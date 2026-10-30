Zanzibar : découvrez l’Anaya Club Jet tours et le Kappa Senses (vidéo)

Gros point fort de l'Anaya Club : sa piscine extérieure à débordement de 635 m², face à la plage de sable blanc, et située au centre de la zone des restaurants et bars, à deux pas du centre nautique et du Kids Club.



A propos du club enfants : il est ouvert tous les jours et toute l'année pour les enfants de 4 à 10 ans, de 9h30 à 17h30, avec une prise en charge possible pendant le déjeuner. Au programme : activités créatives, jeux d’équipe, défis sportifs, balades encadrées. Les enfants de moins de 4 ans peuvent utiliser les installations du Kids Club, sous la surveillance d'un parent ou d'un adulte. Un service de baby-sitting est accessible avec supplément, sous réserve de disponibilité



Quant aux adolescents (jusqu'à 17 ans), « des rendez-vous ados » sur-mesure sont proposés, en fonction de leurs demandes pendant les vacances scolaires.



Les adultes ne sont pas en reste avec des cours de sport en coaching collectif (aquagym, aquadance, aquazumba, aquabike, yoga, streching, etc.) ou en coaching personnalisé de 1 à 6 personnes, adapté au niveau. Une palette d'une dizaine d'activités sont disponibles sur simple inscription.



Il existe aussi d’autres activités (non sportives) pour adultes, comme des animations et des événements culturels au sein de l'hôtel : initiation aux tatouages traditionnels au henné, découvertes des jeux traditionnels de Zanzibar, atelier autour de la coco - dégustation, utilisation pour la cosmétique -, et divers ateliers (smoothies, cocktails, cuisine, tressage de palmes, etc.).



Quant aux activités et aux excursions en dehors de l'hôtel, elles ont été pensées pour offrir une immersion dans la vie locale, à la rencontre des gens, de leur milieu. Les clients peuvent notamment visiter un village, une école, un dispensaire, une coopérative pour découvrir les différents métiers des femmes. Lors de notre visite, nous avons notamment pu découvrir un village en terre, une ferme aux épices, puis participer à un atelier de cuisine suivi d'une dégustation (voir la vidéo).



Une manière pour NG Travel de mettre à l’honneur, grâce aux expériences, les traditions locales et la culture swahilie à travers la cuisine, la musique et les échanges humains. Le Groupe collabore également avec les habitants des villages voisins pour la fourniture de produits frais, l’artisanat et certaines activités culturelles proposées aux clients.



Info pratique : tous les vacanciers peuvent retrouver les activités et l'ensemble des informations concernant leur séjour grâce à un QR code fourni avant le séjour, ou sur place, adapté et personnalisé par dossier.