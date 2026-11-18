Le carnettiste prend le temps de comprendre le monde qu'il visite, avec un autre rythme pour voyager et transmettre différemment - Photo : J.-P.C.
Ils étaient plusieurs milliers, ce week-end à Clermont-Ferrand, au Rendez-vous International du Carnet de Voyage, à la rencontre de quelque 80 carnettistes présentant leurs œuvres.
Et ce, malgré les manifestations et les grosses perturbations des services de bus.
A leurs côtés, écrivains, cinéastes, conférenciers comme Paul Watson ou Isabelle Autissier, étaient également de la partie.
Si le voyage se vit et se prolonge par le partage, "il procure deux plaisirs, notait l'écrivain Paul Morand, celui de le faire et celui de le raconter". Chacun l'exprime à sa manière, récit écrit ou verbal, photographies, films et plus rarement dessins.
Et ce, malgré les manifestations et les grosses perturbations des services de bus.
A leurs côtés, écrivains, cinéastes, conférenciers comme Paul Watson ou Isabelle Autissier, étaient également de la partie.
Si le voyage se vit et se prolonge par le partage, "il procure deux plaisirs, notait l'écrivain Paul Morand, celui de le faire et celui de le raconter". Chacun l'exprime à sa manière, récit écrit ou verbal, photographies, films et plus rarement dessins.
Prendre le temps
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Si l'on en croit l'adage, "les paroles s'envolent et les images filent en un clin d'œil". Le carnettiste, en revanche, prendra le temps de comprendre le monde qu'il visite, avec un autre rythme pour voyager et transmettre différemment.
C'est ce qu'a expliqué Pierrette Viel, présidente de l'association IFAV, organisatrice du Rendez-vous International du Carnet de Voyage : "Voyager en prenant le temps d'échanger, de comprendre et de créer des liens, c'est une sorte d'engagement, une manière de résister aux tumultes du monde".
Même analyse, même sagesse rencontrées avec des carnettistes comme cette nouvelle exposante (prix du public) Rosemary Taleb-Rivière : "On retient toujours la beauté des choses, surtout quand on dessine".
Le "Rendez-vous", c'est encore des rencontres, des tables rondes, des dédicaces, des projections de documentaires et de films.
Les neuf séances (650 places) se sont tenues à guichets fermés. Salle comble également pour la conférence-débat animée par Jérôme Ferrai, grand voyageur, Prix Goncourt.
Les temps forts de ces journées reviennent à la navigatrice Isabelle Autissier et à l'infatigable militant écologiste Paul Watson. "Tous les deux sont sur la même défense des questions environnementales et des actions à mettre en œuvre, certains visiteurs n'étaient venus que pour eux. J'ai dû interrompre la dédicace d'Isabelle Autissier pour une pause déjeuner ! C'est dire que ces événements ont tout leur sens dans notre rendez-vous", a commenté Pierrette Viel.
Avec 20 000 visiteurs dont 2 500 scolaires, le millésime 2026 a rempli son contrat.
Avant de proclamer les vainqueurs, Pierrette Viel avait le sourire : "Le Carnet de voyage c'est de l'accessible, de l'humain avant tout. Nous sommes véritablement résistants à un monde anxiogène".
C'est ce qu'a expliqué Pierrette Viel, présidente de l'association IFAV, organisatrice du Rendez-vous International du Carnet de Voyage : "Voyager en prenant le temps d'échanger, de comprendre et de créer des liens, c'est une sorte d'engagement, une manière de résister aux tumultes du monde".
Même analyse, même sagesse rencontrées avec des carnettistes comme cette nouvelle exposante (prix du public) Rosemary Taleb-Rivière : "On retient toujours la beauté des choses, surtout quand on dessine".
Le "Rendez-vous", c'est encore des rencontres, des tables rondes, des dédicaces, des projections de documentaires et de films.
Les neuf séances (650 places) se sont tenues à guichets fermés. Salle comble également pour la conférence-débat animée par Jérôme Ferrai, grand voyageur, Prix Goncourt.
Les temps forts de ces journées reviennent à la navigatrice Isabelle Autissier et à l'infatigable militant écologiste Paul Watson. "Tous les deux sont sur la même défense des questions environnementales et des actions à mettre en œuvre, certains visiteurs n'étaient venus que pour eux. J'ai dû interrompre la dédicace d'Isabelle Autissier pour une pause déjeuner ! C'est dire que ces événements ont tout leur sens dans notre rendez-vous", a commenté Pierrette Viel.
Avec 20 000 visiteurs dont 2 500 scolaires, le millésime 2026 a rempli son contrat.
Avant de proclamer les vainqueurs, Pierrette Viel avait le sourire : "Le Carnet de voyage c'est de l'accessible, de l'humain avant tout. Nous sommes véritablement résistants à un monde anxiogène".
Le palmarès de l'édition 2026
- Prix de la Fondation de l'entreprise Michelin : Florence Debove
- Prix du Club de la presse : Jean-Paul Rousseau
- Prix du carnet international : Elisa Ester Monti
- Prix de l'écriture du Carnet de voyage Michel Renaud : Florence Debove
- Prix du récit de voyage : Anne Kerouedan
- Prix du roman graphique : Reza Sahibdad
- Prix du public : Rosemary Taleb-Rivière
- Prix du Club de la presse : Jean-Paul Rousseau
- Prix du carnet international : Elisa Ester Monti
- Prix de l'écriture du Carnet de voyage Michel Renaud : Florence Debove
- Prix du récit de voyage : Anne Kerouedan
- Prix du roman graphique : Reza Sahibdad
- Prix du public : Rosemary Taleb-Rivière