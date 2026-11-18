Benoit Harter (MTPA) : "Notre ambition est claire : que l'on ne vienne plus à Maurice seulement pour s'asseoir sur une plage, mais pour y vivre des expériences culturelles, sportives… pour vivre l'île, tout simplement" - DepositPhotos.com, phuongphoto
TourMaG - Comment se porte la destination Maurice ? Disposez-vous de premiers chiffres de fréquentation pour l'année 2026 à nous communiquer ?
Benoit Harter : La fréquentation a progressé de 2,2% par rapport à la même période de l'an dernier. Mais le chiffre le plus parlant est ailleurs : dans le même temps, les recettes touristiques ont augmenté de 9%.
Et la tendance se confirme : du 1er janvier au 15 octobre, nous avons accueilli plus de 1,11 million de visiteurs, soit une hausse de 3,6% sur un an. La première quinzaine d'octobre affiche même +7,4%.
Ces derniers mois, les arrivées se stabilisent et se répartissent mieux sur l'ensemble de l'année. Seul le mois de juin a marqué un véritable creux.
Malgré la guerre au Moyen-Orient, les voyageurs qui avaient réservé ont maintenu leur séjour. En 2025, nous avions accueilli 1,44 million de visiteurs. Égaler ce résultat cette année, dans un tel contexte, serait déjà une très bonne nouvelle.
TourMaG - Ressentez-vous quand même une baisse du côté des réservations ? Le dernier baromètre des EDV pour le mois d’octobre 2026 fait état d’une diminution des prises de commandes de -23,5%. Les manifestations et le couvre-feu du mois d'octobre ont-ils eu un impact sur la fréquentation ?
Benoit Harter : Pas particulièrement. Les hôteliers nous signalent même une légère avance sur février et mars, deux mois dont la fréquentation est d'ordinaire plus mitigée.
Quant aux manifestations, c'est aujourd'hui un phénomène mondial : elles permettent aux citoyens de s'exprimer. Il y a certes eu quelques débordements, mais ils n'ont en aucun cas perturbé le pays, ni compromis sa sécurité.
Il faut dire que nous avons réagi dès le début de la guerre en Iran. En plein ITB Berlin, nous avons réuni les hôteliers et Air Mauritius afin de programmer des vols supplémentaires et de compenser la baisse des vols d'Emirates. Turkish Airlines, de son côté, avait déposé une demande pour 14 vols par semaine : elle en a obtenu 10, contre 4 auparavant.
Cette réactivité nous a donné un coup d'avance.
Je rappelle, par ailleurs, qu'Air Mauritius est partenaire d'Air France, ce qui relie Maurice à de nombreuses villes françaises. Corsair et Air Austral proposent également des vols via La Réunion. Enfin, Emirates a repris ses 3 vols hebdomadaires vers Maurice.
Benoit Harter : La fréquentation a progressé de 2,2% par rapport à la même période de l'an dernier. Mais le chiffre le plus parlant est ailleurs : dans le même temps, les recettes touristiques ont augmenté de 9%.
Et la tendance se confirme : du 1er janvier au 15 octobre, nous avons accueilli plus de 1,11 million de visiteurs, soit une hausse de 3,6% sur un an. La première quinzaine d'octobre affiche même +7,4%.
Ces derniers mois, les arrivées se stabilisent et se répartissent mieux sur l'ensemble de l'année. Seul le mois de juin a marqué un véritable creux.
Malgré la guerre au Moyen-Orient, les voyageurs qui avaient réservé ont maintenu leur séjour. En 2025, nous avions accueilli 1,44 million de visiteurs. Égaler ce résultat cette année, dans un tel contexte, serait déjà une très bonne nouvelle.
TourMaG - Ressentez-vous quand même une baisse du côté des réservations ? Le dernier baromètre des EDV pour le mois d’octobre 2026 fait état d’une diminution des prises de commandes de -23,5%. Les manifestations et le couvre-feu du mois d'octobre ont-ils eu un impact sur la fréquentation ?
