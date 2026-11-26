Les rues de Vice City, ville fictive inspirée de Miami, semblent susciter l'envie de découvrir la destination floridienne à l'occasion de la sortie de GTA VI, le 19 novembre dernier.
Le jeu vidéo, très attendu par les joueurs, remet ainsi Miami sous le feu des projecteurs.
Selon les données d'Opodo, les recherches de vols vers la ville ont progressé sur plusieurs marchés internationaux entre le 18 et le 22 novembre 2026, par rapport à la même période en 2025.
Le jeu vidéo, très attendu par les joueurs, remet ainsi Miami sous le feu des projecteurs.
Selon les données d'Opodo, les recherches de vols vers la ville ont progressé sur plusieurs marchés internationaux entre le 18 et le 22 novembre 2026, par rapport à la même période en 2025.
Le Canada en tête des marchés émetteurs
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Le Canada enregistre la plus forte hausse, avec 84% de recherches supplémentaires, devant la Colombie (+48%) et l'Argentine (+45%).
La France arrive en quatrième position et affiche la plus forte progression parmi les marchés européens du classement, avec +37%.
Le Royaume-Uni suit avec une hausse de 32%, devant la Suisse (+31 %) et l'Allemagne (+27%). L'Italie et l'Espagne enregistrent chacune une progression de 20%.
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