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Inspirations Voyages – Hurtigruten, vendre la Norvège et l'Express Côtier en agence


Christine Bois-Beauval, Directrice Générale d'Hurtigruten pour la France et le Benelux, est l'invitée d'Inspirations Voyages pour détailler la promesse d'une compagnie historique, profondément ancrée dans la vie locale et résolument tournée vers un tourisme responsable.


Rédigé par Fabien Da Luz le Dimanche 1 Novembre 2026 à 21:00

La Norvège, avec ses fjords spectaculaires et sa nature brute, attire une clientèle en quête de grands espaces et d'expériences mémorables. Mais pour découvrir ce territoire tout en longueur, la croisière classique n'est pas toujours la réponse la plus adaptée. C'est sur ce créneau de l'authenticité que se positionne Hurtigruten, véritable institution qui sillonne le littoral norvégien par tous les temps et toutes les saisons. Comment différencier ce produit atypique et rassurer les voyageurs ? Quels sont les arguments pour déclencher la vente de cette destination réputée onéreuse ?

Christine Bois-Beauval détaille l'offre d'Hurtigruten. L'Express Côtier et les nouvelles croisières Signature constituent des arguments de poids pour proposer une Norvège authentique à vos clients.

L'ADN Hurtigruten : 130 ans d'histoire et le cap vers la zéro émission

Au cours de cet entretien, Christine Bois-Beauval revient sur la genèse fascinante de la compagnie. L'histoire a débuté il y a plus de 130 ans, le 2 juillet 1893, lorsque le capitaine de marine marchande Richard With a relevé le défi de relier Trondheim à Hammerfest. Son objectif était d'acheminer le courrier et les marchandises sur un trajet qui prenait alors plus de six mois, ouvrant ainsi la voie à l'exportation du poisson norvégien. En 1896, la ligne s'étendait vers le Spitzberg, avant de devenir la mythique ligne Bergen-Kirkenes au début du XXe siècle.

Aujourd'hui, forte de cet héritage, la compagnie prépare l'avenir avec son ambitieux projet "Sea Zero". Ce regroupement de recherche norvégien vise à concevoir le premier navire de transport de passagers à zéro émission. Si la phase de recherche a déjà prouvé qu'une réduction de 50 % des émissions est possible grâce à de nouveaux matériaux, la réalisation du projet nécessite désormais un développement conjoint avec le gouvernement norvégien pour équiper les ports de bornes de recharge électrique.

L'Express Côtier : l'immersion norvégienne au quotidien

Pour tout agent de voyages, proposer l'Express Côtier, c'est offrir l'assurance d'un tourisme utile et authentique. Avec une flotte de dix navires, dont sept entièrement dédiés à cet itinéraire historique, Hurtigruten est la véritable colonne vertébrale du pays. Ces navires de travail chargent et déchargent du fret à chaque escale, offrant une animation permanente et authentique à quai.

À bord, l'immersion est totale. Les passagers internationaux côtoient les locaux, le tout encadré par un équipage norvégien. Cette authenticité se retrouve dans l'assiette grâce au concept "Norwegian Coastal Kitchen" : 80 % des produits servis à bord proviennent du circuit court, permettant aux clients de déguster du poisson ultrafrais ou le fameux agneau des îles Lofoten.

Montée en gamme, fjords et phénomènes naturels inédits

Pour marquer ses 130 ans, la compagnie a lancé ses croisières "Signature", une offre premium proposant des escales plus longues à bord de trois navires sélectionnés. L'interview dévoile d'importantes nouveautés prévues pour 2027 :
● L'Odyssée des Fjords : Un itinéraire d'une semaine dans le sud de la Norvège pour explorer quatre fjords majeurs (dont le célèbre Hardangerfjord), des glaciers et des églises en bois debout.
● L'Odyssée Boréale : Une navigation spectaculaire en Arctique incluant Narvik, Alta, le Cap Nord et de longues escales aux îles Lofoten.
● Nouvelle ligne au départ de Copenhague : Un itinéraire reliant la capitale danoise au Cap Nord via Bergen et Ålesund.

Ces itinéraires mettent en valeur les merveilles naturelles du pays. En été, les passagers vivent au rythme du "soleil de minuit", profitant d'une luminosité continue et de températures clémentes idéales pour fuir les canicules européennes. De septembre à fin mars, l'hiver arctique offre le spectacle fascinant des aurores boréales. La compagnie s'est d'ailleurs associée à l'expert scientifique Tom Kerss, "Aurora Chaser", pour enrichir l'expérience d'observation à bord.

Stratégie B2B : accompagnement agence et "Promesse Aurores Boréales"

L'aspect commercial et la réassurance client sont primordiaux pour finaliser une vente. La compagnie frappe fort avec sa "Promesse Aurores Boréales" : si aucune aurore n'est observée lors d'un itinéraire de 12 jours (dont six passés au-dessus du cercle polaire), Hurtigruten offre une nouvelle croisière de 6 jours à ses clients.

Côté budget, les offres sont structurées pour répondre à différentes demandes. Les croisières dans les fjords débutent à environ 2 000 euros en pension complète, tandis que les itinéraires hivernaux oscillent entre 2 500 et 3 000 euros. Atout majeur pour les agences : les croisières Signature (notamment à bord du Trollfjord) incluent le personnel francophone et les boissons, un argument décisif face au coût de la vie locale.

Pour soutenir son réseau, Hurtigruten met à disposition une équipe de réservation de quinze experts qui prennent le temps de former et d'orienter les agents de voyages, appuyée sur le terrain par deux commerciaux dédiés. Enfin, pour dynamiser les ventes immédiates, une offre "Early Booking" permet de faire bénéficier les clients d'une réduction allant jusqu'à 700 euros pour toute réservation effectuée avant fin octobre.


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Tags : Inspirations Voyages
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