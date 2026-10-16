Beachcomber Tours se renforce en Polynésie et à Zanzibar

Beachcomber Tours ajoute également des hôtels au Sri Lanka, dont une adresse entièrement dédiée aux cures ayurvédiques, aux Maldives, à la Réunion et aux Seychelles avec le nouveau Melia qui ouvre prochainement sur l’île de Mahé.



Et pour découvrir les Seychelles sans limite, le TO programme un nouveau circuit « Sesel Trankil » (7 nuits, 2 îles et 3 excursions incluses).



La Polynésie française - qui fait l’objet d’une brochure à part - constitue un autre gros morceau. La destination représente 30% du chiffre d’affaires de Beachcomber Tours.



Mais la forte hausse des prix de l’hôtellerie sur le segment haut de gamme depuis quelques années et le manque d’offres dans les gammes inférieures constituent des freins pour la clientèle française.



Pour contourner ces obstacles, Beachcomber Tours innove avec des locations de villas à Tahiti et Moorea, et de nouvelles pensions à Rangiroa, Tikehau et Rimatara. Et il ajoute le Bloody Mary’s Hôtel 4*, une nouvelle adresse à Bora-Bora en lieu et place de l’historique bar Bloody Mary’s.