Zanzibar : découvrez l’Anaya Club Jet tours et le Kappa Senses (vidéo)

Le Kappa Senses Zanzibar dispose de 53 villas « 1 chambre », chacune dotée d’une piscine privée de 18 m², d’une terrasse aménagée de 30 m² et d’un jardin privatif de 120 m² - Photo : AB
Présent depuis environ cinq ans à Zanzibar, NG Travel a décidé de passer la vitesse supérieure.
Après avoir pris des allotements dans plusieurs établissements de l’île - notamment pour ses clubs Coralia -, le Groupe a investi et construit, à 10 minutes de Pwani Mchangani, sur la côte nord-est, et à une bonne heure en voiture de l’aéroport international AbeidAmani Karume (ZNZ), deux hôtels en propre (après le Kappa Senses Ubud à Bali).
S'ils partagent une entrée commune, chaque établissement dispose sa propre réception, qui débouche sur une terrasse surplombant tout le complexe.
De là, on profite d'une vue d'ensemble. Sur le côté gauche, les terrains de padel ; en contrebas, un jardin travaillé en permaculture, dont les légumes, fruits, herbes aromatiques et fleurs comestibles sont utilisés par les hôtels, tandis que sous la réception se trouvent la salle de sport et le Spa de 1 800 m².
À droite, un champ de panneaux solaires permet à NG Travel de produire environ 40% des besoins journaliers en électricité du complexe.
Juste après, les deux hôtels se dessinent, séparés par une allée végétalisée. D’un côté, de petits immeubles abritant les chambres de l'Anaya Club Zanzibar 5*, de l’autre les villas en bois du Kappa Senses Zanzibar 5*.
Tout au fond, l’océan apparaît. Face à lui, au bord d'une plage de sable blanc, se trouvent les restaurants et les piscines du resort. Plusieurs structures sont communes aux deux hôtels, d’autres ne sont accessibles que sur réservation. En voici le détail.
Après avoir pris des allotements dans plusieurs établissements de l’île - notamment pour ses clubs Coralia -, le Groupe a investi et construit, à 10 minutes de Pwani Mchangani, sur la côte nord-est, et à une bonne heure en voiture de l’aéroport international AbeidAmani Karume (ZNZ), deux hôtels en propre (après le Kappa Senses Ubud à Bali).
S'ils partagent une entrée commune, chaque établissement dispose sa propre réception, qui débouche sur une terrasse surplombant tout le complexe.
De là, on profite d'une vue d'ensemble. Sur le côté gauche, les terrains de padel ; en contrebas, un jardin travaillé en permaculture, dont les légumes, fruits, herbes aromatiques et fleurs comestibles sont utilisés par les hôtels, tandis que sous la réception se trouvent la salle de sport et le Spa de 1 800 m².
À droite, un champ de panneaux solaires permet à NG Travel de produire environ 40% des besoins journaliers en électricité du complexe.
Juste après, les deux hôtels se dessinent, séparés par une allée végétalisée. D’un côté, de petits immeubles abritant les chambres de l'Anaya Club Zanzibar 5*, de l’autre les villas en bois du Kappa Senses Zanzibar 5*.
Tout au fond, l’océan apparaît. Face à lui, au bord d'une plage de sable blanc, se trouvent les restaurants et les piscines du resort. Plusieurs structures sont communes aux deux hôtels, d’autres ne sont accessibles que sur réservation. En voici le détail.
Zoom sur l'Anaya Club Zanzibar 5*
L'Anaya Club a ouvert le premier, le 16 juin dernier. Il propose 132 chambres de 41m2 avec terrasse ou balcon aménagé de 9m2, réparties dans 18 pavillons de deux ou trois étages.
Chaque chambre est équipée d’un lit king size ou de deux lits simples, avec un coin salon et un canapé. Toutes sont dotées de la climatisation, de la télévision par satellite, d’un téléphone, d’un minibar, d’un coffre-fort, du Wifi et d’une machine à café. Dans la salle de bains, les clients profiteront d’une douche à l’italienne et d’un sèche-cheveux.
