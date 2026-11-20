La Compagnie relance son opération Blue Friday.



Selon son communiqué, la compagnie aérienne française, qui n’exploite que des vols en classe affaires, propose des tarifs réduits sur ses allers-retours vers New York au départ de Paris et de Nice.



Les billets sont en vente sur lacompagnie.com du 20 au 27 novembre 2026 inclus, jusqu’à 23 h 59 (heure locale), pour des voyages compris entre le 1er décembre 2026 et le 31 août 2027.



Le tarif aller-retour s’établit à 1 850 euros depuis Paris et à 2 150 euros depuis Nice. L’offre porte sur une sélection de vols et reste soumise à disponibilité. Les prix peuvent varier en fonction des taxes et des taux de conversion.