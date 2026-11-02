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IATA : la demande mondiale en baisse de 0,5 % en septembre, plombée par le Moyen-Orient

données de l’IATA pour septembre 2026


Le trafic aérien mondial de passagers a reculé de 0,5 % en septembre 2026 sur un an, selon l’Association du transport aérien international (IATA). Hors Moyen-Orient, où les compagnies perdent 7,5 % à l’international, la demande progresse de 0,3 %. Le coefficient d’occupation s’établit à 83,2 %.


Rédigé par le Lundi 2 Novembre 2026 à 10:20

IATA : la demande mondiale en baisse de 0,5 % en septembre, plombée par le Moyen-Orient - Depositphotos.com Auteur mcr1961
IATA : la demande mondiale en baisse de 0,5 % en septembre, plombée par le Moyen-Orient - Depositphotos.com Auteur mcr1961
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Le trafic aérien mondial a marqué le pas en septembre.

La demande de transport de passagers a reculé de 0,5 % par rapport à septembre 2025, indique l’Association du transport aérien international (IATA) dans un communiqué. Hors Moyen-Orient, elle progresse de 0,3 %.

La capacité, mesurée en sièges-kilomètres offerts (ASK), diminue de 0,2 %. Le coefficient d’occupation s’établit à 83,2 % (-0,3 point).

À l’international, la demande augmente de 0,4 % (+1,7 % hors Moyen-Orient), pour une capacité en hausse de 0,5 % et un coefficient d’occupation de 83,6 %. Le marché intérieur recule de 2,2 %, avec un coefficient d’occupation de 82,5 %.

Autres articles
Les transporteurs du Moyen-Orient enregistrent une baisse de 7,5 % de leur trafic international. Le corridor Moyen-Orient-Asie recule de 8,8 %, après -7,9 % en août.

Les compagnies européennes affichent une hausse de 1,8 %, avec un coefficient d’occupation de 86,1 %. Sur l’Atlantique Nord, le trafic diminue de 0,6 %, contre -2,5 % en août.

La demande internationale des transporteurs nord-américains est stable. Les plus fortes progressions reviennent aux compagnies d’Amérique latine (+8,2 %) et d’Afrique (+8 %), devant l’Asie-Pacifique (+0,7 %).

Sur les marchés intérieurs, les États-Unis reculent de 2,7 % et l’Inde de 8,3 %, la chute la plus marquée de l’année selon l’IATA. L’Australie, le Brésil et la Chine progressent. Au Japon (-0,8 %), des perturbations liées à la météo ont affecté la « Semaine d’argent ».

« La capacité en sièges réguliers devrait se maintenir au-dessus des niveaux de 2025 en octobre et novembre, mais les taux de croissance demeurent faibles et très variables selon les régions », a déclaré Marie Owens Thomsen, économiste en chef de l’IATA.

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