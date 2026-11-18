les paroles s'envolent et les images filent en un clin d'œil

Voyager en prenant le temps d'échanger, de comprendre et de créer des liens, c'est une sorte d'engagement, une manière de résister aux tumultes du monde

On retient toujours la beauté des choses, surtout quand on dessine

Tous les deux sont sur la même défense des questions environnementales et des actions à mettre en œuvre, certains visiteurs n'étaient venus que pour eux. J'ai dû interrompre la dédicace d'Isabelle Autissier pour une pause déjeuner ! C'est dire que ces événements ont tout leur sens dans notre rendez-vous

Le Carnet de voyage c'est de l'accessible, de l'humain avant tout. Nous sommes véritablement résistants à un monde anxiogène