Benoit Harter : Pas particulièrement. Les hôteliers nous signalent même une légère avance sur février et mars, deux mois dont la fréquentation est d'ordinaire plus mitigée.
Quant aux manifestations, c'est aujourd'hui un phénomène mondial : elles permettent aux citoyens de s'exprimer. Il y a certes eu quelques débordements, mais ils n'ont en aucun cas perturbé le pays, ni compromis sa sécurité.
Il faut dire que nous avons réagi dès le début de la guerre en Iran. En plein ITB Berlin, nous avons réuni les hôteliers et Air Mauritius afin de programmer des vols supplémentaires et de compenser la baisse des vols d'Emirates. Turkish Airlines, de son côté, avait déposé une demande pour 14 vols par semaine : elle en a obtenu 10, contre 4 auparavant.
Cette réactivité nous a donné un coup d'avance.
Je rappelle, par ailleurs, qu'Air Mauritius est partenaire d'Air France, ce qui relie Maurice à de nombreuses villes françaises. Corsair et Air Austral proposent également des vols via La Réunion. Enfin, Emirates a repris ses 3 vols hebdomadaires vers Maurice.
Repositionner Maurice sur la carte des destinations sportives
TourMaG - Vous étiez à l’IFTM il y a deux mois et vous êtes, cette semaine, présent sur le salon Heavent à Paris, à la rencontre des agences MICE. Quel message souhaitez-vous faire passer auprès des professionnels du tourisme français ?
Benoit Harter : Nous sommes présents à Heavent Paris comme à l'IBTM de Barcelone, et notre message y est le même : Maurice ne se résume pas à ses plages.
La destination a tout ce qu'il faut pour accueillir des conférences, des incentives et des événements internationaux : la logistique, la connectivité, l'hébergement, les services.
Et au-delà du MICE, les participants peuvent profiter de tout le reste. L'intérieur de l'île offre des forêts et des parcs naturels : on peut très bien marcher en forêt à 6h du matin, goûter à la street food mauricienne à midi et se retrouver sur la plage à 13h.
C'est toute cette diversité naturelle, culturelle et gastronomique, que nous voulons faire connaître.
Dinesh Burrenchobay, le nouveau président de la MTPA, et moi-même avons été nommés en décembre 2025. Nous sommes arrivés avec un regard neuf et une ambition : repositionner Maurice, notamment sur la carte des destinations sportives.
L'île se prête, par exemple, très bien à la randonnée et au trail. Depuis l'an dernier, nous voulons faire de Maurice « la nouvelle destination trail de l'océan Indien », histoire de concurrencer un peu nos voisins réunionnais (rires).
Plus largement, Maurice ne doit plus être pensée comme une destination « plage », ni même comme une île, mais comme un pays.
Nature, plages, découverte, sport, bien-être : dans l'océan Indien, je pense que nous sommes les seuls à réunir une offre aussi complète. Et la destination reste plus abordable que d'autres, sans rien céder sur la qualité et le niveau de service que nous avons toujours proposés.
TourMaG - Avec cette nouvelle vision, il faut donc que les TO et les agences réceptives fassent évoluer leurs offres…
Benoit Harter : Les DMC mauriciens s'approprient peu à peu cette ouverture. À nous de les embarquer dans cette nouvelle vision, jusqu'à ce qu'elle devienne la leur.
Voilà plus de trente ans que nous mettons en avant Ganga Talao ou la Terre des Sept Couleurs : c'est vu et revu. Or Maurice a tant d'autres choses à montrer, y compris des lieux que les Mauriciens eux-mêmes ne connaissent pas encore.
Notre histoire mérite, elle aussi, d'être racontée. Maurice occupe une place singulière sur la route des Indes, que nous nous attachons à mettre en valeur avec les musées.
Nous abritons aussi le plus vieux temple chinois de l'hémisphère Sud, ainsi que son plus ancien théâtre, construit en 1822 à Port-Louis.
Quant aux Français, l'épopée de Surcouf, parti de Saint-Malo pour rallier Maurice, a de quoi les séduire. Notre ambition est claire : que l'on ne vienne plus à Maurice seulement pour s'asseoir sur une plage, mais pour y vivre des expériences culturelles, sportives… pour vivre l'île, tout simplement.
