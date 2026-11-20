Location de voiture : peut-on contester une rayure sans état des lieux ? [ABO]

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage

Une cliente affirme avoir découvert une jante endommagée sur son SUV haut de gamme après l'avoir loué auprès d'un professionnel. Elle réclame 248 euros pour sa réparation et s'appuie sur plusieurs photographies pour étayer sa demande. Aucun état des lieux avant départ n'a été établi. Voici ce que la Médiation Tourisme et Voyage a retenu.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 20 Novembre 2026 à 07:38

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