Kuoni renouvelle sa brochure haut de gamme.
Kuoni France présente l’édition 2027-2028 d’Émotions. C’est la 21e édition de cette ligne de produits, lancée au début des années 2000, indique un communiqué de presse.
En 2026, Émotions enregistre une hausse de 7 % du nombre de passagers et de 5 % du chiffre d’affaires. Le groupe vise une croissance de 10 % en 2027.
« Le voyage haut de gamme constitue un véritable axe de développement pour Kuoni France », déclare Gonzague de Gélis, président du groupe Kuoni France, dans le communiqué. Une équipe dédiée gère l’offre. Elle compte deux chefs de produits, Annie Hameau pour les circuits et Perrine Payen pour les séjours, ainsi qu’un service de réservation de quatre personnes.
Kuoni France présente l’édition 2027-2028 d’Émotions. C’est la 21e édition de cette ligne de produits, lancée au début des années 2000, indique un communiqué de presse.
En 2026, Émotions enregistre une hausse de 7 % du nombre de passagers et de 5 % du chiffre d’affaires. Le groupe vise une croissance de 10 % en 2027.
« Le voyage haut de gamme constitue un véritable axe de développement pour Kuoni France », déclare Gonzague de Gélis, président du groupe Kuoni France, dans le communiqué. Une équipe dédiée gère l’offre. Elle compte deux chefs de produits, Annie Hameau pour les circuits et Perrine Payen pour les séjours, ainsi qu’un service de réservation de quatre personnes.
Le Tour du Monde en croisière aérienne revient au catalogue
Kuoni France présente l’édition 2027-2028 d’Émotions - Crédit Kuoni
La brochure compte cinq gammes. Nouvelle venue, Cercle propose des circuits accompagnés de 6 à 12 voyageurs, en Chine, au Japon, en Inde et en Tanzanie.
Odyssée, qui regroupe les voyages privés, ajoute notamment les itinéraires Beaux-arts brésiliens, Au cœur sauvage du Kenya et Rêves du Nil. Elle propose aussi de nouveaux voyages au Pérou, au Sri Lanka et en Namibie.
Dans la gamme Break, les city breaks peuvent désormais être complétés par des prestations baptisées « Instants Émotions ». Il peut s’agir d’un afternoon tea à Londres ou de la visite à huis clos d’une basilique papale à Rome.
Le Tour du Monde en croisière aérienne revient au catalogue. Il dure 24 jours et 23 nuits, à bord d’un Airbus A340 aménagé pour 50 voyageurs, avec deux niveaux de prestations, Club et Première. L’itinéraire passe notamment par le Brésil, le Pérou, l’île de Pâques, la Polynésie française, l’Australie, le Viêtnam, le Cambodge, l’Inde et la Jordanie. Le chef Paul Caussé participe à la conception de la restauration.
Enfin, la gamme Paresse accueille notamment Eden Rock Villa Rental à Saint-Barthélemy, La Réserve Private Homes aux Seychelles et Fregate Island, qui rouvre après quatre années de fermeture.
Odyssée, qui regroupe les voyages privés, ajoute notamment les itinéraires Beaux-arts brésiliens, Au cœur sauvage du Kenya et Rêves du Nil. Elle propose aussi de nouveaux voyages au Pérou, au Sri Lanka et en Namibie.
Dans la gamme Break, les city breaks peuvent désormais être complétés par des prestations baptisées « Instants Émotions ». Il peut s’agir d’un afternoon tea à Londres ou de la visite à huis clos d’une basilique papale à Rome.
Le Tour du Monde en croisière aérienne revient au catalogue. Il dure 24 jours et 23 nuits, à bord d’un Airbus A340 aménagé pour 50 voyageurs, avec deux niveaux de prestations, Club et Première. L’itinéraire passe notamment par le Brésil, le Pérou, l’île de Pâques, la Polynésie française, l’Australie, le Viêtnam, le Cambodge, l’Inde et la Jordanie. Le chef Paul Caussé participe à la conception de la restauration.
Enfin, la gamme Paresse accueille notamment Eden Rock Villa Rental à Saint-Barthélemy, La Réserve Private Homes aux Seychelles et Fregate Island, qui rouvre après quatre années de fermeture.
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