Benoit Harter : Nous sommes présents à Heavent Paris comme à l'IBTM de Barcelone, et notre message y est le même : Maurice ne se résume pas à ses plages.
La destination a tout ce qu'il faut pour accueillir des conférences, des incentives et des événements internationaux : la logistique, la connectivité, l'hébergement, les services.
Et au-delà du MICE, les participants peuvent profiter de tout le reste. L'intérieur de l'île offre des forêts et des parcs naturels : on peut très bien marcher en forêt à 6h du matin, goûter à la street food mauricienne à midi et se retrouver sur la plage à 13h.
C'est toute cette diversité naturelle, culturelle et gastronomique, que nous voulons faire connaître.
Dinesh Burrenchobay, le nouveau président de la MTPA, et moi-même avons été nommés en décembre 2025. Nous sommes arrivés avec un regard neuf et une ambition : repositionner Maurice, notamment sur la carte des destinations sportives.
L'île se prête, par exemple, très bien à la randonnée et au trail. Depuis l'an dernier, nous voulons faire de Maurice « la nouvelle destination trail de l'océan Indien », histoire de concurrencer un peu nos voisins réunionnais (rires).
Plus largement, Maurice ne doit plus être pensée comme une destination « plage », ni même comme une île, mais comme un pays.
Nature, plages, découverte, sport, bien-être : dans l'océan Indien, je pense que nous sommes les seuls à réunir une offre aussi complète. Et la destination reste plus abordable que d'autres, sans rien céder sur la qualité et le niveau de service que nous avons toujours proposés.
TourMaG - Avec cette nouvelle vision, il faut donc que les TO et les agences réceptives fassent évoluer leurs offres…
Benoit Harter : Les DMC mauriciens s'approprient peu à peu cette ouverture. À nous de les embarquer dans cette nouvelle vision, jusqu'à ce qu'elle devienne la leur.
Voilà plus de trente ans que nous mettons en avant Ganga Talao ou la Terre des Sept Couleurs : c'est vu et revu. Or Maurice a tant d'autres choses à montrer, y compris des lieux que les Mauriciens eux-mêmes ne connaissent pas encore.
Notre histoire mérite, elle aussi, d'être racontée. Maurice occupe une place singulière sur la route des Indes, que nous nous attachons à mettre en valeur avec les musées.
Nous abritons aussi le plus vieux temple chinois de l'hémisphère Sud, ainsi que son plus ancien théâtre, construit en 1822 à Port-Louis.
Quant aux Français, l'épopée de Surcouf, parti de Saint-Malo pour rallier Maurice, a de quoi les séduire. Notre ambition est claire : que l'on ne vienne plus à Maurice seulement pour s'asseoir sur une plage, mais pour y vivre des expériences culturelles, sportives… pour vivre l'île, tout simplement.
Le retour des campagnes de communication
TourMaG - La France est-elle toujours votre premier marché ?
Benoit Harter : Oui, c'est notre premier marché, avec près de 22% des arrivées depuis le début de l'année, et plus de 31% si l'on y ajoute La Réunion, devant le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Afrique du Sud et l'Inde.
L'Inde, justement, affiche une croissance très rapide : +12,9% depuis le début de l'année. Elle est portée par les ouvertures de lignes d'Air Mauritius et par l'arrivée d'IndiGo, avec 10 vols par semaine, mais aussi par les nombreuses actions que nous avons menées sur place.
Même dynamique à Dubaï, où nous avons signé un partenariat avec Emirates pour promouvoir la destination, tout particulièrement auprès de la clientèle golfique, qui bénéficie de la gratuité du transport de son matériel.
TourMaG - Quelles seront vos prochaines actions auprès des professionnels français ?
Benoit Harter : Après l'IFTM, où nous avons signé une convention avec Corsair, nous sommes cette semaine sur l'IMDA (International MICE Destination Area), au sein d'Heavent Paris.
