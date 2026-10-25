Inspirations Voyages – Hurtigruten, vendre la Norvège et l'Express Côtier en agence

Au cours de cet entretien, Christine Bois-Beauval revient sur la genèse fascinante de la compagnie. L'histoire a débuté il y a plus de 130 ans, le 2 juillet 1893, lorsque le capitaine de marine marchande Richard With a relevé le défi de relier Trondheim à Hammerfest. Son objectif était d'acheminer le courrier et les marchandises sur un trajet qui prenait alors plus de six mois, ouvrant ainsi la voie à l'exportation du poisson norvégien. En 1896, la ligne s'étendait vers le Spitzberg, avant de devenir la mythique ligne Bergen-Kirkenes au début du XXe siècle.



Aujourd'hui, forte de cet héritage, la compagnie prépare l'avenir avec son ambitieux projet "Sea Zero". Ce regroupement de recherche norvégien vise à concevoir le premier navire de transport de passagers à zéro émission. Si la phase de recherche a déjà prouvé qu'une réduction de 50 % des émissions est possible grâce à de nouveaux matériaux, la réalisation du projet nécessite désormais un développement conjoint avec le gouvernement norvégien pour équiper les ports de bornes de recharge électrique.