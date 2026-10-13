Une 4e édition du roadshow PONANT EXPLORATIONS x BEACHCOMBER TOURS qui met le cap sur la Polynésie

Après trois saisons couronnées de succès, le duo ne change pas une formule qui gagne. Au programme de cette nouvelle tournée : 55 déjeuners et dîners de présentation organisés aux quatre coins de la France et en Suisse, pour faire découvrir les dernières collections de voyages des deux voyagistes et partager un moment d'échange privilégié avec le réseau de distribution.



« Nos deux marques travaillent sur le haut de gamme, sur les séjours à la carte et sur des prestations plutôt très bien ficelées. L'idée, c'est d'associer nos deux maisons pour créer de la synergie. Et ça fonctionne très bien : les trois premières saisons ont été couronnées de succès, avec beaucoup de visites et de bons résultats en vente. » se réjouit David Simon, directeur commercial chez Beachcomber Tours.



Pour PONANT EXPLORATIONS, l'enjeu est tout aussi stratégique. « La distribution est au cœur de notre stratégie. Nous multiplions les formations et les occasions de rencontres avec les agences de voyages », rappelle Stéphane Grillon, directeur des ventes France / Belgique / Suisse chez PONANT EXPLORATIONS.