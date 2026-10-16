Beachcomber Tours se renforce en Polynésie et à Zanzibar

L’actualité est intense pour le groupe NMH (Beachcomber Resorts & Hôtels) en cette rentrée 2026.
Le 15 octobre, le Trou aux Biches a rouvert ses portes, après quatre mois de travaux.
L’iconique hôtel de la côte nord-ouest mauricienne a bénéficié d’un important lifting des suites et parties communes, avec notamment l’agrandissement du restaurant L’Oasis, face au lagon.
Il a également refait totalement sa plage confrontée à l’érosion côtière, grâce à un apport de sable et à des structures « géotextiles » immergées au large qui permettent d’atténuer l’énergie des vagues. La plage a ainsi gagné une quinzaine de mètres.
Le 15 octobre, le Trou aux Biches a rouvert ses portes, après quatre mois de travaux.
L’iconique hôtel de la côte nord-ouest mauricienne a bénéficié d’un important lifting des suites et parties communes, avec notamment l’agrandissement du restaurant L’Oasis, face au lagon.
Il a également refait totalement sa plage confrontée à l’érosion côtière, grâce à un apport de sable et à des structures « géotextiles » immergées au large qui permettent d’atténuer l’énergie des vagues. La plage a ainsi gagné une quinzaine de mètres.
Bientôt un hôtel Beachcomber à Zanzibar
Autres articles
-
Manifestations Ile Maurice : "cela n'a pas d'impact sur le séjour de nos clients"
-
Beachcomber Aventure 2027 : plus que deux mois pour décrocher sa place
-
Nouvelle assurance Tanzanie : quid lors d'un combiné avec Zanzibar ?
-
Avec sa marque Anaya, Jet tours passe à l’étape supérieure
-
Beachcomber Aventure 2027 : le challenge revient avec 12 places à décrocher
Dans quelques jours, NMH devrait officialiser le rachat de l’hôtel Zuri Zanzibar. L’information a été dévoilée par la presse mauricienne il y a plusieurs semaines.
D’un montant d’environ 79 millions de dollars, l’opération permettra au groupe mauricien de diversifier son offre en plantant son drapeau sur Zanzibar. L’hôtel installé au nord de l’île sera exploité sous l’enseigne Beachcomber.
Il deviendra le onzième établissement du groupe, qui détient huit hôtels sur l’île Maurice, un aux Seychelles (exploité par le Club Med) et un autre au Maroc (à Marrakech), commercialisé par Accor sous la marque Fairmont.
D’un montant d’environ 79 millions de dollars, l’opération permettra au groupe mauricien de diversifier son offre en plantant son drapeau sur Zanzibar. L’hôtel installé au nord de l’île sera exploité sous l’enseigne Beachcomber.
Il deviendra le onzième établissement du groupe, qui détient huit hôtels sur l’île Maurice, un aux Seychelles (exploité par le Club Med) et un autre au Maroc (à Marrakech), commercialisé par Accor sous la marque Fairmont.
L’ile Maurice a bien résisté
Cette double actualité devrait permettre à Beachcomber Tours, le TO maison du groupe, de reprendre le chemin de la croissance en 2027 après une année malmenée - comme toute la profession - par la guerre dans les pays du Golfe.
Le chiffre d’affaires pour l’exercice 2025/26 (achevé le 30 juin 2026) s’inscrit à 61 millions d’euros, en léger recul de 5% sur un an. Même s’il est également en baisse, le résultat net demeure positif, à environ 600 000 €.
« Nous avons bien résisté grâce à l’île Maurice qui représente 50% de notre activité avec nos hôtels en propre et que nous proposons essentiellement en vols directs avec Air France, Air Mauritius et Corsair. Elle a fait figure de destination refuge » commente le directeur général Guy Zekri.
Lire aussi : Manifestations Ile Maurice : "cela n'a pas d'impact sur le séjour de nos clients"
Le chiffre d’affaires pour l’exercice 2025/26 (achevé le 30 juin 2026) s’inscrit à 61 millions d’euros, en léger recul de 5% sur un an. Même s’il est également en baisse, le résultat net demeure positif, à environ 600 000 €.
« Nous avons bien résisté grâce à l’île Maurice qui représente 50% de notre activité avec nos hôtels en propre et que nous proposons essentiellement en vols directs avec Air France, Air Mauritius et Corsair. Elle a fait figure de destination refuge » commente le directeur général Guy Zekri.
Lire aussi : Manifestations Ile Maurice : "cela n'a pas d'impact sur le séjour de nos clients"
« Esprit Tranquille », pour annuler sans frais
Pour rassurer certains clients encore inquiets et qui hésitent à partir en 2027, Beachcomber Tours a négocié avec ses fournisseurs et réactivé son offre « Esprit tranquille », lancée à l’époque du Covid.
Elle est proposée pour 86 adresses, situées pour l’essentiel dans l’océan Indien et identifiées dans la brochure 2027 par un pictogramme.
Cette offre permet une modification et annulation sans frais de l’hébergement, jusqu’à dix jours avant le départ. Si le billet d’avion a été émis, il en coûte 500 € au maximum par passager.
Elle est proposée pour 86 adresses, situées pour l’essentiel dans l’océan Indien et identifiées dans la brochure 2027 par un pictogramme.
Cette offre permet une modification et annulation sans frais de l’hébergement, jusqu’à dix jours avant le départ. Si le billet d’avion a été émis, il en coûte 500 € au maximum par passager.
Le retour en force de la Tanzanie
Outre l’île Maurice, Beachcomber Tours fait de la Tanzanie en général, et de Zanzibar en particulier, l’une de ses priorités pour l’année 2027, avec un nouvel assureur en responsabilité civile, à savoir Xplorassur, afin de mieux encadrer les difficultés liées au transport aérien local.
