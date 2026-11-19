Je les classe par ordre de lancement et je les illustre avec le Japon, à remplacer par votre spécialité.



1. Complétez votre fiche Google, celle qui s'affiche sur Google et Google Maps, et vos annuaires : spécialités, horaires, adresse du site.



2. Ajoutez un bloc auteur sur chaque page destination, avec le conseiller spécialiste du pays : sur la page Japon, la conseillère qui y voyage et organise les séjours, avec son parcours.



3. Faites parler de votre agence dans la presse : votre conseiller spécialiste du Japon répond aux questions d'un journaliste qui prépare un article sur les voyages en famille.



4. Filmez vos conseillers sur place, par exemple la visite d'un ryokan, et publiez les vidéos sur YouTube, Instagram et Facebook.



5. Répondez aux questions des voyageurs sur Reddit et les forums, par exemple r/JapanTravel et le forum du Routard.



6. Publiez un guide de destination, sur votre site puis sur Amazon, qui touche des lecteurs venus d'un autre canal.