logo TourMaG  
Recherche avancée

Une 4e édition du roadshow PONANT EXPLORATIONS x BEACHCOMBER TOURS qui met le cap sur la Polynésie


De septembre à novembre 2026, PONANT EXPLORATIONS et BEACHCOMBER TOURS reprennent la route pour la 4ᵉ édition de leur roadshow commun. Aux côtés de leur partenaire Air Tahiti Nui, les deux maisons partent à la rencontre de plus de 1 500 agents de voyages en France et en Suisse pour présenter leurs nouveautés et renforcer des liens déjà solides. Retrouvez l'une de ces escales, sous la douceur provençale.


Rédigé par PONANT EXPLORATIONS et BEACHCOMBER TOURS le Dimanche 18 Octobre 2026 à 22:00

Une 4ᵉ édition dans la continuité du succès

Après trois saisons couronnées de succès, le duo ne change pas une formule qui gagne. Au programme de cette nouvelle tournée : 55 déjeuners et dîners de présentation organisés aux quatre coins de la France et en Suisse, pour faire découvrir les dernières collections de voyages des deux voyagistes et partager un moment d'échange privilégié avec le réseau de distribution.

« Nos deux marques travaillent sur le haut de gamme, sur les séjours à la carte et sur des prestations plutôt très bien ficelées. L'idée, c'est d'associer nos deux maisons pour créer de la synergie. Et ça fonctionne très bien : les trois premières saisons ont été couronnées de succès, avec beaucoup de visites et de bons résultats en vente. » se réjouit David Simon, directeur commercial chez Beachcomber Tours.

Pour PONANT EXPLORATIONS, l'enjeu est tout aussi stratégique. « La distribution est au cœur de notre stratégie. Nous multiplions les formations et les occasions de rencontres avec les agences de voyages », rappelle Stéphane Grillon, directeur des ventes France / Belgique / Suisse chez PONANT EXPLORATIONS.

Une soirée en deux temps

Chaque escale suit un déroulé bien rodé. Un premier temps, plus formel, est consacré à la présentation des nouveautés de chaque marque. Vient ensuite un temps de networking, l'occasion de prendre le temps d'échanger sur la manière de construire une stratégie commune, sur les actions à mener et sur la façon de faire rayonner les marques au travers des nombreuses agences présentes.

Une formule qui séduit visiblement les participants, venus aussi bien pour se former que pour profiter d'un moment convivial.

L'une des escales, sous la douceur provençale © Xavier PETIT
L'une des escales, sous la douceur provençale © Xavier PETIT

PONANT EXPLORATIONS : des Philippines à l'Antarctique

Côté croisières, PONANT EXPLORATIONS a dévoilé plusieurs itinéraires inédits. Parmi les temps forts de cette saison : l'archipel des Visayas aux Philippines, de nouveaux itinéraires aux Bahamas, mais aussi un voyage hors du commun, le tour complet de l'Antarctique. Cette circumnavigation du continent blanc est d'ores et déjà ouverte à la réservation pour janvier 2028.

La Polynésie reste également un axe majeur pour la compagnie, qui y positionne deux navires : le Paul Gauguin et le Jacques Cartier, dont les itinéraires permettent de découvrir les cinq archipels polynésiens.

BEACHCOMBER TOURS : le grand retour du Trou aux Biches Beachcomber

Du côté de BEACHCOMBER TOURS, « pas mal de petites nouveautés, certaines déjà publiées, d'autres que l'on garde en surprise pour l'année ». Parmi les annonces phares, le retour du Trou aux Biches Beachcomber, hôtel emblématique de l'île Maurice et particulièrement prisé de la clientèle française, qui rouvre ses portes après rénovation pour les vacances de la Toussaint.

Le voyagiste annonce également la relance de la Tanzanie continentale avec 3 nouveaux safaris et des combinés Tanzanie / Zanzibar avec la déclinaison de son circuit Zanzibar Tranquille en version supérieure pour une expérience exceptionnelle entre safari et plage. Une programmation qui vient enrichir un portefeuille déjà riche, de l'île Maurice aux Seychelles, en passant par les Maldives, le Sri Lanka, la Polynésie française ou encore Oman.

Un voyage d'exception en Polynésie à gagner

Grande nouveauté de cette édition : pour la première fois, un voyage d'exception en Polynésie française est à remporter tout au long du roadshow. Co-organisé par PONANT EXPLORATIONS et BEACHCOMBER TOURS, avec le concours d'Air Tahiti Nui, Tahiti Tourisme, Brando et InterContinental, ce challenge récompensera 10 participants.

À la clé : les vols Air Tahiti Nui, 2 nuits à l'InterContinental Tahiti Resort & Spa, 1 journée de découverte d'exception au Brando, 1 croisière à bord du Paul Gauguin, 2 nuits à Moorea, ainsi que de nombreux autres temps forts.