Occupation maximum : 2 adultes et 2 enfants jusqu’à 12 ans ou 1 adulte de plus de 12 ans. Des chambres communicantes sont disponibles sous réserve de disponibilité à l’arrivée.
Chaque chambre est équipée d’un lit king size ou de deux lits simples, avec un coin salon et un canapé. Toutes sont dotées de la climatisation, de la télévision par satellite, d’un téléphone, d’un minibar, d’un coffre-fort, du Wifi et d’une machine à café. Dans la salle de bains, les clients profiteront d’une douche à l’italienne et d’un sèche-cheveux.
Occupation maximum : 2 adultes et 2 enfants jusqu’à 12 ans ou 1 adulte de plus de 12 ans. Des chambres communicantes sont disponibles sous réserve de disponibilité à l’arrivée.
Différents restaurants sont à la disposition des clients, dont certains compris dans la formule All inclusive :
- Le LADHA (restaurant principal) sous forme de buffet : cuisine internationale et de spécialités locales. Le petit-déjeuner est servi de 7h00 à 10h00 ; le déjeuner de 12h30 à 14h30 et le dîner de 19h00 à 22h00 ;
- Le NZURI, restaurant snacking élaboré, ouvert de 11h00 à 18h00 ;
- Le MAWIMBI, restaurant à la carte et bar. Cuisine des îles tropicales et spécialités locales. Inclus dans la formule All Inclusive (1 fois par semaine). Dîner de 19h00 à 22h00 (sur réservation). Menu 3 plats inclus dans l'offre « All Inclusive » ;
- Deux bars extérieurs : le POA Pool Bar (10h00 - 18h00) et l’UPEPO Beach Bar (10h00 - 18h00)
Deux restaurants sont proposés en supplément avec réservation :
- Le RAHA, restaurant à la carte et bar. Spécialités de poissons et fruits de mer. Dîner de 19h00 à 22h00 ;
- Le NYOTA, rooftop lounge à la carte et bar à tapas : trois créneaux possibles : 16h - 19h ou 22h - 23h pour les boissons ; 19h – 22h pour les tapas.
- Le LADHA (restaurant principal) sous forme de buffet : cuisine internationale et de spécialités locales. Le petit-déjeuner est servi de 7h00 à 10h00 ; le déjeuner de 12h30 à 14h30 et le dîner de 19h00 à 22h00 ;
- Le NZURI, restaurant snacking élaboré, ouvert de 11h00 à 18h00 ;
- Le MAWIMBI, restaurant à la carte et bar. Cuisine des îles tropicales et spécialités locales. Inclus dans la formule All Inclusive (1 fois par semaine). Dîner de 19h00 à 22h00 (sur réservation). Menu 3 plats inclus dans l'offre « All Inclusive » ;
- Deux bars extérieurs : le POA Pool Bar (10h00 - 18h00) et l’UPEPO Beach Bar (10h00 - 18h00)
Deux restaurants sont proposés en supplément avec réservation :
- Le RAHA, restaurant à la carte et bar. Spécialités de poissons et fruits de mer. Dîner de 19h00 à 22h00 ;
- Le NYOTA, rooftop lounge à la carte et bar à tapas : trois créneaux possibles : 16h - 19h ou 22h - 23h pour les boissons ; 19h – 22h pour les tapas.
Gros point fort de l'Anaya Club : sa piscine extérieure à débordement de 635 m², face à la plage de sable blanc, et située au centre de la zone des restaurants et bars, à deux pas du centre nautique et du Kids Club.
A propos du club enfants : il est ouvert tous les jours et toute l'année pour les enfants de 4 à 10 ans, de 9h30 à 17h30, avec une prise en charge possible pendant le déjeuner. Au programme : activités créatives, jeux d’équipe, défis sportifs, balades encadrées. Les enfants de moins de 4 ans peuvent utiliser les installations du Kids Club, sous la surveillance d'un parent ou d'un adulte. Un service de baby-sitting est accessible avec supplément, sous réserve de disponibilité
Quant aux adolescents (jusqu'à 17 ans), « des rendez-vous ados » sur-mesure sont proposés, en fonction de leurs demandes pendant les vacances scolaires.