En complément de l’hôtel Zuri qui doit devenir Beachcomber et qui est déjà commercialisé par le TO, l’offre s’étoffe à Zanzibar avec quatre adresses balnéaires dont Envi Paje 5* (sur la côte sud-est) et le circuit « Zanzibar tranquille » qui se décline en version luxe.
« En Tanzanie, la production est étoffée avec trois nouveaux safaris dont deux à la découverte des chimpanzés, et plusieurs nouvelles adresses dont un lodge dans le parc de Saadani, face à Zanzibar » explique Bruce McNamara, directeur de la production.
En complément de l’hôtel Zuri qui doit devenir Beachcomber et qui est déjà commercialisé par le TO, l’offre s’étoffe à Zanzibar avec quatre adresses balnéaires dont Envi Paje 5* (sur la côte sud-est) et le circuit « Zanzibar tranquille » qui se décline en version luxe.
« En Tanzanie, la production est étoffée avec trois nouveaux safaris dont deux à la découverte des chimpanzés, et plusieurs nouvelles adresses dont un lodge dans le parc de Saadani, face à Zanzibar » explique Bruce McNamara, directeur de la production.
De nouvelles offres en Polynésie
Beachcomber Tours ajoute également des hôtels au Sri Lanka, dont une adresse entièrement dédiée aux cures ayurvédiques, aux Maldives, à la Réunion et aux Seychelles avec le nouveau Melia qui ouvre prochainement sur l’île de Mahé.
Et pour découvrir les Seychelles sans limite, le TO programme un nouveau circuit « Sesel Trankil » (7 nuits, 2 îles et 3 excursions incluses).
La Polynésie française - qui fait l’objet d’une brochure à part - constitue un autre gros morceau. La destination représente 30% du chiffre d’affaires de Beachcomber Tours.
Mais la forte hausse des prix de l’hôtellerie sur le segment haut de gamme depuis quelques années et le manque d’offres dans les gammes inférieures constituent des freins pour la clientèle française.
Pour contourner ces obstacles, Beachcomber Tours innove avec des locations de villas à Tahiti et Moorea, et de nouvelles pensions à Rangiroa, Tikehau et Rimatara. Et il ajoute le Bloody Mary’s Hôtel 4*, une nouvelle adresse à Bora-Bora en lieu et place de l’historique bar Bloody Mary’s.
Et pour découvrir les Seychelles sans limite, le TO programme un nouveau circuit « Sesel Trankil » (7 nuits, 2 îles et 3 excursions incluses).
La Polynésie française - qui fait l’objet d’une brochure à part - constitue un autre gros morceau. La destination représente 30% du chiffre d’affaires de Beachcomber Tours.
Mais la forte hausse des prix de l’hôtellerie sur le segment haut de gamme depuis quelques années et le manque d’offres dans les gammes inférieures constituent des freins pour la clientèle française.
Pour contourner ces obstacles, Beachcomber Tours innove avec des locations de villas à Tahiti et Moorea, et de nouvelles pensions à Rangiroa, Tikehau et Rimatara. Et il ajoute le Bloody Mary’s Hôtel 4*, une nouvelle adresse à Bora-Bora en lieu et place de l’historique bar Bloody Mary’s.
Un voyage à Tahiti à gagner
La croisière constitue également une autre option, avec la commercialisation des bateaux de luxe de Windstar Cruises, du nouveau cargo-mixte Aranoa (Aranui Cruises) qui proposera des itinéraires dans les Iles Australes dès 2027, et du Jacques Cartier, l’un des navires de Ponant Explorations.
Le partenariat avec Ponant ne s’arrête pas là. Pour la quatrième fois, Beachcomber Tours s’est associé à la compagnie de croisières pour organiser une vaste tournée commerciale.
« Nos offres se complètent. Démarrée en septembre, la tournée se poursuit jusqu’à fin novembre, soit 54 villes visitées et 1 500 agents de voyages rencontrés » se félicite David Simon, directeur commercial.
Ces rencontres de terrain sont d’autant plus importantes que Beachcomber Tours réalise 98% de son activité en BtoB. Le TO compte notamment sur son nouveau site professionnel beachpro.fr lancé il y a un an pour accompagner les distributeurs. Il représente environ 10% des ventes.
Et cette année, les deux partenaires innovent avec l’organisation d’un éductour en Polynésie, en marge de la tournée. Outre un tirage au sort pour deux participants, un challenge permettra à quatre vendeurs de Beachcomber Tours et quatre de Ponant Explorations de découvrir les îles du Pacifique.
Lire aussi : Roadshow Ponant x Beachcomber : les heureux gagnants sont...
Le partenariat avec Ponant ne s’arrête pas là. Pour la quatrième fois, Beachcomber Tours s’est associé à la compagnie de croisières pour organiser une vaste tournée commerciale.
« Nos offres se complètent. Démarrée en septembre, la tournée se poursuit jusqu’à fin novembre, soit 54 villes visitées et 1 500 agents de voyages rencontrés » se félicite David Simon, directeur commercial.
Ces rencontres de terrain sont d’autant plus importantes que Beachcomber Tours réalise 98% de son activité en BtoB. Le TO compte notamment sur son nouveau site professionnel beachpro.fr lancé il y a un an pour accompagner les distributeurs. Il représente environ 10% des ventes.
Et cette année, les deux partenaires innovent avec l’organisation d’un éductour en Polynésie, en marge de la tournée. Outre un tirage au sort pour deux participants, un challenge permettra à quatre vendeurs de Beachcomber Tours et quatre de Ponant Explorations de découvrir les îles du Pacifique.
Lire aussi : Roadshow Ponant x Beachcomber : les heureux gagnants sont...