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Beachcomber Aventure 2027 : plus que deux mois pour décrocher sa place


La course est lancée pour les agents de voyages qui souhaitent participer à la Beachcomber Aventure 2027. Il reste désormais deux mois pour enregistrer ses ventes et tenter de décrocher l’une des 12 places pour quatre jours d’aventure à l’île Maurice aux côtés de Denis Brogniart.


Rédigé par le Lundi 12 Octobre 2026 à 06:10

L'édition 2026 de la Beachcomber Aventure est à retrouver sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet ! Photo : Beachcomber Resorts & Hotels.
L'édition 2026 de la Beachcomber Aventure est à retrouver sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet ! Photo : Beachcomber Resorts & Hotels.
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Le compte à rebours est lancé. Les agents de voyages ont jusqu’au 15 décembre 2026 pour tenter de participer à la Beachcomber Aventure 2027.

Après une première annonce fin août, l’opération organisée par Beachcomber Resorts & Hotels entre désormais dans sa dernière ligne droite. Les participants doivent continuer à enregistrer leurs ventes réalisées dans les hôtels du groupe afin de faire progresser leur classement.


Deux mois pour faire grimper son compteur

Pour participer, les agents de voyages doivent d’abord s’inscrire sur le site dédié à la Beachcomber Aventure.

Ils doivent ensuite déclarer leurs ventes réalisées entre le 1er septembre et le 15 décembre 2026 dans l’un des 8 hôtels Beachcomber à l’île Maurice. Chaque vente enregistrée contribue au chiffre d’affaires pris en compte pour établir le classement final.

12 agents de voyages attendus à l’île Maurice

Les inscriptions à la Beachcomber Aventure 2027 sont ouvertes du 1er septembre au 15 décembre 2026, directement sur leur site. Photo : Beachcomber Resorts & Hotels.
Les inscriptions à la Beachcomber Aventure 2027 sont ouvertes du 1er septembre au 15 décembre 2026, directement sur leur site. Photo : Beachcomber Resorts & Hotels.
Les douze agents qui termineront en tête du classement s’envoleront en février 2027 pour une expérience de quatre jours au Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa.

L’aventure mêlera notamment épreuves sportives, découverte de l’île Maurice, gastronomie et moments de détente, dans un programme inspiré des jeux d’aventure. Course en kayak, tir à l’arc, découverte de la faune et de la flore mauriciennes ou encore expériences bien-être seront notamment au programme.

Le tout avec un invité bien connu des amateurs de défis télévisés, Denis Brogniart.

Il ne reste donc plus que deux mois aux agents de voyages pour faire la différence.


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Tags : beachcomber, beachcomber aventure, ile maurice
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