Les adultes ne sont pas en reste avec des cours de sport en coaching collectif (aquagym, aquadance, aquazumba, aquabike, yoga, streching, etc.) ou en coaching personnalisé de 1 à 6 personnes, adapté au niveau. Une palette d'une dizaine d'activités sont disponibles sur simple inscription.
Il existe aussi d’autres activités (non sportives) pour adultes, comme des animations et des événements culturels au sein de l'hôtel : initiation aux tatouages traditionnels au henné, découvertes des jeux traditionnels de Zanzibar, atelier autour de la coco - dégustation, utilisation pour la cosmétique -, et divers ateliers (smoothies, cocktails, cuisine, tressage de palmes, etc.).
Quant aux activités et aux excursions en dehors de l'hôtel, elles ont été pensées pour offrir une immersion dans la vie locale, à la rencontre des gens, de leur milieu. Les clients peuvent notamment visiter un village, une école, un dispensaire, une coopérative pour découvrir les différents métiers des femmes. Lors de notre visite, nous avons notamment pu découvrir un village en terre, une ferme aux épices, puis participer à un atelier de cuisine suivi d'une dégustation (voir la vidéo).
Une manière pour NG Travel de mettre à l’honneur, grâce aux expériences, les traditions locales et la culture swahilie à travers la cuisine, la musique et les échanges humains. Le Groupe collabore également avec les habitants des villages voisins pour la fourniture de produits frais, l’artisanat et certaines activités culturelles proposées aux clients.
Info pratique : tous les vacanciers peuvent retrouver les activités et l'ensemble des informations concernant leur séjour grâce à un QR code fourni avant le séjour, ou sur place, adapté et personnalisé par dossier.
A propos du club enfants : il est ouvert tous les jours et toute l'année pour les enfants de 4 à 10 ans, de 9h30 à 17h30, avec une prise en charge possible pendant le déjeuner. Au programme : activités créatives, jeux d’équipe, défis sportifs, balades encadrées. Les enfants de moins de 4 ans peuvent utiliser les installations du Kids Club, sous la surveillance d'un parent ou d'un adulte. Un service de baby-sitting est accessible avec supplément, sous réserve de disponibilité
Quant aux adolescents (jusqu'à 17 ans), « des rendez-vous ados » sur-mesure sont proposés, en fonction de leurs demandes pendant les vacances scolaires.
Les adultes ne sont pas en reste avec des cours de sport en coaching collectif (aquagym, aquadance, aquazumba, aquabike, yoga, streching, etc.) ou en coaching personnalisé de 1 à 6 personnes, adapté au niveau. Une palette d'une dizaine d'activités sont disponibles sur simple inscription.
Il existe aussi d’autres activités (non sportives) pour adultes, comme des animations et des événements culturels au sein de l'hôtel : initiation aux tatouages traditionnels au henné, découvertes des jeux traditionnels de Zanzibar, atelier autour de la coco - dégustation, utilisation pour la cosmétique -, et divers ateliers (smoothies, cocktails, cuisine, tressage de palmes, etc.).
Quant aux activités et aux excursions en dehors de l'hôtel, elles ont été pensées pour offrir une immersion dans la vie locale, à la rencontre des gens, de leur milieu. Les clients peuvent notamment visiter un village, une école, un dispensaire, une coopérative pour découvrir les différents métiers des femmes. Lors de notre visite, nous avons notamment pu découvrir un village en terre, une ferme aux épices, puis participer à un atelier de cuisine suivi d'une dégustation (voir la vidéo).
Une manière pour NG Travel de mettre à l’honneur, grâce aux expériences, les traditions locales et la culture swahilie à travers la cuisine, la musique et les échanges humains. Le Groupe collabore également avec les habitants des villages voisins pour la fourniture de produits frais, l’artisanat et certaines activités culturelles proposées aux clients.
Info pratique : tous les vacanciers peuvent retrouver les activités et l'ensemble des informations concernant leur séjour grâce à un QR code fourni avant le séjour, ou sur place, adapté et personnalisé par dossier.
