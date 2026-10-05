TED Advisory Services : trois expertises pour accompagner les acteurs du tourisme

« Nous voulons avoir une approche à 360°,

L’idée, c’est de pouvoir regarder une entreprise dans son ensemble et pas uniquement sur un sujet. »

« Nous ne sommes pas un gros cabinet, nous sommes petits et réactifs »

« C’est bien beau de dire "il n’y a qu’à faire", c’est facile. Nous, ce n’est pas notre approche »