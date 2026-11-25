La future configuration des A380 rénovés de British Airways comptera 417 sièges, contre 469 dans la configuration historique. Le pari porte sur les recettes de l’appareil entier - Photo : British Airways
Dans ses prévisions de juin 2026, l’IATA estime le prix moyen du carburant aviation à 152 dollars le baril pour l’année 2026, contre 90 dollars en 2025.
La facture mondiale passerait de 252 à 350 milliards de dollars et représenterait 31,4% des coûts d’exploitation, contre 25,4% un an auparavant (1).
En août, le trafic international, mesuré en passagers-kilomètres payants, a reculé de 0,9% sur un an. Hors compagnies du Moyen-Orient, il progressait encore de 1,3% (2).
Dans ce contexte, le premium peut accroître les recettes d’un vol existant sans ajouter de fréquence.
Cette stratégie engagée de longue date prend un relief particulier face à la hausse du carburant. Son efficacité dépend toutefois des lignes desservies, du prix accepté et du remplissage de chaque cabine.
La facture mondiale passerait de 252 à 350 milliards de dollars et représenterait 31,4% des coûts d’exploitation, contre 25,4% un an auparavant (1).
En août, le trafic international, mesuré en passagers-kilomètres payants, a reculé de 0,9% sur un an. Hors compagnies du Moyen-Orient, il progressait encore de 1,3% (2).
Dans ce contexte, le premium peut accroître les recettes d’un vol existant sans ajouter de fréquence.
Cette stratégie engagée de longue date prend un relief particulier face à la hausse du carburant. Son efficacité dépend toutefois des lignes desservies, du prix accepté et du remplissage de chaque cabine.
Qui peut s’offrir les classes avant ?
Certains flux restent porteurs. Le trafic Europe-Asie a progressé de 12,2% en août 2026 (2).
Dans ses perspectives 2025-2044 pour la Chine, Boeing prévoit une croissance annuelle de 6,5% sur les flux long-courriers et un besoin de 1 540 nouveaux gros-porteurs (3). Cette projection concerne le marché chinois et ne décrit pas l’ensemble du long-courrier mondial.
La clientèle fortunée s’élargit également. L'entreprise française Capgemini, spécialisée dans le conseil, les services informatiques, l'ingénierie et la transformation numérique, recense 25,3 millions de personnes disposant d’au moins un million de dollars d’actifs investissables en 2025, soit près de deux millions de plus en un an (4).
De son côté, le groupe suisse UBS, qui utilise une définition patrimoniale différente, estime la progression du nombre de millionnaires en dollars à 1,5% (5).
Ces populations ne sont pas directement comparables. Leur croissance ne suffit toutefois pas à prévoir la demande premium. Les budgets des entreprises, la fréquence des voyages et la disposition à payer davantage pour un trajet particulier comptent aussi.
D'autant plus que le marché visé dépasse les seuls millionnaires : voyageurs aisés, clients affaires et vacanciers prêts à s’offrir ponctuellement plus de confort.
Dans ses perspectives 2025-2044 pour la Chine, Boeing prévoit une croissance annuelle de 6,5% sur les flux long-courriers et un besoin de 1 540 nouveaux gros-porteurs (3). Cette projection concerne le marché chinois et ne décrit pas l’ensemble du long-courrier mondial.
La clientèle fortunée s’élargit également. L'entreprise française Capgemini, spécialisée dans le conseil, les services informatiques, l'ingénierie et la transformation numérique, recense 25,3 millions de personnes disposant d’au moins un million de dollars d’actifs investissables en 2025, soit près de deux millions de plus en un an (4).
De son côté, le groupe suisse UBS, qui utilise une définition patrimoniale différente, estime la progression du nombre de millionnaires en dollars à 1,5% (5).
Ces populations ne sont pas directement comparables. Leur croissance ne suffit toutefois pas à prévoir la demande premium. Les budgets des entreprises, la fréquence des voyages et la disposition à payer davantage pour un trajet particulier comptent aussi.
D'autant plus que le marché visé dépasse les seuls millionnaires : voyageurs aisés, clients affaires et vacanciers prêts à s’offrir ponctuellement plus de confort.
British Airways mise sur une cabine moins dense
La future configuration des A380 rénovés de British Airways illustre ce pari.
Elle comptera 417 sièges, contre 469 dans la configuration historique : 12 en First, 106 en Business, 84 en Premium Economy et 215 en Economy.
Annoncé le 5 octobre 2026, le premier appareil rénové doit entrer en service dans les mois suivants (6). La Business et la Premium Economy passeront ensemble de 152 à 190 places, soit une hausse de 25%. L’Economy perdra 88 sièges, tandis que la First passera de 14 à 12 places. Au total, la capacité diminuera de 52 sièges, soit 11,1%.
Le pari porte sur les recettes de l’appareil entier. Les neuf places supplémentaires en Business et les 29 en Premium Economy doivent compenser les recettes des places supprimées en Economy et en First, tout en couvrant les coûts de rénovation, d’immobilisation et de service.
