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Ryanair : le bénéfice semestriel recule de 15 %

résultats du premier semestre de l’exercice 2026/2027, clos le 30 septembre


Ryanair a publié le 2 novembre un bénéfice net semestriel de 2,15 milliards d’euros, en baisse de 15 %. Le doublement du prix du kérosène non couvert et le recul de 4 % du tarif moyen ont pesé, malgré un trafic en hausse de 6 %, à 125,8 millions de passagers.


Rédigé par le Lundi 2 Novembre 2026 à 11:37

Ryanair : le bénéfice semestriel recule de 15 % - Depositphotos.com Auteur frantic00
Ryanair : le bénéfice semestriel recule de 15 % - Depositphotos.com Auteur frantic00
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Ryanair publie des résultats semestriels en baisse.

Sur le premier semestre de son exercice 2026/2027, clos le 30 septembre, la compagnie affiche un bénéfice net de 2,15 milliards d’euros, contre 2,54 milliards un an plus tôt (-15 %), selon son communiqué.

Le chiffre d’affaires progresse de 3 %, à 10,08 milliards d’euros. Le trafic augmente de 6 %, à 125,8 millions de passagers, mais le tarif moyen recule de 4 %, à 55,70 euros. Les revenus annexes progressent de 6 %, à 3,08 milliards d’euros.

Les coûts d’exploitation augmentent de 10 %, à 7,69 milliards d’euros. Le prix des 20 % de kérosène non couverts a doublé, à environ 130 dollars le baril. Le reste est couvert à environ 67 dollars jusqu’en mars 2027, indique un communiqué.

Une facture carburant alourdie d’environ 2 milliards d’euros en 2027/2028

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Pour l’exercice 2027/2028, Ryanair est couvert à 25 %, à environ 95 dollars le baril. La compagnie estime la hausse de sa facture carburant à environ 2 milliards d’euros, sur la base des prix à terme actuels. Elle prévoit une hausse sensible des tarifs court-courrier en Europe, qui ne suffirait pas à compenser ce surcoût. Elle revoit ses coûts, notamment ses accords aéroportuaires et salariaux, avec d’éventuels gels temporaires des salaires.

L’objectif de trafic 2026/2027 a été abaissé de 216 à 214 millions de passagers. Ryanair vise plus de 220 millions de passagers (+3 %) en 2027/2028, avec la livraison de 16 Boeing 737 MAX 10 pour l’été 2027.

La compagnie met en vente 126 nouvelles routes et une base à Rimini pour l’été 2027. Les capacités iront en priorité vers l’Albanie, l’Italie, le Maroc, la Slovaquie et la Suède, au détriment de l’Autriche, de l’Allemagne et des régions espagnoles.

La demande du troisième trimestre est jugée solide, avec des tarifs légèrement supérieurs à ceux de l’an dernier. Faute de visibilité sur le quatrième trimestre, Ryanair ne publie pas de prévision de bénéfice annuel.

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Tags : ryanair
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