Zoom sur le Kappa Senses Zanzibar 5*
Vue sur la piscine lagon de 1 000m², serpentant entre les suites du Kappa Senses Zanzibar - Photo : AB
Si l’Anaya commence à être rodé, le Kappa Senses est encore en phase de démarrage.
En ce début du mois de novembre, les dernières villas - encore en travaux au moment de notre visite - sont enfin commercialisées.
Le resort est composé, d’une part, de 59 villas avec piscine privée (les plus proches de l’Océan), et d’autre part, de 26 suites Jungle de 60 m², nichées au cœur d’un environnement tropical, avec un accès à une piscine lagon de 1 000m², serpentant entre les suites et une vue privilégiée sur la végétation environnante.
Leur décoration mêle inspirations africaines et lignes contemporaines.
En ce début du mois de novembre, les dernières villas - encore en travaux au moment de notre visite - sont enfin commercialisées.
Le resort est composé, d’une part, de 59 villas avec piscine privée (les plus proches de l’Océan), et d’autre part, de 26 suites Jungle de 60 m², nichées au cœur d’un environnement tropical, avec un accès à une piscine lagon de 1 000m², serpentant entre les suites et une vue privilégiée sur la végétation environnante.
Leur décoration mêle inspirations africaines et lignes contemporaines.
Dans le détail, le Kappa Senses propose :
- 26 Suites Jungle de 60 m², dont :
• Suites Jungle River Pool : situées en rez-de-chaussée, elles bénéficient de deux terrasses privées de 15 m² chacune, dont une en bordure de la piscine rivière ;
• Suites Jungle Vue Océan : situées au premier étage, elles disposent d’une terrasse privée de 22 m² et offrent une vue sur l’océan ;
• Suites Jungle Vue Sunset : situées au premier étage, elles disposent d’une terrasse privée de 22 m² et offrent une vue sur le coucher du soleil.
Chaque Suite est équipée d’une salle de bain fermée avec baignoire et douche à l’italienne, conçue pour un confort optimal. Elles peuvent accueillir jusqu’à deux adultes et deux enfants (de moins de 12 ans) ou 3 adultes.
- 53 Villas « 1 chambre », chacune dotée d’une piscine privée de 18 m², d’une terrasse aménagée de 30 m² et d’un jardin privatif de 120 m². Elles peuvent accueillir jusqu’à deux adultes et deux enfants (de moins de 12 ans) ou 3 adultes.
- 6 Villas « 2 chambres » composées chacune de deux villas identiques de 60 m². Les deux villas partagent une terrasse commune de 90 m², une piscine privée de 38 m², un salon de jardin aménagé abrité par une pergola de 22 m² ainsi qu’un jardin privatif de 160 m². Elles offrent des volumes particulièrement généreux pour les familles ou groupes d’amis jusqu’à quatre adultes et quatre enfants (de moins de 12 ans) ou 6 adultes.
Chaque villa comprend une chambre, une salle de bain semi-ouverte avec baignoire et douche à l’italienne, ainsi qu’une douche extérieure à l’italienne intégrée au jardin.
- 26 Suites Jungle de 60 m², dont :
• Suites Jungle River Pool : situées en rez-de-chaussée, elles bénéficient de deux terrasses privées de 15 m² chacune, dont une en bordure de la piscine rivière ;
• Suites Jungle Vue Océan : situées au premier étage, elles disposent d’une terrasse privée de 22 m² et offrent une vue sur l’océan ;
• Suites Jungle Vue Sunset : situées au premier étage, elles disposent d’une terrasse privée de 22 m² et offrent une vue sur le coucher du soleil.
Chaque Suite est équipée d’une salle de bain fermée avec baignoire et douche à l’italienne, conçue pour un confort optimal. Elles peuvent accueillir jusqu’à deux adultes et deux enfants (de moins de 12 ans) ou 3 adultes.
- 53 Villas « 1 chambre », chacune dotée d’une piscine privée de 18 m², d’une terrasse aménagée de 30 m² et d’un jardin privatif de 120 m². Elles peuvent accueillir jusqu’à deux adultes et deux enfants (de moins de 12 ans) ou 3 adultes.