Les nouveaux produits peuvent aussi modifier les prix obtenus dans chaque cabine.
L’espace occupé constitue une contrainte centrale. À remplissage identique, un siège qui mobilise davantage de surface doit rapporter davantage pour préserver le revenu par mètre carré.
La rentabilité exige aussi de couvrir les investissements et les coûts supplémentaires. Moins de sièges ne signifie davantage de marge que si la demande suit.
Elle comptera 417 sièges, contre 469 dans la configuration historique : 12 en First, 106 en Business, 84 en Premium Economy et 215 en Economy.
Annoncé le 5 octobre 2026, le premier appareil rénové doit entrer en service dans les mois suivants (6). La Business et la Premium Economy passeront ensemble de 152 à 190 places, soit une hausse de 25%. L’Economy perdra 88 sièges, tandis que la First passera de 14 à 12 places. Au total, la capacité diminuera de 52 sièges, soit 11,1%.
Le pari porte sur les recettes de l’appareil entier. Les neuf places supplémentaires en Business et les 29 en Premium Economy doivent compenser les recettes des places supprimées en Economy et en First, tout en couvrant les coûts de rénovation, d’immobilisation et de service.
Les nouveaux produits peuvent aussi modifier les prix obtenus dans chaque cabine.
L’espace occupé constitue une contrainte centrale. À remplissage identique, un siège qui mobilise davantage de surface doit rapporter davantage pour préserver le revenu par mètre carré.
La rentabilité exige aussi de couvrir les investissements et les coûts supplémentaires. Moins de sièges ne signifie davantage de marge que si la demande suit.
Emirates élargit le choix tarifaire
Autre exemple : sur ses Boeing 777 rénovés, Emirates introduit une cabine de 24 sièges Premium Economy. (7)
Elle offre une étape entre l’Economy et la Business, susceptible de séduire des passagers prêts à payer davantage pour le confort sans acheter un billet affaires.
Avec un tarif purement illustratif et conservateur de 160 contre 100 en Economy, ces 24 sièges génèrent 3 840 unités de revenu à pleine occupation. Le supplément atteint 1 440 unités par rapport à 24 sièges Economy.
Pour évaluer le gain réel du réaménagement, il faut toutefois intégrer le nombre de places remplacées, le remplissage, les coûts et les éventuels transferts de clients depuis la Business.
Elle offre une étape entre l’Economy et la Business, susceptible de séduire des passagers prêts à payer davantage pour le confort sans acheter un billet affaires.
Avec un tarif purement illustratif et conservateur de 160 contre 100 en Economy, ces 24 sièges génèrent 3 840 unités de revenu à pleine occupation. Le supplément atteint 1 440 unités par rapport à 24 sièges Economy.
Pour évaluer le gain réel du réaménagement, il faut toutefois intégrer le nombre de places remplacées, le remplissage, les coûts et les éventuels transferts de clients depuis la Business.
Delta prolonge le premium par la fidélisation
De son côté, Delta prolonge le premium par la fidélisation : au troisième trimestre 2025, les recettes des produits premium de Delta ont progressé de 9% sur un an.
Les revenus liés à la fidélisation ont également augmenté de 9%.
Les rémunérations versées par American Express ont atteint 2 milliards de dollars sur le trimestre, en hausse de 12%, portées par une croissance à deux chiffres des dépenses effectuées avec les cartes co-marquées (12).
Ces revenus montrent l’importance économique des relations commerciales nouées autour de SkyMiles, au-delà de l’achat d’un billet (8).
Les revenus liés à la fidélisation ont également augmenté de 9%.
Les rémunérations versées par American Express ont atteint 2 milliards de dollars sur le trimestre, en hausse de 12%, portées par une croissance à deux chiffres des dépenses effectuées avec les cartes co-marquées (12).
Ces revenus montrent l’importance économique des relations commerciales nouées autour de SkyMiles, au-delà de l’achat d’un billet (8).
Un bilan environnemental à mesurer
Réduire le nombre de passagers peut alléger la charge transportée. Une étude EASA de 2022 mesure une masse moyenne de 84 kg par adulte avec bagage cabine (9).
À pleine occupation et à composition de clientèle comparable, 52 passagers de moins représenteraient environ 4,4 tonnes. Le standard de 100 kg par passager avec bagage enregistré utilisé à défaut de données propres dans la méthode IATA donne 5,2 tonnes (10).
Ces calculs ne constituent pas un bilan de masse de l’avion rénové. Le poids des nouveaux sièges, des équipements, des bagages et le fret embarqué peuvent modifier le résultat.
Sans données d’exploitation, aucune économie de carburant ne peut être chiffrée. Les coefficients de cabine IATA servent à répartir les émissions entre les passagers (10).
Sur des données de 2019, l’ONG International Council on Clean Transportation (ICCT) estime que la Business et la First se voient attribuer 2,6 à 4,3 fois plus de CO2 par passager-kilomètre que l’Economie, selon la catégorie d’avion (11).
