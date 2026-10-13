Une 4e édition du roadshow PONANT EXPLORATIONS x BEACHCOMBER TOURS qui met le cap sur la Polynésie

Une 4ᵉ édition dans la continuité du succès
Après trois saisons couronnées de succès, le duo ne change pas une formule qui gagne. Au programme de cette nouvelle tournée : 55 déjeuners et dîners de présentation organisés aux quatre coins de la France et en Suisse, pour faire découvrir les dernières collections de voyages des deux voyagistes et partager un moment d'échange privilégié avec le réseau de distribution.
« Nos deux marques travaillent sur le haut de gamme, sur les séjours à la carte et sur des prestations plutôt très bien ficelées. L'idée, c'est d'associer nos deux maisons pour créer de la synergie. Et ça fonctionne très bien : les trois premières saisons ont été couronnées de succès, avec beaucoup de visites et de bons résultats en vente. » se réjouit David Simon, directeur commercial chez Beachcomber Tours.
Pour PONANT EXPLORATIONS, l'enjeu est tout aussi stratégique. « La distribution est au cœur de notre stratégie. Nous multiplions les formations et les occasions de rencontres avec les agences de voyages », rappelle Stéphane Grillon, directeur des ventes France / Belgique / Suisse chez PONANT EXPLORATIONS.
« Nos deux marques travaillent sur le haut de gamme, sur les séjours à la carte et sur des prestations plutôt très bien ficelées. L'idée, c'est d'associer nos deux maisons pour créer de la synergie. Et ça fonctionne très bien : les trois premières saisons ont été couronnées de succès, avec beaucoup de visites et de bons résultats en vente. » se réjouit David Simon, directeur commercial chez Beachcomber Tours.
Pour PONANT EXPLORATIONS, l'enjeu est tout aussi stratégique. « La distribution est au cœur de notre stratégie. Nous multiplions les formations et les occasions de rencontres avec les agences de voyages », rappelle Stéphane Grillon, directeur des ventes France / Belgique / Suisse chez PONANT EXPLORATIONS.
Une soirée en deux temps
Chaque escale suit un déroulé bien rodé. Un premier temps, plus formel, est consacré à la présentation des nouveautés de chaque marque. Vient ensuite un temps de networking, l'occasion de prendre le temps d'échanger sur la manière de construire une stratégie commune, sur les actions à mener et sur la façon de faire rayonner les marques au travers des nombreuses agences présentes.
Une formule qui séduit visiblement les participants, venus aussi bien pour se former que pour profiter d'un moment convivial.
Une formule qui séduit visiblement les participants, venus aussi bien pour se former que pour profiter d'un moment convivial.
PONANT EXPLORATIONS : des Philippines à l'Antarctique
Côté croisières, PONANT EXPLORATIONS a dévoilé plusieurs itinéraires inédits. Parmi les temps forts de cette saison : l'archipel des Visayas aux Philippines, de nouveaux itinéraires aux Bahamas, mais aussi un voyage hors du commun, le tour complet de l'Antarctique. Cette circumnavigation du continent blanc est d'ores et déjà ouverte à la réservation pour janvier 2028.
La Polynésie reste également un axe majeur pour la compagnie, qui y positionne deux navires : le Paul Gauguin et le Jacques Cartier, dont les itinéraires permettent de découvrir les cinq archipels polynésiens.
La Polynésie reste également un axe majeur pour la compagnie, qui y positionne deux navires : le Paul Gauguin et le Jacques Cartier, dont les itinéraires permettent de découvrir les cinq archipels polynésiens.
BEACHCOMBER TOURS : le grand retour du Trou aux Biches Beachcomber
Du côté de BEACHCOMBER TOURS, « pas mal de petites nouveautés, certaines déjà publiées, d'autres que l'on garde en surprise pour l'année ». Parmi les annonces phares, le retour du Trou aux Biches Beachcomber, hôtel emblématique de l'île Maurice et particulièrement prisé de la clientèle française, qui rouvre ses portes après rénovation pour les vacances de la Toussaint.
