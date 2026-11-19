Être cité par une IA revient à travailler les fondamentaux du SEO : un bon référencement, une notoriété solide et une communauté qui s'exprime - DepositPhotos.com, yokhanomwan@gmail.com
Une enquête Kantar indique que 27% des Français envisagent d'utiliser une IA pour préparer leurs vacances d'été.
Une autre étude, de Phocuswright, menée au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, montre que les voyageurs font environ deux fois plus confiance, complètement ou surtout, à un conseiller en agence qu'aux résultats d'une IA.
Côté trafic, 37 visites sur 10 000 reçues par des sites de voyage britanniques entre janvier et avril 2026 venaient d'un assistant IA comme ChatGPT.
Ces visiteurs passent plus souvent à l'action : 4,15% d'entre eux font ce que le site attend, par exemple demander un devis, contre 2,27% pour l'ensemble des visiteurs.
Une autre étude, de Phocuswright, menée au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, montre que les voyageurs font environ deux fois plus confiance, complètement ou surtout, à un conseiller en agence qu'aux résultats d'une IA.
Côté trafic, 37 visites sur 10 000 reçues par des sites de voyage britanniques entre janvier et avril 2026 venaient d'un assistant IA comme ChatGPT.
Ces visiteurs passent plus souvent à l'action : 4,15% d'entre eux font ce que le site attend, par exemple demander un devis, contre 2,27% pour l'ensemble des visiteurs.
Comment une IA choisit-elle les agences qu'elle cite ?
Citer une agence, c'est la nommer dans une réponse. ChatGPT, Perplexity ou Gemini s'appuient pour cela sur des sources qui se confirment entre elles.
Dans une étude de Yext sur ces 3 assistants, 44% des sources citées sont le site de la marque et 42% des fiches et des annuaires, soit 86% à eux deux. Les avis et les réseaux sociaux représentent 8%, les forums 2%.
Ahrefs a mesuré, sur 75 000 marques, le lien entre leur présence dans les Aperçus IA de Google, les réponses rédigées par l'IA en haut des résultats, et plusieurs facteurs.
Il apparait que les mentions de la marque sur le web arrivent en tête, avec 0,66 sur une échelle de 0 à 1, où 1 correspond à un lien parfait. Le nombre de liens d'autres sites vers le leur suit loin derrière, à 0,22.
Par ailleurs, YouTube représente 9,5% des citations des Aperçus IA et Reddit 7,4%, mais Reddit reste hors du top 10 de ChatGPT et de Perplexity.
Néanmoins, ces chiffres décrivent des corrélations, qui indiquent une tendance sans prouver de cause.
Google résume la qualité d'un contenu en 4 critères, le sigle E-E-A-T pour Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness (expérience, expertise, autorité, fiabilité).
Pour une agence, l'expérience se montre par ce que vos conseillers ont vécu sur place, l'expertise par le spécialiste du pays qui signe la page, l'autorité par ce que d'autres disent de vous et la fiabilité par un site, une fiche Google et des avis qui racontent la même chose.
Dans une étude de Yext sur ces 3 assistants, 44% des sources citées sont le site de la marque et 42% des fiches et des annuaires, soit 86% à eux deux. Les avis et les réseaux sociaux représentent 8%, les forums 2%.
Ahrefs a mesuré, sur 75 000 marques, le lien entre leur présence dans les Aperçus IA de Google, les réponses rédigées par l'IA en haut des résultats, et plusieurs facteurs.
Il apparait que les mentions de la marque sur le web arrivent en tête, avec 0,66 sur une échelle de 0 à 1, où 1 correspond à un lien parfait. Le nombre de liens d'autres sites vers le leur suit loin derrière, à 0,22.
Par ailleurs, YouTube représente 9,5% des citations des Aperçus IA et Reddit 7,4%, mais Reddit reste hors du top 10 de ChatGPT et de Perplexity.
Néanmoins, ces chiffres décrivent des corrélations, qui indiquent une tendance sans prouver de cause.
Google résume la qualité d'un contenu en 4 critères, le sigle E-E-A-T pour Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness (expérience, expertise, autorité, fiabilité).
Pour une agence, l'expérience se montre par ce que vos conseillers ont vécu sur place, l'expertise par le spécialiste du pays qui signe la page, l'autorité par ce que d'autres disent de vous et la fiabilité par un site, une fiche Google et des avis qui racontent la même chose.
Par quoi commencer ?
Un outil de mesure classe souvent les visites venues d'un assistant IA dans le trafic direct, celui dont il ignore la provenance.
Deux réglages les rendent visibles :
- ajoutez à votre formulaire de devis la question « Comment nous avez-vous connus ? » avec la réponse « Un assistant IA ».
- créez ensuite dans Google Analytics une catégorie « Assistants IA » qui regroupe les visites venues de chatgpt.com, perplexity.ai et gemini.google.com.
Deux réglages les rendent visibles :
- ajoutez à votre formulaire de devis la question « Comment nous avez-vous connus ? » avec la réponse « Un assistant IA ».
- créez ensuite dans Google Analytics une catégorie « Assistants IA » qui regroupe les visites venues de chatgpt.com, perplexity.ai et gemini.google.com.
Quelles actions engager ?
Je les classe par ordre de lancement et je les illustre avec le Japon, à remplacer par votre spécialité.
1. Complétez votre fiche Google, celle qui s'affiche sur Google et Google Maps, et vos annuaires : spécialités, horaires, adresse du site.
2. Ajoutez un bloc auteur sur chaque page destination, avec le conseiller spécialiste du pays : sur la page Japon, la conseillère qui y voyage et organise les séjours, avec son parcours.
3. Faites parler de votre agence dans la presse : votre conseiller spécialiste du Japon répond aux questions d'un journaliste qui prépare un article sur les voyages en famille.
4. Filmez vos conseillers sur place, par exemple la visite d'un ryokan, et publiez les vidéos sur YouTube, Instagram et Facebook.
5. Répondez aux questions des voyageurs sur Reddit et les forums, par exemple r/JapanTravel et le forum du Routard.
6. Publiez un guide de destination, sur votre site puis sur Amazon, qui touche des lecteurs venus d'un autre canal.
1. Complétez votre fiche Google, celle qui s'affiche sur Google et Google Maps, et vos annuaires : spécialités, horaires, adresse du site.
2. Ajoutez un bloc auteur sur chaque page destination, avec le conseiller spécialiste du pays : sur la page Japon, la conseillère qui y voyage et organise les séjours, avec son parcours.
3. Faites parler de votre agence dans la presse : votre conseiller spécialiste du Japon répond aux questions d'un journaliste qui prépare un article sur les voyages en famille.
4. Filmez vos conseillers sur place, par exemple la visite d'un ryokan, et publiez les vidéos sur YouTube, Instagram et Facebook.
5. Répondez aux questions des voyageurs sur Reddit et les forums, par exemple r/JapanTravel et le forum du Routard.
6. Publiez un guide de destination, sur votre site puis sur Amazon, qui touche des lecteurs venus d'un autre canal.
Faut-il payer pour apparaître ?
Google a lancé les Aperçus IA et le Mode IA en France le 22 juillet 2026. Les annonces de la recherche s'affichent autour des Aperçus IA.
Lire aussi : Evolutions des recherches Google : ce qu'une agence de voyages doit anticiper pour 2027
Les parcours assistés par l'IA comptent deux fois plus de recherches, et votre campagne sur le nom de votre agence répond à ces vérifications.
Puis, le 28 octobre 2026, Google a étendu les annonces dans le Mode IA à 10 pays après les États-Unis, dont le Canada, l'Australie et l'Inde. La France ne figure pas dans cette liste et aucun calendrier n'est annoncé : Google ne diffuse pas de publicité dans le Mode IA en France.
Enfin, ChatGPT Ads est disponible en France depuis Ads Manager, en libre-service.
Le ciblage repose sur le texte de la conversation au lieu de mots-clés. L'annonce porte la mention « Sponsorisé », une seule s'affiche par conversation, et les offres Free et Go sont concernées. Le coût par clic se situe autour de 2 à 3 euros. OpenAI indique que les réponses restent indépendantes des annonceurs.
Je conseille un test de 2 à 3 mois, avec 20 ou 30 euros par jour sur une destination, en mesurant le coût et la qualité d'une demande de devis. Investir dans Google Ads sur des campagnes "Search" reste la voie de la raison pour le moment.
Lire aussi : Evolutions des recherches Google : ce qu'une agence de voyages doit anticiper pour 2027
Les parcours assistés par l'IA comptent deux fois plus de recherches, et votre campagne sur le nom de votre agence répond à ces vérifications.
Puis, le 28 octobre 2026, Google a étendu les annonces dans le Mode IA à 10 pays après les États-Unis, dont le Canada, l'Australie et l'Inde. La France ne figure pas dans cette liste et aucun calendrier n'est annoncé : Google ne diffuse pas de publicité dans le Mode IA en France.
Enfin, ChatGPT Ads est disponible en France depuis Ads Manager, en libre-service.
Le ciblage repose sur le texte de la conversation au lieu de mots-clés. L'annonce porte la mention « Sponsorisé », une seule s'affiche par conversation, et les offres Free et Go sont concernées. Le coût par clic se situe autour de 2 à 3 euros. OpenAI indique que les réponses restent indépendantes des annonceurs.
Je conseille un test de 2 à 3 mois, avec 20 ou 30 euros par jour sur une destination, en mesurant le coût et la qualité d'une demande de devis. Investir dans Google Ads sur des campagnes "Search" reste la voie de la raison pour le moment.
En bref
- Être cité par une IA revient à travailler les fondamentaux du SEO : un bon référencement, une notoriété solide et une communauté qui s'exprime.
- Ce travail relève du bon marketing. Un site qui présente ses conseillers et une fiche Google riche en avis rassurent les visiteurs, quelle que soit leur origine.
- Les voyageurs qui passent par une IA font ensuite deux fois plus de recherches, dont des vérifications sur le nom de l’agence : une campagne sur votre marque capte ces recherches le jour où vous décidez d’investir en publicité. Chaque levier nourrit les autres.
- Concernant la publicité dans les IA, je conseille de tester les annonces dans ChatGPT à petite échelle pour démarrer.
- Ce travail relève du bon marketing. Un site qui présente ses conseillers et une fiche Google riche en avis rassurent les visiteurs, quelle que soit leur origine.
- Les voyageurs qui passent par une IA font ensuite deux fois plus de recherches, dont des vérifications sur le nom de l’agence : une campagne sur votre marque capte ces recherches le jour où vous décidez d’investir en publicité. Chaque levier nourrit les autres.
- Concernant la publicité dans les IA, je conseille de tester les annonces dans ChatGPT à petite échelle pour démarrer.
Sources
Adrien Houizot est consultant Google Ads spécialisé exclusivement dans le secteur du voyage et du tourisme depuis 8 ans.
Après avoir exercé dans plusieurs agences de marketing digital, il accompagne aujourd'hui des agences de voyages B2C & B2B, des hébergeurs et des prestataires d’activités touristiques.
Il est le fondateur de Nakka.fr (anciennement Monsieur Travel Marketing).
Après avoir exercé dans plusieurs agences de marketing digital, il accompagne aujourd'hui des agences de voyages B2C & B2B, des hébergeurs et des prestataires d’activités touristiques.
Il est le fondateur de Nakka.fr (anciennement Monsieur Travel Marketing).
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