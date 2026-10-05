TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

TED Advisory Services : trois expertises pour accompagner les acteurs du tourisme

Transport, Efficience et Disruption


Eric Didier, Laurence Deblonde-Buisson et Yannick De Maria ont lancé TED Advisory Services, un cabinet de conseil dédié au transport, au voyage, à l’hospitalité et à la mobilité. Avec trois parcours complémentaires, les associés veulent proposer une approche à la fois stratégique et très opérationnelle.


Rédigé par le Lundi 5 Octobre 2026 à 15:07

Eric Didier, Laurence Deblonde-Buisson et Yannick De Maria ont lancé, début 2026, TED Advisory Services, un cabinet de conseil dédié au transport, au voyage, à l’hospitalité et à la mobilité - Photo : ED
Eric Didier, Laurence Deblonde-Buisson et Yannick De Maria ont lancé, début 2026, TED Advisory Services, un cabinet de conseil dédié au transport, au voyage, à l’hospitalité et à la mobilité - Photo : ED
Aer Lingus
Après plus de 30 ans dans le transport aérien, Eric Didier se lance dans une nouvelle aventure entrepreneuriale.

Avec Laurence Deblonde-Buisson et Yannick De Maria, il a créé TED Advisory Services, un cabinet de conseil destiné aux entreprises du transport, du voyage, de l’hospitalité et de la mobilité.

Le nom TED renvoie à trois mots qui résument leur approche : Transport, Efficience et Disruption. « Nous voulons avoir une approche à 360°, explique Eric Didier. L’idée, c’est de pouvoir regarder une entreprise dans son ensemble et pas uniquement sur un sujet. »

Le cabinet intervient sur des problématiques de développement de marché, de performance commerciale, de distribution, d’expérience client, d’organisation ou encore de transformation.

Il peut également accompagner des opérations très concrètes, comme l’ouverture d’une escale, le lancement d’une ligne, la mise en place d’un vol charter ou une opération dans un environnement sensible.

La philosophie tient en quelques mots : challenger, structurer et accélérer. « Nous ne sommes pas un gros cabinet, nous sommes petits et réactifs », insiste Eric Didier.

Une différence que les trois associés veulent également faire valoir dans la manière de travailler. « C’est bien beau de dire "il n’y a qu’à faire", c’est facile. Nous, ce n’est pas notre approche », explique-t-il. Le cabinet souhaite pouvoir accompagner ses clients jusqu’à la mise en œuvre des recommandations.

Eric Didier, expert aérien

Autres articles
Le premier pilier est celui du transport aérien et du développement commercial.

Entrepreneur et spécialiste du secteur, Eric Didier a commencé sa carrière chez British Airways, avant de participer au lancement de l’alliance Oneworld en France.

En 2001, il rejoint Qatar Airways pour créer et développer l’activité de la compagnie en France. Il y passera près de 17 ans, construisant les équipes et accompagnant le développement de plusieurs marchés européens. Il poursuivra ensuite sa carrière chez Air Astana.

« J’ai toujours été dans le développement, dans le recrutement, dans la distribution, dans les alliances, dans les ouvertures et les fermetures de lignes », résume-t-il.

Chez TED Advisory Services, il intervient ainsi sur la stratégie commerciale, le développement de marchés, les alliances et partenariats, la distribution ou encore les problématiques liées au transport aérien.

Trois profils complémentaires

Laurence Deblonde-Buisson apporte une expérience de plus de 25 ans dans le marketing, la communication et le digital au sein de grands acteurs de l’hôtellerie, du tourisme et des loisirs.

Son parcours l’a notamment conduite chez Choice Hotels Europe, Disneyland Paris ou encore US Airways.

Elle intervient aujourd’hui sur les sujets de marketing, de communication, de digital, de positionnement et de performance commerciale.

« L’idée est vraiment de croiser nos expertises, explique Eric Didier. Chacun a son domaine, mais nous pouvons aussi travailler ensemble sur une problématique globale. »

Yannick De Maria complète le dispositif avec 27 ans d’expérience dans l’aérien, l’assistance aéroportuaire, l’hospitalité et la relation client à l’international.

Son intervention repose sur deux axes. Le premier concerne l’expérience client et la formation des équipes au sol, notamment sur les comportements et la gestion des situations difficiles. Le second est beaucoup plus opérationnel, avec l’accompagnement d’ouvertures d’escales, de vols charters, d’opérations temporaires ou de rapatriements dans des zones sensibles.

« Nous pouvons aller très loin dans l’opérationnel », souligne Eric Didier. Une approche qui doit permettre au cabinet de passer du conseil à l’exécution, avec une connaissance directe des contraintes du terrain.

Du transport aérien au tourisme au sens large

Au-delà des expertises individuelles, les trois associés partagent une même vision du secteur.

Pour Eric Didier, les entreprises évoluent dans un environnement de plus en plus complexe et doivent gagner en agilité.