Quand British Airways mise sur une cabine moins dense, Emirates élargit le choix tarifaire et Delta développe les revenus liés à la fidélisation.
Ces approches cherchent à mieux valoriser la relation avec le passager. Leur réussite se mesurera au gain de marge nette obtenue. Pour les compagnies, le défi est de vendre le plus cher possible un confort que le client perçoit et accepte de payer.
À pleine occupation et à composition de clientèle comparable, 52 passagers de moins représenteraient environ 4,4 tonnes. Le standard de 100 kg par passager avec bagage enregistré utilisé à défaut de données propres dans la méthode IATA donne 5,2 tonnes (10).
Ces calculs ne constituent pas un bilan de masse de l’avion rénové. Le poids des nouveaux sièges, des équipements, des bagages et le fret embarqué peuvent modifier le résultat.
Sans données d’exploitation, aucune économie de carburant ne peut être chiffrée. Les coefficients de cabine IATA servent à répartir les émissions entre les passagers (10).
Sur des données de 2019, l’ONG International Council on Clean Transportation (ICCT) estime que la Business et la First se voient attribuer 2,6 à 4,3 fois plus de CO2 par passager-kilomètre que l’Economie, selon la catégorie d’avion (11).
Quand British Airways mise sur une cabine moins dense, Emirates élargit le choix tarifaire et Delta développe les revenus liés à la fidélisation.
Ces approches cherchent à mieux valoriser la relation avec le passager. Leur réussite se mesurera au gain de marge nette obtenue. Pour les compagnies, le défi est de vendre le plus cher possible un confort que le client perçoit et accepte de payer.
Sources
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TED Advisory Services : trois expertises pour accompagner les acteurs du tourisme
(1). IATA - Prévisions financières mondiales du transport aérien, 7 juin 2026.
(2). IATA - Trafic passagers d’août 2026, communiqué du 30 septembre 2026.
(3). Boeing - Commercial Market Outlook 2025-2044, section Chine.
(4). Capgemini - World Wealth Report 2026, communiqué du 4 juin 2026.
(5). UBS - Global Wealth Report 2026, communiqué du 30 juin 2026.
(6). British Airways - Annonce des nouvelles cabines A380, 5 octobre 2026 ; configuration historique publiée par la compagnie le
2 mai 2016. Configuration historique.
(7). Emirates - The new Emirates Boeing 777, présentation de la cabine Premium Economy.
(8). Delta Air Lines - Rapport annuel 2025, Form 10-K, section SkyMiles.
(9). EASA - Passenger weight and why it matters for safe and efficient air operations, août 2024 ; étude de 2022.
(10). IATA - Recommended Practice 1726, méthodologie de calcul des émissions de CO2 par passager.
(11). ICCT - CO2 emissions from commercial aviation : 2013, 2018, and 2019, octobre 2020.
(12). Delta Air Lines - Résultats du troisième trimestre 2025, 9 octobre 2025.
(2). IATA - Trafic passagers d’août 2026, communiqué du 30 septembre 2026.
(3). Boeing - Commercial Market Outlook 2025-2044, section Chine.
(4). Capgemini - World Wealth Report 2026, communiqué du 4 juin 2026.
(5). UBS - Global Wealth Report 2026, communiqué du 30 juin 2026.
(6). British Airways - Annonce des nouvelles cabines A380, 5 octobre 2026 ; configuration historique publiée par la compagnie le
2 mai 2016. Configuration historique.
(7). Emirates - The new Emirates Boeing 777, présentation de la cabine Premium Economy.
(8). Delta Air Lines - Rapport annuel 2025, Form 10-K, section SkyMiles.
(9). EASA - Passenger weight and why it matters for safe and efficient air operations, août 2024 ; étude de 2022.
(10). IATA - Recommended Practice 1726, méthodologie de calcul des émissions de CO2 par passager.
(11). ICCT - CO2 emissions from commercial aviation : 2013, 2018, and 2019, octobre 2020.
(12). Delta Air Lines - Résultats du troisième trimestre 2025, 9 octobre 2025.
Entrepreneur passionné et spécialiste du transport aérien, avec plus de trois décennies d'expérience, Eric Didier a coordonné le lancement de l’alliance Oneworld avant de créer et développer Qatar Airways en France et sur plusieurs marchés européens, où il a occupé des postes de direction clés, assurant la croissance et le succès de la compagnie.
Expert en gestion d'équipes et en stratégies commerciales, alliances et distribution, il a travaillé avec plusieurs grandes compagnies aériennes, contribuant à leur expansion à l'international.
Il dirige aujourd'hui le cabinet de conseil TED Advisory Services.
Expert en gestion d'équipes et en stratégies commerciales, alliances et distribution, il a travaillé avec plusieurs grandes compagnies aériennes, contribuant à leur expansion à l'international.
Il dirige aujourd'hui le cabinet de conseil TED Advisory Services.