Le voyagiste annonce également la relance de la Tanzanie continentale avec 3 nouveaux safaris et des combinés Tanzanie / Zanzibar avec la déclinaison de son circuit Zanzibar Tranquille en version supérieure pour une expérience exceptionnelle entre safari et plage. Une programmation qui vient enrichir un portefeuille déjà riche, de l'île Maurice aux Seychelles, en passant par les Maldives, le Sri Lanka, la Polynésie française ou encore Oman.
Le voyagiste annonce également la relance de la Tanzanie continentale avec 3 nouveaux safaris et des combinés Tanzanie / Zanzibar avec la déclinaison de son circuit Zanzibar Tranquille en version supérieure pour une expérience exceptionnelle entre safari et plage. Une programmation qui vient enrichir un portefeuille déjà riche, de l'île Maurice aux Seychelles, en passant par les Maldives, le Sri Lanka, la Polynésie française ou encore Oman.
Un voyage d'exception en Polynésie à gagner
Grande nouveauté de cette édition : pour la première fois, un voyage d'exception en Polynésie française est à remporter tout au long du roadshow. Co-organisé par PONANT EXPLORATIONS et BEACHCOMBER TOURS, avec le concours d'Air Tahiti Nui, Tahiti Tourisme, Brando et InterContinental, ce challenge récompensera 10 participants.
À la clé : les vols Air Tahiti Nui, 2 nuits à l'InterContinental Tahiti Resort & Spa, 1 journée de découverte d'exception au Brando, 1 croisière à bord du Paul Gauguin, 2 nuits à Moorea, ainsi que de nombreux autres temps forts.
Et comme lors des éditions précédentes, chaque rendez-vous se conclut par un tirage au sort permettant à un agent de voyages de repartir avec un chèque-cadeau de 100 €.
À la clé : les vols Air Tahiti Nui, 2 nuits à l'InterContinental Tahiti Resort & Spa, 1 journée de découverte d'exception au Brando, 1 croisière à bord du Paul Gauguin, 2 nuits à Moorea, ainsi que de nombreux autres temps forts.
Et comme lors des éditions précédentes, chaque rendez-vous se conclut par un tirage au sort permettant à un agent de voyages de repartir avec un chèque-cadeau de 100 €.
Les agents de voyages au rendez-vous
Les professionnels ne cachent pas leur enthousiasme. Tous insistent sur l'importance du lien humain avec les équipes commerciales. « C'est très important de toujours garder le contact avec les commerciaux, parce qu'ils sont toujours là pour nous aider quand on rencontre une difficulté ou qu'on a des questions », témoigne une agent de voyages.
Au-delà des nouveautés, ces soirées offrent aussi une forme de reconnaissance du métier. « On se sent reconnus dans ce que l'on fait tous les jours », confie une participante. Pour beaucoup, ce sont des partenaires fidèles avec lesquels leur agence travaille depuis longtemps, avec de très bons retours clients.
Une conviction partagée par les organisateurs, qui poursuivent leur tournée jusqu'en novembre avec la même ambition : faire de ce roadshow le rendez-vous incontournable du voyage haut de gamme pour les agences de voyages.
Au-delà des nouveautés, ces soirées offrent aussi une forme de reconnaissance du métier. « On se sent reconnus dans ce que l'on fait tous les jours », confie une participante. Pour beaucoup, ce sont des partenaires fidèles avec lesquels leur agence travaille depuis longtemps, avec de très bons retours clients.
Une conviction partagée par les organisateurs, qui poursuivent leur tournée jusqu'en novembre avec la même ambition : faire de ce roadshow le rendez-vous incontournable du voyage haut de gamme pour les agences de voyages.
Contact Beachcomber Tours
Beachcomber Tours
7, rue du Pasteur Wagner – 75011 Paris
Tél réservation : 01 44 94 72 72 (non surtaxé)
E-mail : reservation@beachcombertours.fr
Site professionnel : www.beachpro.fr
Collection de voyages : Brochures en ligne
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E-mail : reservation@beachcombertours.fr
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Collection de voyages : Brochures en ligne
Contact PONANT EXPLORATIONS
Pour toute information complémentaire, contactez les Conseillers Croisières PONANT EXPLORATIONS :
Email : reservation@ponant.com
Téléphone : 04 91 16 16 28
Site web : www.ponant.com
Email : reservation@ponant.com
Téléphone : 04 91 16 16 28
Site web : www.ponant.com
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