« Il faut être agile aujourd’hui. Il faut anticiper, être un peu parano, avoir un plan B et un plan C », estime-t-il.

Dans son analyse, trois grands facteurs vont continuer à transformer le tourisme : la démographie, l’intelligence artificielle et la robotique, ainsi que la géopolitique.

Des évolutions qui peuvent modifier les comportements des voyageurs, les organisations et les modèles économiques.

Cette nécessité d’anticiper est aussi liée, selon lui, à l’évolution des entreprises. Son expérience dans le transport aérien l’a convaincu que l’accumulation des procédures peut finir par ralentir les organisations.

« Trop de processus, trop de procédures, trop de contrôles tuent l’entreprise », affirme-t-il. Il défend au contraire des structures capables de donner davantage de responsabilités aux équipes et de raccourcir les circuits de décision.

C’est précisément sur ce terrain que TED Advisory Services veut se positionner : entre la vision stratégique et la réalité opérationnelle. « Quand on est dans une entreprise, on est souvent la tête dans le guidon. Nous, nous pouvons avoir cette vision hélicoptère, tout en restant très proches du terrain », résume Eric Didier.

Pour les trois associés, l’enjeu sera désormais de transformer cette complémentarité en missions concrètes, tout en conservant une structure volontairement légère. « Nous voulons d’abord faire nos preuves, être efficaces et rester agiles », conclut Eric Didier.


Lu 73 fois

Tags : eric didier, ted advisory services
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis

Brand news AirMaG

IFTM 2026 : Bilan des thématiques abordées avec les agences

IFTM 2026 : Bilan des thématiques abordées avec les agences
Resaneo était présent sur l’IFTM. Vous n’avez pas eu la possibilité d’y venir ou nous étions...
Dernière heure

NAAR Voyages : Marco Guaramonti quitte le tour-opérateur

TED Advisory Services : trois expertises pour accompagner les acteurs du tourisme

Oceania Cruises positionne l’Allura en Méditerranée durant l’hiver 2027

Décès de Jules Wong, fondateur des « cargo-croisières » Aranui

USA : "le seul grand pays au monde à perdre des touristes"

Brand News

La République dominicaine avec Air Europa : de Saint-Domingue à Punta Cana - bien plus que les Caraïbes !

La République dominicaine avec Air Europa : de Saint-Domingue à Punta Cana - bien plus que les Caraïbes !
Plages de sable blanc, eaux turquoise, cocotiers et douceur tropicale… La République dominicaine...
Les annonces

LE GROUPE LE VACON - Directeur commercial Tour-opérateur H/F - CDI - (France entière)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Montayral (47))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

FUN & FLY - Conseiller.ère forfaitiste voyages glisse Kitesurf/Wingfoil/Windsurf H/F - CDI - (Toulouse (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

LES SALONS DU TOURISME : Un temps fort pour booster votre activité !

LES SALONS DU TOURISME : Un temps fort pour booster votre activité !

Civitatis Pro : huit ans à l'écoute des professionnels du tourisme pour transformer la façon de vendre des expériences

Civitatis Pro : huit ans à l'écoute des professionnels du tourisme pour transformer la façon de vendre des expériences
Distribution

Distribution

Valérie Boned précise ses priorités pour les Entreprises du Voyage en 2027

Valérie Boned précise ses priorités pour les Entreprises du Voyage en 2027
Partez en France

Partez en France

France : voici le portrait-robot des non-partants en vacances !

France : voici le portrait-robot des non-partants en vacances !
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

USA : "le seul grand pays au monde à perdre des touristes"

USA : "le seul grand pays au monde à perdre des touristes"
Production

Production

Padel Tour : Club Med sort de ses villages pour aller à la rencontre des pratiquants

Padel Tour : Club Med sort de ses villages pour aller à la rencontre des pratiquants
AirMaG

AirMaG

TED Advisory Services : trois expertises pour accompagner les acteurs du tourisme

TED Advisory Services : trois expertises pour accompagner les acteurs du tourisme
Transport

Transport

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"
La Travel Tech

La Travel Tech

IA, location de ski, recommandations... Airbnb dévoile une série de nouveautés

IA, location de ski, recommandations... Airbnb dévoile une série de nouveautés
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Vahine Private Island, l’ultra-luxe en Polynésie française by Pearl Resorts

Vahine Private Island, l’ultra-luxe en Polynésie française by Pearl Resorts
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie : les investissements atteignent 3 milliards d’euros en France en 2025

Hôtellerie : les investissements atteignent 3 milliards d’euros en France en 2025
Futuroscopie

Futuroscopie

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Trophées Horizons 2026 : les 20 finalistes sélectionnées sont...

Trophées Horizons 2026 : les 20 finalistes sélectionnées sont...
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises positionne l’Allura en Méditerranée durant l’hiver 2027

Oceania Cruises positionne l’Allura en Méditerranée durant l’hiver 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Election présidentielle : le tourisme encore oublié ? [ABO]

Election présidentielle : le tourisme encore oublié ? [ABO]
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias