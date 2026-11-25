Réduire le nombre de passagers peut alléger la charge transportée. Une étude EASA de 2022 mesure une masse moyenne de 84 kg par adulte avec bagage cabine (9).



À pleine occupation et à composition de clientèle comparable, 52 passagers de moins représenteraient environ 4,4 tonnes. Le standard de 100 kg par passager avec bagage enregistré utilisé à défaut de données propres dans la méthode IATA donne 5,2 tonnes (10).



Ces calculs ne constituent pas un bilan de masse de l’avion rénové. Le poids des nouveaux sièges, des équipements, des bagages et le fret embarqué peuvent modifier le résultat.



Sans données d’exploitation, aucune économie de carburant ne peut être chiffrée. Les coefficients de cabine IATA servent à répartir les émissions entre les passagers (10).



Sur des données de 2019, l’ONG International Council on Clean Transportation (ICCT) estime que la Business et la First se voient attribuer 2,6 à 4,3 fois plus de CO2 par passager-kilomètre que l’Economie, selon la catégorie d’avion (11).



Quand British Airways mise sur une cabine moins dense, Emirates élargit le choix tarifaire et Delta développe les revenus liés à la fidélisation.



Ces approches cherchent à mieux valoriser la relation avec le passager. Leur réussite se mesurera au gain de marge nette obtenue. Pour les compagnies, le défi est de vendre le plus cher possible un confort que le client perçoit et accepte de payer.