Et comme lors des éditions précédentes, chaque rendez-vous se conclut par un tirage au sort permettant à un agent de voyages de repartir avec un chèque-cadeau de 100 €.

Les agents de voyages au rendez-vous

Les professionnels ne cachent pas leur enthousiasme. Tous insistent sur l'importance du lien humain avec les équipes commerciales. « C'est très important de toujours garder le contact avec les commerciaux, parce qu'ils sont toujours là pour nous aider quand on rencontre une difficulté ou qu'on a des questions », témoigne une agent de voyages.

Au-delà des nouveautés, ces soirées offrent aussi une forme de reconnaissance du métier. « On se sent reconnus dans ce que l'on fait tous les jours », confie une participante. Pour beaucoup, ce sont des partenaires fidèles avec lesquels leur agence travaille depuis longtemps, avec de très bons retours clients.

Une conviction partagée par les organisateurs, qui poursuivent leur tournée jusqu'en novembre avec la même ambition : faire de ce roadshow le rendez-vous incontournable du voyage haut de gamme pour les agences de voyages.

Contact Beachcomber Tours

Une 4e édition du roadshow PONANT EXPLORATIONS x BEACHCOMBER TOURS qui met le cap sur la Polynésie
Beachcomber Tours
7, rue du Pasteur Wagner – 75011 Paris

Tél réservation : 01 44 94 72 72 (non surtaxé)
E-mail : reservation@beachcombertours.fr

Site professionnel : www.beachpro.fr
Collection de voyages : Brochures en ligne

Contact PONANT EXPLORATIONS

Une 4e édition du roadshow PONANT EXPLORATIONS x BEACHCOMBER TOURS qui met le cap sur la Polynésie
Pour toute information complémentaire, contactez les Conseillers Croisières PONANT EXPLORATIONS :

Email : reservation@ponant.com
Téléphone : 04 91 16 16 28

Site web : www.ponant.com

facebook instagramyoutube


Lu 252 fois

Tags : Beachcomber Tours, PONANT EXPLORATIONS
Notez
Dernières vidéos
Dernière heure

Groupes seniors : 7 points à vérifier avant de valider votre programme

Les Festivités au Brésil : au rythme des traditions qui font vibrer le pays, par Passion Brazil

Automne au Canada : magie des couleurs et ambiance d’Halloween

L'hiver au Cap-Vert, bien plus qu'une parenthèse au soleil

MOANA VOYAGES TAHITI : le Coeur du Fenua

Brand News

Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre la féerie de Noël au pays Sápmi

Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre la féerie de Noël au pays Sápmi
La collection 2027 de Quartier Libre fait la part belle aux séjours multi-activités au pays de...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - Alternance - (Gonesse (95))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - Alternance - (Evry (91))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Evry (91))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

La Tunisie avec Mondial Tourisme, une destination qui se vit aussi en hiver

La Tunisie avec Mondial Tourisme, une destination qui se vit aussi en hiver

Beachcomber Aventure 2027 : plus que deux mois pour décrocher sa place

Beachcomber Aventure 2027 : plus que deux mois pour décrocher sa place
Distribution

Distribution

Travel Planet placée en redressement judiciaire [ABO]

Travel Planet placée en redressement judiciaire [ABO]
Partez en France

Partez en France

Esprit de France s'ouvre à la gestion hôtelière !

Esprit de France s'ouvre à la gestion hôtelière !
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Les Festivités au Brésil : au rythme des traditions qui font vibrer le pays, par Passion Brazil

Les Festivités au Brésil : au rythme des traditions qui font vibrer le pays, par Passion Brazil
Production

Production

Beachcomber Tours se renforce en Polynésie et à Zanzibar

Beachcomber Tours se renforce en Polynésie et à Zanzibar
AirMaG

AirMaG

Guadeloupe, Etats-Unis : l'aéroport Marseille-Provence veut multiplier les vols directs en long-courrier

Guadeloupe, Etats-Unis : l'aéroport Marseille-Provence veut multiplier les vols directs en long-courrier
Transport

Transport

SNCF : les syndicats appellent à la grève le 5 novembre

SNCF : les syndicats appellent à la grève le 5 novembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Hôtellerie : Emerging Travel Group s’associe à Agoda

Hôtellerie : Emerging Travel Group s’associe à Agoda
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Alexis Boudrand (Minor Hotels) : "Nous voulons doubler notre portefeuille d'ici trois ans"

Alexis Boudrand (Minor Hotels) : "Nous voulons doubler notre portefeuille d'ici trois ans"
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie française : un été 2026 en demi-teinte

Hôtellerie française : un été 2026 en demi-teinte
Futuroscopie

Futuroscopie

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

Royal Caribbean : sept navires déployés en Europe en 2028-2029

Royal Caribbean : sept navires déployés en Europe en 2028-2029
TravelJobs

Emploi & Formation

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias
/****************** *** OCTOBRE ROSE ** ******************/