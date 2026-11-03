Lors de Rendez-vous en France, nous représentions les hôteliers du Val-de-Marne. À partir d'aujourd'hui, il ne nous sera plus possible d'assister à ce genre d'événement.



De toute façon, il ne va plus rien se passer et, de fait, le club hôtelier va devenir inactif.



J'avais signalé dans un courrier que, dès que le comité départemental du tourisme disparaîtrait, le club hôtelier suivrait, sauf si quelqu'un veut le reprendre. Je ne sais pas ce qu'il va développer sans son meilleur actif

Effectivement, les recettes des CDT et CRT proviennent très majoritairement des collectivités de tutelle.



Dans le contexte des finances publiques que nous connaissons (avec également l'accroissement des charges), le financement de nos structures est donc une réelle préoccupation avec ses impacts : disparition de structures ou nette dégradation de la capacité d'action

Il a été décidé de liquider purement et simplement la structure, privée alors de sa subvention annuelle de 900 000 euros.Derrière, c'est tout l'écosystème touristique départemental qui se trouve fragilisé.", se lamente l'hôtelier.Et le cas de Val-de-Marne Tourisme n'est pas isolé en France.Un échelon en dessous, dans le Cotentin, quatre offices de tourisme parmi les moins fréquentés étaient eux aussi voués à la fermeture, mais finalement cette décision a été reportée, le temps de trouver un accord avec les communes concernées.Le secteur institutionnel paraît durablement fragilisé. Lors du congrès d'ADN Tourisme 2025, le sujet du financement était sur toutes les lèvres et "une angoisse collective émanait aussi bien des dirigeants que des salariés".Un an plus tard, cela ne s'est pas amélioré.", résume Olivier Amblard, administrateur d'ADN Tourisme.Le département rappelle que l’association dépendait de plus en plus de la subvention qu’il lui versait, laquelle finançait notamment l’intégralité de ses emplois.