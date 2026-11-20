La brochure compte cinq gammes. Nouvelle venue, Cercle propose des circuits accompagnés de 6 à 12 voyageurs, en Chine, au Japon, en Inde et en Tanzanie.



Odyssée, qui regroupe les voyages privés, ajoute notamment les itinéraires Beaux-arts brésiliens, Au cœur sauvage du Kenya et Rêves du Nil. Elle propose aussi de nouveaux voyages au Pérou, au Sri Lanka et en Namibie.



Dans la gamme Break, les city breaks peuvent désormais être complétés par des prestations baptisées « Instants Émotions ». Il peut s’agir d’un afternoon tea à Londres ou de la visite à huis clos d’une basilique papale à Rome.



Le Tour du Monde en croisière aérienne revient au catalogue. Il dure 24 jours et 23 nuits, à bord d’un Airbus A340 aménagé pour 50 voyageurs, avec deux niveaux de prestations, Club et Première. L’itinéraire passe notamment par le Brésil, le Pérou, l’île de Pâques, la Polynésie française, l’Australie, le Viêtnam, le Cambodge, l’Inde et la Jordanie. Le chef Paul Caussé participe à la conception de la restauration.



Enfin, la gamme Paresse accueille notamment Eden Rock Villa Rental à Saint-Barthélemy, La Réserve Private Homes aux Seychelles et Fregate Island, qui rouvre après quatre années de fermeture.