- 6 Villas « 2 chambres » composées chacune de deux villas identiques de 60 m². Les deux villas partagent une terrasse commune de 90 m², une piscine privée de 38 m², un salon de jardin aménagé abrité par une pergola de 22 m² ainsi qu’un jardin privatif de 160 m². Elles offrent des volumes particulièrement généreux pour les familles ou groupes d’amis jusqu’à quatre adultes et quatre enfants (de moins de 12 ans) ou 6 adultes.
Chaque villa comprend une chambre, une salle de bain semi-ouverte avec baignoire et douche à l’italienne, ainsi qu’une douche extérieure à l’italienne intégrée au jardin.
Attention, ce concept mérite d’être bien décrit à vos clients au moment de la vente. En effet, le Kappa Senses Zanzibar reprend les codes du Kappa Senses Ubud à Bali. Les matériaux et une partie des éléments décoratifs ont été importés d’Indonésie.
Mais ce qui peut surprendre le plus reste la salle de bains semi-ouverte, qui comporte très peu de cloisons au niveau de la douche et des WC. La baignoire n’en a aucune. Un concept qui pourrait surprendre des clients non avertis, d'autant plus que les villas sont très proches les unes des autres.
Alors si elles sont, bien sûr, délimitées par des palissades en bois, la végétation est encore en train de pousser pour apporter davantage d’intimité dans les prochains mois.
Autre avertissement pour vos clients : l’électricité peut avoir tendance à sauter à partir de 18h. NG Travel a donc installé un système de groupes électrogènes qui prennent le relais en moins de 15 secondes. La pression de l’eau peut aussi être faible à certains moments, et le Groupe est en train de chercher des solutions pour y remédier.
Le Kappa Senses est proposé en demi-pension, avec la possibilité d’opter pour la pension complète ou Tout Inclus.
Les clients disposent deux restaurants dédiés : le Sawa (buffet pour le petit déjeuner, qui devient un restaurant libanais le soir) et au-dessus le Tamu (restauration asiatique, ouvert uniquement en soirée). Ils peuvent aussi profiter des deux restaurants communs avec l’Anaya (Mawimbi et Raha) ainsi que du Nyota (rooftop) sur réservation.
Mais aussi de trois bars : le Bahari Beach Bar, le Furaha Pool Bar et le Marijani Lagoon Bar, ouverts tous les jours de 10h0 à 18h00.
Il comprend aussi une piscine à débordement de 260m² face à l’océan.
Mais ce qui peut surprendre le plus reste la salle de bains semi-ouverte, qui comporte très peu de cloisons au niveau de la douche et des WC. La baignoire n’en a aucune. Un concept qui pourrait surprendre des clients non avertis, d'autant plus que les villas sont très proches les unes des autres.
Alors si elles sont, bien sûr, délimitées par des palissades en bois, la végétation est encore en train de pousser pour apporter davantage d’intimité dans les prochains mois.
Autre avertissement pour vos clients : l’électricité peut avoir tendance à sauter à partir de 18h. NG Travel a donc installé un système de groupes électrogènes qui prennent le relais en moins de 15 secondes. La pression de l’eau peut aussi être faible à certains moments, et le Groupe est en train de chercher des solutions pour y remédier.
Le Kappa Senses est proposé en demi-pension, avec la possibilité d’opter pour la pension complète ou Tout Inclus.
Les clients disposent deux restaurants dédiés : le Sawa (buffet pour le petit déjeuner, qui devient un restaurant libanais le soir) et au-dessus le Tamu (restauration asiatique, ouvert uniquement en soirée). Ils peuvent aussi profiter des deux restaurants communs avec l’Anaya (Mawimbi et Raha) ainsi que du Nyota (rooftop) sur réservation.
Mais aussi de trois bars : le Bahari Beach Bar, le Furaha Pool Bar et le Marijani Lagoon Bar, ouverts tous les jours de 10h0 à 18h00.
Il comprend aussi une piscine à débordement de 260m² face à l’océan.
Des infrastructures communes aux deux établissements
Bien être : Le complexe dispose d'une zone de 1 800 m² dédiée au bien-être avec piscine vitalité de 100 m² intégrée au Spa, espace fitness, 10 cabines de soins (dont 8 cabines doubles), un espace détente avec hammam et sauna et un salon de manucure et pédicure. Pour chaque soin réservé, une heure d’accès au Spa est incluse.
