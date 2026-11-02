Ryanair : le bénéfice semestriel recule de 15 %

Pour l’exercice 2027/2028, Ryanair est couvert à 25 %, à environ 95 dollars le baril. La compagnie estime la hausse de sa facture carburant à environ 2 milliards d’euros, sur la base des prix à terme actuels. Elle prévoit une hausse sensible des tarifs court-courrier en Europe, qui ne suffirait pas à compenser ce surcoût. Elle revoit ses coûts, notamment ses accords aéroportuaires et salariaux, avec d’éventuels gels temporaires des salaires.



L’objectif de trafic 2026/2027 a été abaissé de 216 à 214 millions de passagers. Ryanair vise plus de 220 millions de passagers (+3 %) en 2027/2028, avec la livraison de 16 Boeing 737 MAX 10 pour l’été 2027.



La compagnie met en vente 126 nouvelles routes et une base à Rimini pour l’été 2027. Les capacités iront en priorité vers l’Albanie, l’Italie, le Maroc, la Slovaquie et la Suède, au détriment de l’Autriche, de l’Allemagne et des régions espagnoles.



La demande du troisième trimestre est jugée solide, avec des tarifs légèrement supérieurs à ceux de l’an dernier. Faute de visibilité sur le quatrième trimestre, Ryanair ne publie pas de prévision de bénéfice annuel.