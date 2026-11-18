Nous sommes présents à Heavent Paris comme à l'IBTM de Barcelone, et notre message y est le même : Maurice ne se résume pas à ses plages.La destination a tout ce qu'il faut pour accueillir des conférences, des incentives et des événements internationaux : la logistique, la connectivité, l'hébergement, les services.Et au-delà du MICE, les participants peuvent profiter de tout le reste. L'intérieur de l'île offre des forêts et des parcs naturels : on peut très bien marcher en forêt à 6h du matin, goûter à la street food mauricienne à midi et se retrouver sur la plage à 13h.C'est toute cette diversité naturelle, culturelle et gastronomique, que nous voulons faire connaître.Dinesh Burrenchobay, le nouveau président de la MTPA, et moi-même avons été nommés en décembre 2025. Nous sommes arrivés avec un regard neuf et une ambition : repositionner Maurice, notamment sur la carte des destinations sportives.L'île se prête, par exemple, très bien à la randonnée et au trail. Depuis l'an dernier, nous voulons faire de Maurice « la nouvelle destination trail de l'océan Indien », histoire de concurrencer un peu nos voisins réunionnais (rires).Plus largement, Maurice ne doit plus être pensée comme une destination « plage », ni même comme une île, mais comme un pays.Nature, plages, découverte, sport, bien-être : dans l'océan Indien, je pense que nous sommes les seuls à réunir une offre aussi complète. Et la destination reste plus abordable que d'autres, sans rien céder sur la qualité et le niveau de service que nous avons toujours proposés.Les DMC mauriciens s'approprient peu à peu cette ouverture. À nous de les embarquer dans cette nouvelle vision, jusqu'à ce qu'elle devienne la leur.Voilà plus de trente ans que nous mettons en avant Ganga Talao ou la Terre des Sept Couleurs : c'est vu et revu. Or Maurice a tant d'autres choses à montrer, y compris des lieux que les Mauriciens eux-mêmes ne connaissent pas encore.Notre histoire mérite, elle aussi, d'être racontée. Maurice occupe une place singulière sur la route des Indes, que nous nous attachons à mettre en valeur avec les musées.Nous abritons aussi le plus vieux temple chinois de l'hémisphère Sud, ainsi que son plus ancien théâtre, construit en 1822 à Port-Louis.Quant aux Français, l'épopée de Surcouf, parti de Saint-Malo pour rallier Maurice, a de quoi les séduire. Notre ambition est claire : que l'on ne vienne plus à Maurice seulement pour s'asseoir sur une plage, mais pour y vivre des expériences culturelles, sportives… pour vivre l'île, tout simplement.