu par la Haute Cour du Kenya le 24 août 2026, dans l’attente de l’examen d’un recours. Au 6 octobre, VisasNews n’avait identifié aucune décision publique confirmant la levée de cette suspension.
Des incertitudes persistent également sur la reconnaissance des contrats souscrits à l’étranger. Si le ministère kényan de la Santé avait indiqué en août qu’une assurance étrangère conforme pouvait être acceptée, le fonctionnement observé sur le portail semble privilégier une couverture proposée dans le cadre kényan. Aucune procédure claire n’a été publiée pour les voyageurs disposant déjà d’une ETA.
Enfin, aucune instruction officielle identifiée par VisasNews n’impose de renouveler une autorisation déjà délivrée. Les voyageurs pourraient toutefois devoir justifier d’une assurance à leur arrivée au Kenya.
Enfin, aucune instruction officielle identifiée par VisasNews n’impose de renouveler une autorisation déjà délivrée. Les voyageurs pourraient toutefois devoir justifier d’une assurance à leur arrivée au Kenya.