Sports : On retrouve deux terrains de padel éclairés, un terrain de beach volley, des terrains de pétanque, un espace yoga et un espace stretching. Mais aussi, du côté du club nautique, des équipements de snorkeling et de stand up paddle et la possibilité de pratiquer la plongée et le kite surf avec des centres partenaires.
Shopping : 4 boutiques sont regroupées dans des bâtiments aux allures de maisons traditionnelles, et dédiées à la culture africaine et zanzibarite, ainsi qu’à la culture masaï, avec des œuvres peintes par des artistes locaux et des articles du quotidien.
Extras : En supplément, pour les clients des ceux établissements, NG Travel peut organiser des dîners romantiques ou de famille sur la plage. Les soirées rooftop au Nyota sont aussi facturées en extra pour tous les clients. Pour les clients de l’Anaya, les alcools premium sont aussi comptés en supplément.
Sports : On retrouve deux terrains de padel éclairés, un terrain de beach volley, des terrains de pétanque, un espace yoga et un espace stretching. Mais aussi, du côté du club nautique, des équipements de snorkeling et de stand up paddle et la possibilité de pratiquer la plongée et le kite surf avec des centres partenaires.
Shopping : 4 boutiques sont regroupées dans des bâtiments aux allures de maisons traditionnelles, et dédiées à la culture africaine et zanzibarite, ainsi qu’à la culture masaï, avec des œuvres peintes par des artistes locaux et des articles du quotidien.
Extras : En supplément, pour les clients des ceux établissements, NG Travel peut organiser des dîners romantiques ou de famille sur la plage. Les soirées rooftop au Nyota sont aussi facturées en extra pour tous les clients. Pour les clients de l’Anaya, les alcools premium sont aussi comptés en supplément.
Le décryptage d’Audrey Storme, Hotel Manager des deux établissements
« L'Anaya Zanzibar a ouvert le 16 juin dernier et le Kappa Senses le 15 août. Ce sont deux établissements qui sont indépendants, séparés par un mur végétal, avec chacun leur réception, des restaurants dédiés, leurs propres piscines et plages.
Ils partagent certaines infrastructures communes comme les terrains de padel, certains restaurants, le centre nautique et le spa.
Les deux hôtels ont des identités très distinctes : l'Anaya est un club 5 étoiles en all inclusive ; le Kappa Senses propose une hôtellerie classique, très haut de gamme, sur le même modèle que notre premier hôtel à Ubud, avec des suites et des villas avec piscine privée.
On s'adresse donc à deux clientèles bien distinctes : pour l'Anaya, une clientèle qui vient rechercher l'animation, l'accompagnement, le côté convivial et chaleureux du club ; pour le Kappa Senses, une clientèle plus indépendante, qui ne recherche pas l'animation, mais plutôt la tranquillité, un service haut de gamme et personnalisé.
Ce qu'il faut retenir principalement de ces deux hôtels c'est :
- l'emplacement privilégié sur la côte est de l'île, avec une plage splendide de sable fin, un lagon turquoise, protégé par une barrière de corail, avec une plage privative, qui ne disparaît pas à marée haute ;
- le style épuré des deux propriétés, avec une architecture basse, des pavillons de deux à trois étages maximum et 132 chambres modernes décorées avec goût côté Anaya ; et 85 suites et villas avec piscine privée côté Kappa Senses ;
- l'offre culinaire, tant côté Anaya avec notre offre tout inclus et restaurant à la carte, que côté Kappa Senses, où l'idée est de proposer une cuisine locale et internationale variée et de qualité ;
- les infrastructures sportives, avec deux terrains de padel, une salle de fitness extrêmement bien équipée, un centre nautique qui propose du matériel de snorkeling, du paddle, kayak, etc. et des cours de kitesurf et de plongée, gérés par des partenaires qui parlent français ;
- l'équipe francophone sur place avec, côté Anaya, l'équipe d'animation Jet tours, mais aussi au sein de l'équipe de management pour accueillir au mieux vos clients français. »
Ils partagent certaines infrastructures communes comme les terrains de padel, certains restaurants, le centre nautique et le spa.
