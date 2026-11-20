La Compagnie lance une opération Blue Monday avec des tarifs attractifs en classe affaires - Photo La Compagnie
La Compagnie relance son opération Blue Friday.
Selon son communiqué, la compagnie aérienne française, qui n’exploite que des vols en classe affaires, propose des tarifs réduits sur ses allers-retours vers New York au départ de Paris et de Nice.
Les billets sont en vente sur lacompagnie.com du 20 au 27 novembre 2026 inclus, jusqu’à 23 h 59 (heure locale), pour des voyages compris entre le 1er décembre 2026 et le 31 août 2027.
Le tarif aller-retour s’établit à 1 850 euros depuis Paris et à 2 150 euros depuis Nice. L’offre porte sur une sélection de vols et reste soumise à disponibilité. Les prix peuvent varier en fonction des taxes et des taux de conversion.
Selon son communiqué, la compagnie aérienne française, qui n’exploite que des vols en classe affaires, propose des tarifs réduits sur ses allers-retours vers New York au départ de Paris et de Nice.
Les billets sont en vente sur lacompagnie.com du 20 au 27 novembre 2026 inclus, jusqu’à 23 h 59 (heure locale), pour des voyages compris entre le 1er décembre 2026 et le 31 août 2027.
Le tarif aller-retour s’établit à 1 850 euros depuis Paris et à 2 150 euros depuis Nice. L’offre porte sur une sélection de vols et reste soumise à disponibilité. Les prix peuvent varier en fonction des taxes et des taux de conversion.
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Les billets ne sont pas remboursables. Ils peuvent être combinés avec des tarifs non promotionnels. Dans ce cas, ce sont les conditions les plus restrictives qui s’appliquent.
La Compagnie exploite des Airbus A321neo équipés de 76 sièges convertibles en lits plats. Le Wi-Fi est gratuit et illimité à bord. Les passagers ont aussi accès aux salons de chaque aéroport desservi.
La Compagnie exploite des Airbus A321neo équipés de 76 sièges convertibles en lits plats. Le Wi-Fi est gratuit et illimité à bord. Les passagers ont aussi accès aux salons de chaque aéroport desservi.