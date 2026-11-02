IATA : la demande mondiale en baisse de 0,5 % en septembre, plombée par le Moyen-Orient

La capacité en sièges réguliers devrait se maintenir au-dessus des niveaux de 2025 en octobre et novembre, mais les taux de croissance demeurent faibles et très variables selon les régions

de leur trafic international. Le corridor Moyen-Orient-Asie recule de 8,8 %, après -7,9 % en août., avec un coefficient d’occupation de 86,1 %.La demande internationale des transporteurs nord-américains est stable. Les plus fortes progressions reviennent aux compagnies d’Amérique latine (+8,2 %) et d’Afrique (+8 %), devant l’Asie-Pacifique (+0,7 %).Sur les marchés intérieurs,, la chute la plus marquée de l’année selon l’IATA. L’Australie, le Brésil et la Chine progressent. Au Japon (-0,8 %), des perturbations liées à la météo ont affecté la « Semaine d’argent ».», a déclarééconomiste en chef de l’IATA.