En décembre, nous serons à l'ILTM de Cannes. En un mot, la destination retrouve la place qui doit être la sienne.
TourMaG - Vous voulez dire que la MTPA était moins active ces dernières années ?
Benoit Harter : Oui, Maurice s'était fait plus discrète. Il n'y avait plus eu de campagne d'affichage, par exemple.
Mais, depuis septembre et jusqu'à décembre, une campagne de communication inspirationnelle a été déployée sur quatre marchés européens - France, Belgique, Suisse et Italie - en partenariat avec Voyage Privé, afin de développer la visibilité de la destination et à mettre en avant la diversité de ses expériences, avec un positionnement premium.
Le dispositif de communication prévoit notamment la diffusion de spots TV pour générer de la notoriété et inspirer les voyageurs et des contenus éditoriaux et inspirationnels sur les réseaux sociaux autour de trois thématiques fortes - golf, fishing et trail.
La destination est aussi mise en avant à travers les différentes newsletters de Voyage Privé, dont une dédiée au luxe, afin de toucher une audience qualifiée et en phase d’inspiration ou de réservation.
Egalement, nous avons relancé une campagne mondiale, déployée sur tous nos marchés - émergents comme traditionnels - avec le même slogan et les mêmes visuels. Elle va jusqu'en Ouzbékistan, puisque Uzbekistan Airways desservira Maurice à partir de décembre.
TourMaG - Et le marché russe ?
Benoit Harter : Il progresse lui aussi très nettement : +12,9% depuis le début de l'année, et +56% sur la première quinzaine d'octobre.
Benoit Harter : Oui, c'est notre premier marché, avec près de 22% des arrivées depuis le début de l'année, et plus de 31% si l'on y ajoute La Réunion, devant le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Afrique du Sud et l'Inde.
L'Inde, justement, affiche une croissance très rapide : +12,9% depuis le début de l'année. Elle est portée par les ouvertures de lignes d'Air Mauritius et par l'arrivée d'IndiGo, avec 10 vols par semaine, mais aussi par les nombreuses actions que nous avons menées sur place.
Même dynamique à Dubaï, où nous avons signé un partenariat avec Emirates pour promouvoir la destination, tout particulièrement auprès de la clientèle golfique, qui bénéficie de la gratuité du transport de son matériel.
TourMaG - Quelles seront vos prochaines actions auprès des professionnels français ?
Benoit Harter : Après l'IFTM, où nous avons signé une convention avec Corsair, nous sommes cette semaine sur l'IMDA (International MICE Destination Area), au sein d'Heavent Paris.
En décembre, nous serons à l'ILTM de Cannes. En un mot, la destination retrouve la place qui doit être la sienne.
TourMaG - Vous voulez dire que la MTPA était moins active ces dernières années ?
Benoit Harter : Oui, Maurice s'était fait plus discrète. Il n'y avait plus eu de campagne d'affichage, par exemple.
Mais, depuis septembre et jusqu'à décembre, une campagne de communication inspirationnelle a été déployée sur quatre marchés européens - France, Belgique, Suisse et Italie - en partenariat avec Voyage Privé, afin de développer la visibilité de la destination et à mettre en avant la diversité de ses expériences, avec un positionnement premium.
Le dispositif de communication prévoit notamment la diffusion de spots TV pour générer de la notoriété et inspirer les voyageurs et des contenus éditoriaux et inspirationnels sur les réseaux sociaux autour de trois thématiques fortes - golf, fishing et trail.
La destination est aussi mise en avant à travers les différentes newsletters de Voyage Privé, dont une dédiée au luxe, afin de toucher une audience qualifiée et en phase d’inspiration ou de réservation.
Egalement, nous avons relancé une campagne mondiale, déployée sur tous nos marchés - émergents comme traditionnels - avec le même slogan et les mêmes visuels. Elle va jusqu'en Ouzbékistan, puisque Uzbekistan Airways desservira Maurice à partir de décembre.
TourMaG - Et le marché russe ?
Benoit Harter : Il progresse lui aussi très nettement : +12,9% depuis le début de l'année, et +56% sur la première quinzaine d'octobre.