Les deux hôtels ont des identités très distinctes : l'Anaya est un club 5 étoiles en all inclusive ; le Kappa Senses propose une hôtellerie classique, très haut de gamme, sur le même modèle que notre premier hôtel à Ubud, avec des suites et des villas avec piscine privée.
On s'adresse donc à deux clientèles bien distinctes : pour l'Anaya, une clientèle qui vient rechercher l'animation, l'accompagnement, le côté convivial et chaleureux du club ; pour le Kappa Senses, une clientèle plus indépendante, qui ne recherche pas l'animation, mais plutôt la tranquillité, un service haut de gamme et personnalisé.
Ce qu'il faut retenir principalement de ces deux hôtels c'est :
- l'emplacement privilégié sur la côte est de l'île, avec une plage splendide de sable fin, un lagon turquoise, protégé par une barrière de corail, avec une plage privative, qui ne disparaît pas à marée haute ;
- le style épuré des deux propriétés, avec une architecture basse, des pavillons de deux à trois étages maximum et 132 chambres modernes décorées avec goût côté Anaya ; et 85 suites et villas avec piscine privée côté Kappa Senses ;
- l'offre culinaire, tant côté Anaya avec notre offre tout inclus et restaurant à la carte, que côté Kappa Senses, où l'idée est de proposer une cuisine locale et internationale variée et de qualité ;
- les infrastructures sportives, avec deux terrains de padel, une salle de fitness extrêmement bien équipée, un centre nautique qui propose du matériel de snorkeling, du paddle, kayak, etc. et des cours de kitesurf et de plongée, gérés par des partenaires qui parlent français ;
- l'équipe francophone sur place avec, côté Anaya, l'équipe d'animation Jet tours, mais aussi au sein de l'équipe de management pour accueillir au mieux vos clients français. »
Des taux de remplissage très encourageants
Atelier cuisine avec les conseillers voyages conviés fin septembre à découvrir l'Anaya et le Kappa Senses à Zanzibar - Photo : AB
Selon Sébastien Mano, directeur commercial B2B de Jet tours, Zanzibar est une destination en progression constante pour le Groupe NG Travel depuis son arrivée sur l’île.
L’Anaya, notamment, a connu un démarrage sur les chapeaux de roue. « Les taux de remplissage sont très bons jusqu'à la fin de l'année. Nous avons encore du boulot pour l'année prochaine », souligne-t-il. Pour le mois d’octobre, ils étaient respectivement de 80% sur l’Anaya et de 45% pour le Kappa Senses.
Avec ce nouveau complexe, NG Travel souhaite proposer une alternative dans l’Océan Indien, « pour des clients qui auraient déjà fait l'île Maurice, les Seychelles, les Maldives et qui cherchent de nouvelles destinations dans la zone », ajoute Sébastien Mano.
L'arrivée d'Air France en vol direct a aussi contribué à pousser la destination.
Si l’Anaya s’adresse principalement à une clientèle française ou francophone (quelques TO italiens et polonais ont pris un peu de stock), le Kappa Senses vise une clientèle plus internationale, comme le Kappa Ubud à Bali.
À noter que les deux hôtels sont ouverts à l'année, avec une haute saison d’octobre à mars.
Des excursions en Tanzanie peuvent être réservées à l’avance ou achetées sur place pour réaliser un safari d’une, deux ou trois nuits avec les vols.
Lire aussi : Avec sa marque Anaya, Jet tours passe à l’étape supérieure
L’Anaya, notamment, a connu un démarrage sur les chapeaux de roue. « Les taux de remplissage sont très bons jusqu'à la fin de l'année. Nous avons encore du boulot pour l'année prochaine », souligne-t-il. Pour le mois d’octobre, ils étaient respectivement de 80% sur l’Anaya et de 45% pour le Kappa Senses.
Avec ce nouveau complexe, NG Travel souhaite proposer une alternative dans l’Océan Indien, « pour des clients qui auraient déjà fait l'île Maurice, les Seychelles, les Maldives et qui cherchent de nouvelles destinations dans la zone », ajoute Sébastien Mano.