Les Mauriciens pleinement engagés dans une vision durable
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TourMaG - Au début de cette interview, vous annonciez une légère hausse de la fréquentation, mais davantage de recettes, est-ce une bonne nouvelle ?
Benoit Harter : Cela évite, en tout cas, de trop solliciter nos ressources. Aujourd'hui, par exemple, tous les nouveaux hôtels, et même ceux qui se rénovent, ont l'obligation d'adhérer à un programme de recyclage et de dessalement de l'eau. Ils doivent être autonomes, afin que la population locale ne manque pas d'eau.
Ces initiatives existent depuis plusieurs années déjà. Il est également demandé aux hôteliers de s'équiper de panneaux solaires pour gagner en autonomie. Enfin, tout un travail de pédagogie est mené auprès des habitants, afin de prévenir les tensions liées au surtourisme.
TourMaG - Avez-vous déjà anticipé des scénarios pour les prochaines années, face au dérèglement climatique ?
Benoit Harter : La MTPA est pleinement engagée dans cette réflexion, aux côtés d'acteurs comme Odysseo qui, à travers sa fondation, restaure les récifs coralliens et œuvre à la préservation de la biodiversité marine.
Nous étudions également la replantation des mangroves ; des programmes sont déjà en cours.
Autre exemple : l'accès à certaines îles autour de Maurice a été interdit afin d'y protéger la faune et la flore. Les Mauriciens eux-mêmes ont pris conscience de la disparition des espèces endémiques : ils se mettent à rechercher des plantes endémiques et à les cultiver. Les initiatives intéressantes ne manquent pas.
Si le Covid a été une épreuve économique pour Maurice, il a profité à la faune et à la flore. Pendant les dix-huit mois de fermeture, nous avons vu réapparaître des oiseaux que nous n'avions plus vus depuis des années, ainsi que des poissons et des raies tout près des plages. Dans mon jardin, j'ai revu des « pic-pic ou des coq des bois », ces oiseaux que je n'avais plus aperçus depuis l'enfance.
Au fond, les Mauriciens ont compris qu'il y avait un problème, et ils sont passés à l'action.
Benoit Harter : Cela évite, en tout cas, de trop solliciter nos ressources. Aujourd'hui, par exemple, tous les nouveaux hôtels, et même ceux qui se rénovent, ont l'obligation d'adhérer à un programme de recyclage et de dessalement de l'eau. Ils doivent être autonomes, afin que la population locale ne manque pas d'eau.
Ces initiatives existent depuis plusieurs années déjà. Il est également demandé aux hôteliers de s'équiper de panneaux solaires pour gagner en autonomie. Enfin, tout un travail de pédagogie est mené auprès des habitants, afin de prévenir les tensions liées au surtourisme.
TourMaG - Avez-vous déjà anticipé des scénarios pour les prochaines années, face au dérèglement climatique ?
Benoit Harter : La MTPA est pleinement engagée dans cette réflexion, aux côtés d'acteurs comme Odysseo qui, à travers sa fondation, restaure les récifs coralliens et œuvre à la préservation de la biodiversité marine.
Nous étudions également la replantation des mangroves ; des programmes sont déjà en cours.
Autre exemple : l'accès à certaines îles autour de Maurice a été interdit afin d'y protéger la faune et la flore. Les Mauriciens eux-mêmes ont pris conscience de la disparition des espèces endémiques : ils se mettent à rechercher des plantes endémiques et à les cultiver. Les initiatives intéressantes ne manquent pas.
Si le Covid a été une épreuve économique pour Maurice, il a profité à la faune et à la flore. Pendant les dix-huit mois de fermeture, nous avons vu réapparaître des oiseaux que nous n'avions plus vus depuis des années, ainsi que des poissons et des raies tout près des plages. Dans mon jardin, j'ai revu des « pic-pic ou des coq des bois », ces oiseaux que je n'avais plus aperçus depuis l'enfance.
Au fond, les Mauriciens ont compris qu'il y avait un problème, et ils sont passés à l'action.
Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com
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