L'arrivée d'Air France en vol direct a aussi contribué à pousser la destination.
Si l’Anaya s’adresse principalement à une clientèle française ou francophone (quelques TO italiens et polonais ont pris un peu de stock), le Kappa Senses vise une clientèle plus internationale, comme le Kappa Ubud à Bali.
À noter que les deux hôtels sont ouverts à l'année, avec une haute saison d’octobre à mars.
Des excursions en Tanzanie peuvent être réservées à l’avance ou achetées sur place pour réaliser un safari d’une, deux ou trois nuits avec les vols.
Lire aussi : Avec sa marque Anaya, Jet tours passe à l’étape supérieure
Enfin, précisons que la Tanzanie exige de remplir un certain nombre de formalités pour s'y rendre :
- passeport dont la validité dépasse 6 mois à compter de la date d'arrivée est nécessaire ;
- visa obligatoire (environ 50€ ou 50$) en ligne via le site du gouvernement tanzanien ou à l'arrivée dans les aéroports internationaux et ports désignés ;
- assurance voyage obligatoire de 44 USD par personne valable 90 jours ;
- et, depuis le 17 octobre 2026, une déclaration de santé en ligne (via la plateforme Afyamsafiri) avant l'arrivée ainsi qu'une prise de température à l'arrivée en raison de l’épidémie d’Ebola qui touche la République démocratique du Congo, ainsi que le Kenya voisin.
- passeport dont la validité dépasse 6 mois à compter de la date d'arrivée est nécessaire ;
- visa obligatoire (environ 50€ ou 50$) en ligne via le site du gouvernement tanzanien ou à l'arrivée dans les aéroports internationaux et ports désignés ;
- assurance voyage obligatoire de 44 USD par personne valable 90 jours ;
- et, depuis le 17 octobre 2026, une déclaration de santé en ligne (via la plateforme Afyamsafiri) avant l'arrivée ainsi qu'une prise de température à l'arrivée en raison de l’épidémie d’Ebola qui touche la République démocratique du Congo, ainsi que le Kenya voisin.
Air France en vol direct
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Air France opère en vol direct vers la Tanzanie au départ de Paris CDG et dessert Kilimandjaro et Zanzibar.
Au vu de la demande, la compagnie a opéré 5 vols par semaine durant l’été 2026. Elle retombe à 3 vols durant la saison hiver 2026-2027.
Les vols sont assurés en Boeing 777-200 ou Boeing 787 (avec un nombre de sièges sur chaque classe qui varie légèrement en fonction des appareils).
Pour l’été prochain, 3 vols par semaine sont prévus, les mardi, jeudi, samedi.
À noter qu’Air France suspend ses opérations sur la « green season », de fin mars à fin mai.
Autre info importante : la compagnie n’a pas les droits de trafic entre Kilimandjaro et Zanzibar. Pour les clients souhaitant faire un combiné safari-balnéaire, ils peuvent voyager sur les vols directs d’Air France à l’aller Paris-Kilimandjaro et au retour Zanzibar-Paris, mais ils devront acheter le billet entre Kilimandjaro et Zanzibar sur une compagnie locale.
Au vu de la demande, la compagnie a opéré 5 vols par semaine durant l’été 2026. Elle retombe à 3 vols durant la saison hiver 2026-2027.
Les vols sont assurés en Boeing 777-200 ou Boeing 787 (avec un nombre de sièges sur chaque classe qui varie légèrement en fonction des appareils).
Pour l’été prochain, 3 vols par semaine sont prévus, les mardi, jeudi, samedi.
À noter qu’Air France suspend ses opérations sur la « green season », de fin mars à fin mai.
Autre info importante : la compagnie n’a pas les droits de trafic entre Kilimandjaro et Zanzibar. Pour les clients souhaitant faire un combiné safari-balnéaire, ils peuvent voyager sur les vols directs d’Air France à l’aller Paris-Kilimandjaro et au retour Zanzibar-Paris, mais ils devront acheter le billet entre Kilimandjaro et Zanzibar sur une compagnie locale.
Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com
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